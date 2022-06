हिमाचल में आज से उत्तर भारत की महिला विधायकों का सम्मेलन, यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल होंगी मुख्य अतिथि

धर्मशाला शहर में 22 जून से उत्तर भारत की महिला विधायक जेंडर इक्वलिटी के विभिन्न पहलुओं पर मंथन करेंगी. 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में 6 राज्यों और केंद्र शासित दिल्ली की सभी महिला विधायक (women MLAs will come to Dharamshala) शिरकत करेंगी. उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समारोह की मुख्य अतिथि होंगी. सम्मेलन धर्मशाला के शीला चौक स्थित एक निजी होटल में होगा.

चुनावी तैयारियों का फीडबैक लेकर वापस दिल्ली लौटे राजीव शुक्ला, सोनिया गांधी को सौंपेगे रिपोर्ट

हिमाचल विधानसभा चुनाव की (Himachal assembly elections) तैयारियों का फीडबैक लेने शिमला पहुंचे कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने दो दिनों तक शिमला में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की. चुनावी तैयारियों का फीडबैक लेकर मंगलवार को वह वापिस दिल्ली लौट गए हैं. अब वह पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी को (Rajeev Shukla returned to Delhi from Shimla) इसकी पूरी रिपोर्ट सौंपेंगे.

Himachal Ropeway Accident: केबल कार रोपवे फंसने की होगी मजिस्ट्रेट जांच, सरकार के आदेशों के बाद टीम गठित

हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार परवाणू में सोमवार (Parwanoo Timber Trail Ropeway accident) को बीच में रुकी ट्रॉली फंसने मामले की मजिस्ट्रेट जांच की जाएगी. हादसे के बाद मंगलवार को टिंबर ट्रेल रिसॉर्ट (टीटीआर) के ट्रॉली ऑपरेटरों के बयान भी दर्ज किए गए हैं. मंगलवार को पुलिस की टीम एएसपी सोलन अशोक वर्मा (Himachal Ropeway Accident) की अगुवाई में रिसॉर्ट पहुंची. यहां ट्रॉली को ऑपरेट करने वाले तकनीकी कर्मचारियों से पूछताछ के बाद जांच टीम ने रोपवे प्वाइंट का निरीक्षण किया.

करसोग में पेयजल योजना में लापरवाही बरतने पर ठेकेदार पर गिरेगी गाज, अधिशाषी अभियंता ने दिए टेंडर रद्द करने के आदेश

करसोग के तहत शाहोट में पांच साल (JAL SHAKTI DEPARTMENT KARSOG) आरंभ हुई पेयजल योजना का कार्य समय पर पूरा न करने की लापरवाही ठेकेदार पर भारी पड़ गई है. अधिशाषी अभियंता रजत शर्मा ने मौके का निरीक्षण कर टेंडर को रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं. पढ़ें पूरा मामला...

किन्नौर में ट्रॉली के नीचे दबने से 2 सुपरवाइजरों की मौत, HPPCL Hydroelectric Project के निर्माण कार्य स्थल पर हुआ हादसा

किन्नौर जिले में सतलुज नदी पर निर्माणाधीन 450 मेगावाट जलविद्युत परियोजना के शरशाफ्ट निर्माण के दौरान ट्रॉली के नीचे दबने से दो सुपरवाइजरों की मौके पर मौत हो गई. एचपीपीसीएल के वरिष्ठ प्रबंधक हेमराज ने खबर की (Accident at construction site of HPPCL) पुष्टि की है. कैसे हुआ ये हादसा जानने के लिए पढे़ं पूरी खबर....

बिलासपुर में बोले केंद्रीय राज्य खेल मंत्री निसिथ प्रमाणिक- देश में खोले जाएंगे 1 हजार खेलो इंडिया सेंटर

बिलासपुर के सर्किट हाउस में पहुंचे केंद्रीय राज्य खेल मंत्री निसिथ प्रमाणिक (Nisith Pramanik in Bilaspur) ने कहा कि केंद्रीय खेल मंत्रालय पूरे भारत में एक हजार खेलो इंडिया सेंटर खोलने जा रहा है. इन सेंटरों को खोलने के लिए देश की सभी राज्य सरकारों से प्रपोजल भी मांगा गया है. अभी तक 500 से अधिक सेंटर देश में खोले जा चुके हैं.

Jakhu Ropeway Shimla: जाखू रोपवे में सुरक्षा के अचूक इंतजाम, बैकअप प्लान के साथ चौकस रहती है संचालन कंपनी

सोलन के परवाणू में हुए केबल कार हादसे के बाद रोपवे संचालन पर सवाल खड़े हो रहे हैं. इस हादसे के बाद रोप वे कंपनियों के संचालकों को सुरक्षा बरतने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. राजधानी शिमला में भी जाखू मंदिर तक रोपवे है, रोजाना सैकड़ों सैलानी और स्थानीय लोग जाखू मंदिर, रोपवे के माध्यम से जाते हैं. जाखू रोपवे में सुरक्षा के अचूक इंतजामात हैं. रोपवे के (Jakhu Ropeway Shimla) संचालकों के पास हमेशा सुरक्षा के बैकअप इंतजाम रहते हैं.

पांवटा साहिब में इंसानियत शर्मसार: बेजुबान पर चढ़ा दी गाड़ी, मौके पर मौत, घटना CCTV में कैद

पांवटा साहिब के वार्ड नंबर 9 में एक तेज रफ्तार और लापरवाह चालक द्वारा सड़क पर घूम रहे कुत्ते को कुचल दिया गया. हादसे में बेजुबान की मौके पर ही मौत हो गई. यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है (car mounted on a dog in Paonta Sahib) कि वाहन चालक द्वारा कुत्ते को बेरहमी से कुचला गया है. यहां तक वाहन चालक ने गाड़ी रोकना भी जरूरी नहीं समझा और अनदेखा कर आगे बढ़ गया.

ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो नहीं तो कट जाएगी घर की बिजली, ऐसा ही एक मैसेज और 49,514 खाते से गायब

शिमला के नवबहार के रहने वाले अश्विनी धीमान (cyber fraud in shimla) को बीते 18 जून को एक मोबाइल नंबर से मैसेज आता है कि आपके घर की बिजली 20 जून को काट दी जाएगी. अगर बिजली काटने से रोकनी है तो एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी. जैसे ही अश्विनी धीमान ने ये एप्लीकेशन डाउनलोड की तो कुछ देर के बाद ही उनके अकाउंट से 49,514 रुपये निकाल लिए गए.

जब बुजुर्ग ने पहाड़ी बोली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से पूछा, खाना खा लिया आपने? सुनें जवाब

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मंगलवार को जब समीरपुर (Anurag Thakur in Samirpur) अपने घर पहुंचे तो गेट पर ही उन्हें एक बुजुर्ग ने रोक लिया. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुजुर्ग को पहले तो कुर्सी पर बिठाया और उसकी बात सुनने लगे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बुजुर्ग का यह संवाद पहाड़ी भाषा में ही चल रहा था. अनुराग ठाकुर और बुजुर्ग के बीच आखिर क्या बात हुई जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर

