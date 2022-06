आज हिमाचल में पीएम मोदी का रोड शो, धर्मशाला में मुख्य सचिवों की बैठक में भी करेंगे शिरकत

पीएम मोदी गुरुवार को दो दिवसीय हिमाचल दौरे पर (PM Modi Visit Himachal Pradesh) आएंगे. पीएम मोदी 10 बजे धर्मशाला (PM Modi Road Show in Dharmshala) पहुंचेंगे. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ग्राउंड में पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड होगा. जहां से पीएम का काफिला कचहरी चौक पहुंचेगा. कचहरी चौक से एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम तक पीएम मोदी का रोड शो होगा.

Heavy rain in Kullu: पाशी में आसमानी बिजली गिरने से 20 भेड़-बकरियों की मौत, गड़सा में बादल फटने से आई बाढ़

सैंज घाटी के पाशी गांव में आसमानी बिजली गिरने से 20 भेड़-बकरियों की मौत हो गई है. खीमी राम नाम का भेड़ पालक जब अपनी भेड़ बकरियों को जंगल में चरा रहा था (sheep and goats died due to lightning in Pashi) तो उसी दौरान आसमानी बिजली गिरी और उसी बीच 20 भेड़-बकरियां इसकी चपेट में आ गई. इसके अलावा जिला कुल्लू की गड़सा घाटी में भी बादल फटने के (cloudburst in garsa) कारण मलबा सड़क पर आ गया.

छांवटी के समीप सतलुज नदी में गिरा डंपर, चालक समेत एक व्यक्ति के बह जाने की आशंका

बुधवार को सैंज आनी ओट एनएच 305 पर आनी से करीब 15 किलोमीटर दूर छांवटी के पास एक डंपर के सतलुज में गिरकर करीब 200 मीटर बह गया. जबकि डंपर में सवार चालक और उसका साथी दोनों लापता हैं, जिनके सतलुज में बह (Dumper fell in Sutlej river near Chanvati) जाने की आशंका जताई जा रही है. मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी आनी रविन्द्र नेगी ने बताया कि घटना छांवटी के समीप काली मिट्टी के पास घटी है.

कांग्रेस अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए कर रही हिंसक विरोध प्रदर्शन- त्रिलोक जम्वाल

भाजपा के महासचिव त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि (Trilok Jamwal targeted Congress) कांग्रेस अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए हिंसक विरोध प्रदर्शन कर रही है. त्रिलोक जम्वाल ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेता, जिनसे नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा पूछताछ की जा रही है, न तो पार्टी के अध्यक्ष हैं और न ही विपक्ष के नेता, जबकि उनके लिए कांग्रेस की ताकत दिखाने पर सवाल उठाया गया था.

सर्किट हाउस बिलासपुर में विधायक सुभाष ठाकुर और स्थानीय युवाओं के बीच बहस, पढ़ें पूरा मामला

बिलासपुर शहर के सर्किट हाउस में कुछ स्थानीय युवा अपनी मांगों को लेकर पहुंच गए. सर्किट हाउस में भाजपा की बैठक चल रही थी. इस दौरान जब विधायक सुभाष ठाकुर बैठक से उठकर बाहर युवाओं से बात करने आए तो युवा विधायक के खिलाफ ही नारेबाजी करने लगे.

अब ऐसे होगी सेना में अग्निवीरों की भर्ती, आरट्रैक शिमला के कंमाडर ने दी अग्निपथ की जानकारी

सेना में जाने के लिए अब अग्निपथ योजना के तहत ही भर्ती होगी. भर्ती को लेकर प्रक्रिया गुरुवार से शुरू की जाएगी, लेकिन युवाओं की भर्ती 90 दिन बाद ही होगी. जो पहले भर्ती (agneepath scheme eligibility criteria) हुई थी उसे रद्द कर दिया गया है. अब जो भी भर्ती होगी वह अग्निपथ योजना के तहत ही होगी. भर्ती को लेकर जितने युवाओं ने फार्म भरे थे उसे भी रद्द कर दिया गया है.

Himachal Weather Update: मौसम हुआ Cool-Cool, झमाझम बारिश से गर्मी से मिली राहत

मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी के (Rain in Himachal) बाद प्रदेश के कई हिस्सों में बुधवार को बारिश का दौर शुरू हो गया है. शिमला सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है. विभाग की ओर से प्रदेश के मैदानी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में भारी बारिश और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी (Himachal Weather Update) किया था. बारिश होने से जहां किसान बागवान राहत की सांस ले रहे हैं. वहीं, पेयजल स्त्रोत में भी पानी के स्तर बढ़ने की उम्मीद है.

हिमाचल में नहीं थमेंगे सरकारी गाड़ियों के पहिए, पेट्रोल- डीजल से भरपूर हैं हिमफैड और एचआरटीसी के पंप

हिमाचल प्रदेश में हिमफैड के तहत छह पेट्रोल पंप संचालित किए जाते हैं. हिमफैड के पास पेट्रोल व डीजल की कोई कमी नहीं है. वहीं, प्रदेश में यातयात का सबसे बड़ा साधन एचआरटीसी की बसें हैं. प्रदेश में (supply of petrol diesel in himachal) एचआरटीसी के 30 से अधिक पेट्रोल पंप है. परिवहन मंत्री के अनुसार इन सभी पेट्रोल पंप में पर्याप्त मात्रा में डीजल उपलब्ध है. तेल की कमी के कारण किसी की बस के पहिये नहीं थमे.

Paraglider Crashes in Kullu: कुल्लू में दुर्घटनाग्रस्त हुआ पैराग्लाइडर, पायलट और पर्यटक दोनों की मौत

हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के डोभी के समीप एक पैराग्लाइडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस दुर्घटना में पायलट व हरियाणा के अंबाला के रहने वाले पर्यटक युवक की मौत हो गई. वहीं, पर्यटन विभाग ने भी इस बारे एक टीम गठित कर (Paraglider crashes in Kullu) दी है और इस पूरे मामले की भी छानबीन की जा रही है.

CM Jairam Thakur: वीरभद्र सिंह बनने की कोशिश न करें विक्रमादित्य, अभी समय लगेगा जरा संभल कर बोलें

सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी में प्रेसवार्ता को (CM Jairam Thakur Press conference in Mandi) संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने विक्रमादित्य सहित प्रतिभा सिंह पर भी खूब जुबानी हमला बोला और प्रदेश कांग्रेस की हालत को बेहद खराब दशा में बताया. उन्होंने विक्रमादित्य सिंह को नसीहत दी है कि सोच- समझकर बयान दें और अपनी भाषा पर संयम रखें.