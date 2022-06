Aam Aadmi Party: हमीरपुर आ रहे हैं केजरीवाल और भगवंत मान, 11 जून को शिक्षकों और अभिभावकों के साथ करेंगे संवाद

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हिमाचल के एजुकेशन हब कहे जाने वाले हमीरपुर जिले में आएंगे. हमीरपुर जिले में आम आदमी पार्टी शिक्षा के (Arvind Kejriwal and Bhagwant Mann Visit To Hamirpur) जरिए दस्तक देने का प्रयास करेगी. आम आदमी पार्टी हमीरपुर के जिला अध्यक्ष धनीराम धीमान ने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 11 जून को हमीरपुर के टाउन हॉल में जनता से सीधा संवाद करेंगे.

Sukhvinder Singh Sukhu: भाजपा में शामिल हुए दोनों निर्दलीय विधायकों को किया जाए अयोग्य घोषित, दल-बदल कानून के तहत हो कार्रवाई

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष व स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा में शामिल हुए निर्दलीय विधायकों होशियार सिंह व प्रकाश राणा को अयोग्य घोषित करने की मांग की है. सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इन्हें अब विधानसभा सदस्य रहने का कोई अधिकार नहीं है.

करसोग में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 दुकानों से डेढ़ क्विंटल प्रतिबंधित तंबाकू किया बरामद

करसोग में स्कूलों तक फैल चुके नशे के जाल को काटने के लिए पुलिस ने (Police action against drugs in Karsog) बड़ी कार्रवाई की है. यहां वीरवार दोपहर बाद डीएसपी गीतांजलि ठाकुर ने पुलिस की टीम के साथ बाजार में छापेमारी की. इस दौरान तीन दुकानों से करीब डेढ़ क्विंटल प्रतिबंधित तंबाकू पकड़ा गया है. पढे़ं पूरी खबर...

चुनावी साल में भाजपा में पावर गेम: होशियार और प्रकाश से भाजपा में कितना होगा उजाला, किसकी मचेगी धूम

चुनावी साल में हिमाचल भाजपा में जबर्दस्त घटनाक्रम पेश आया है. कांगड़ा जिले के देहरा से निर्दलीय विधायक होशियार सिंह व मंडी जिले के जोगिंदर नगर से निर्दलीय विधायक प्रकाश राणा विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए. शिमला में पार्टी कार्यालय दीपकमल में उक्त दोनों के पार्टी में शामिल होने के दौरान खुद सीएम जयराम ठाकुर मौजूद थे. इस तरह चुनावी रण से पहले दो निर्दलीय विधायकों के पार्टी में शामिल होने से भाजपा की पावर गेम में मोहरे नए सिरे से सजेंगे.

करसोग में पंचायत सचिव की लापरवाही, युवक को नहीं दिया Unemployment Certificate, नहीं कर पाया जॉब के लिए आवेदन

करसोग में पंचायत सचिव की लापरवाही एक बेरोजगार युवक को रोजगार मिलने पर भारी पड़ गई है. यहां उपमंडल के तहत चौरीधार गांव के कुलदीप सिंह को पंचायत सचिव की ओर से बेरोजगार प्रमाण पत्र जारी न करने से युवक लोक निर्माण विभाग में भरे जा रहे पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर के लिए (Karsog Panchayat Secretary did not give Unemployment Certificate) आवेदन नहीं कर पाया. एसडीएम को लिखित शिकाय

Paragliding in Una: फिर ऊना में उड़े 'मानव परिंदे', घरवासड़ा में शुरू हुए पैराग्लाइडिंग के डिटेल्ड ट्रायल

जिला ऊना में जल्द ही मानव परिंदे आसमान (Paragliding in Una) में उड़ते नजर आने वाले हैं. पैराग्लाइडिंग का प्रथम चरण का ट्रायल सफल रहने के बाद कुछ महीनों के बाद अब दोबारा से डिटेल्ड ट्रायल का (Detailed trials of paragliding in Gharwasra) अभियान शुरू कर दिया गया है. एडीसी ऊना डॉ. अमित कुमार शर्मा ने कहा कि जल्द ही जिल वासियों के साथ-साथ अन्य पर्यटकों को नजदीकी क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग की सुविधा प्राप्त होगी.त में युवक के पिता मान सिंह ने अपने घर की खराब आर्थिक स्थिति का हवाला दिया. शिकायतकर्ता ने प्रशासन से पंचायत सचिव के खिलाफ जांच कर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है.

CM JAIRAM THAKUR: केंद्र से लेकर हिमाचल तक कांग्रेस पार्टी में केवल मां-बेटे का ही राज

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के द्रंग विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा से कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस मात्र एक परिवार की पार्टी बन कर रह गई है. जिसका (CM JAIRAM THAKUR ATTACKED ON CONGRESS) खमियाजा उसे पूरे देश में भुगतने को मिल रहा है. उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी केंद्र से हिमाचल प्रदेश तक मां-बेटे की पार्टी बन कर रह गई है.

रामपुर कॉलेज के प्रिंसिपल ने NSUI कार्यकर्ताओं को मारने के लिए निकाला जूता...छात्रों ने की इस्तीफा देने की मांग

रामपुर कॉलेज के प्रिंसिपल के पास लवी ग्राउंड में कांग्रेस महिला सम्मेलन के आयोजन को लेकर परमिशन लेने गए एनएसयूआई के छात्रों को प्रधानाचार्य ने जूता दिखा दिया. जी हां, इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया (Principal of Rampur College took out shoe to hit NSUI student) पर भी खूब वायरल हो रहा है. इस घटनाक्रम के बारे में प्रेसवार्ता कर जानकारी देते हुए युवा प्रदेश प्रवक्ता पवन चौहान ने कहा कि प्रिंसिपल ने एक शिक्षक की मर्यादाओं को तारतार किया है.

RAIN IN HIMACHAL: पानी के 6 घड़ों से भरा शिवलिंग का कुंड, जानें हिमाचल में बारिश को लेकर क्या हुई भविष्यवाणी

हमीरपुर जिले में प्रचंड गर्मी से राहत के लिए बारिश (RAIN IN HIMACHAL) हेतु सदियों सदियों पुरानी परंपरा का निर्वहन आज भी किया जा रहा है. बड़सर उपमंडल के ज्योली देवी मंदिर में एक दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है. जिसके चलते काफी संख्या में श्रद्धालु ज्योली देवी मंदिर में शीश निभाने के लिए पहुंच रहे हैं. इस मंदिर की मान्यता है कि माता ज्योली देवी के मंदिर में मौजूद शिवलिंग का कुंड जितने पानी के घड़ों से भरा जाता है. इतने दिन बाद बारिश होती है यह एक पौराणिक मान्यता है.

Flying Restaurant: मनाली में खुला देश का तीसरा फ्लाइंग रेस्टोरेंट, 160 फीट की ऊंचाई पर कुदरती नजारों के बीच करें लंच और डिनर

मनाली में देश का तीसरा फ्लाइंग रेस्टोरेंट खुला (flying restaurant in Manali) है. जहां पर्यटक हवा के बीच स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ प्राकृतिक नजारों का आनंद भी ले सकेंगे. क्या है इस फ्लाइंग रोस्टोरेंट में खास, जानने के लिए पढ़ें पूरी ख़बर