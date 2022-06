बड़सर के जवान राकेश की लेह में ड्यूटी के दौरान मृत्यु , आज राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार

बड़सर की झझयानी पंचायत के पंजाब रेजीमेंट के जवान राकेश कुमार (38) की ड्यूटी के दौरान लेह में मौत हो (Punjab Regiment jawan Rakesh Kumar ) गई. बुधवार को जवान का शव पैतृक गांव पहुंचेगा.उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.जवान की मौत के बाद गांव में शोक की लहर है.

District Court Mandi: नाबालिग बेटी के साथ दुराचार के आरोपी पिता को 20 साल की सजा और जुर्माना

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), जिला मंडी की अदालत ने नाबालिग के साथ दुराचार के दोषी आरोपी पिता को विभिन्न धाराओं में कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है. जिला न्यायवादी मण्डी कुलभूषण गौतम ने बताया कि दिनांक 03 मई 2020 को पीड़िता (13 वर्ष) की मां ने सम्बन्धित ग्राम पंचायत प्रधान और पीड़िता के साथ पुलिस थाना करसोग में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, कि पीड़िता 02 मई 2020 को अपनी सहेली के साथ खेलने गयी थी. तभी पीड़िता की मां को खबर मिली की पीड़िता रो रही है, जिस पर पीड़िता की मां ने उसके रोने का कारण पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया.

Driver Rajkumar retirement: रिटायर होने पर सरकारी चालक को अधिकारी ने सारथी बनकर पहुंचाया घर

सालों से प्रारंभिक शिक्षा विभाग उपनिदेशक कार्यालय में (Deputy Director of Elementary Education Hamirpur) सरकारी गाड़ी चलाने वाले चालक को सेवानिवृत्ति पर उपनिदेशक ने ऐसा तोहफा दिया जिसे जानकर आप भी अधिकारी की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे. अधिकारी से सेवानिवृत्ति पर मिले इस मान-सम्मान से कर्मचारी भी फूला नहीं समाया. जिस अधिकारी को हर रोज यह चालक गाड़ी चला कर कार्यालय लाता था उसी अधिकारी ने सेवानिवृत्ति पर उसे खुद गाड़ी चलाकर घर पहुंचाया. अधिकारी से मिले इस मान-सम्मान से 19 वर्षों तक विभाग की गाड़ी चलाने वाले चालक की आंखे भी खुशी के आंसूओं से भर आई. अपने चालक के लिए सारथी बने अधिकारी की खूब तारीफ हो रही है.

District Court Sirmaur: शिलाई के दंपति को इस जुर्म में अदालत ने सुनाई सजा, जानें क्या है मामला

सिरमौर जिले के विशेष न्यायाधीश आरके चौधरी की अदालत ने मंगलवार को शिलाई क्षेत्र के रहने वाले एक दंपत्ति को एससी-एसटी अधिनियम में दोषी करार देते हुए 6 महीने के कठोर कारावास और विभिन्न धाराओं में 12750 रुपये के जुर्माने की (sentenced a couple of Shillai in the SC ST Act) सजा सुनाई है.

PM मोदी को उनकी मां की फोटो भेंट करने वाली लड़की कौन थी?

पीएम मोदी कार्यक्रम खत्म होने के (Girl presents painting to PM Modi) बाद पीएम जब लौट रहे थे, उसी दौरान उनकी नजर भीड़ में खड़ी एक लड़की पर पड़ी. जिसने अपने हाथों में उनकी मां का स्केच पकड़ा था. जब पीएम की नजर उस फोटो पर पड़ी तो उन्होंने गाड़ी रुकवा ली और नीचे उतरकर भीड़ में खड़ी लड़की के पास पहुंचे. अब कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर महिला चित्रकार शिमला में कहां से कौन से गांव की रहने वाली हैं जो इतनी अच्छी चित्रकारी करती हैं.

Anurag Thakur in Solan: नशा छोड़, शिक्षा और खेलों में आगे बढ़ें हिमाचल के युवा, फिट रहेंगे तभी लाएंगे मेडल: अनुराग ठाकुर

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur in Solan) मंगलवार को एक दिवसीय सोलन दौरे पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने विभिन्न खेलों के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया. वहीं, उन्होंने युवाओं से अपील की है कि युवा नशे से दूर रहकर खेलों की तरफ आएं और शिक्षा पर भी ध्यान दें. इससे खिलाड़ियों की स्किल भी बढ़ेगी और प्रदेश और देश का नाम भी होगा.

PM RALLY IN SHIMLA: सरकार ने रैली में पानी की तरह बहाया पैसा, PM ने एक पैसे की घोषणा नहीं की: कुलदीप राठौर

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पर प्रदेश के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने एक बार फिर प्रदेश के साथ धोखा किया है. राठौर ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने इस आयोजन के लिए पानी की तरह पैसा खर्च किया बावजूद प्रधानमंत्री ने एक भी पैसे की कोई मदद का भरोसा तक नहीं दिया.

PM Modi ने हिमाचल के लोगों को किया निराश, नहीं की कोई घोषणा: प्रतिभा सिंह

केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi in Shimla) ने मंगलवार को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर जनसभा को संबोधित किया. जिस पर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि देश की बहुत बड़ी हस्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला आए थे. लोगों ने सोचा था कि जरूर कुछ हिमाचल (Pratibha Singh on PM Himachal tour) के लिए दे कर जाएंगे, लेकिन उन्होंने कोई घोषणा नहीं की.

Dhumal Statement on PM Rally: प्रधानमंत्री की शिमला रैली पर विपक्ष के सवालों का धूमल ने दिया जवाब, दिया बड़ा बयान

शिमला में आयोजित पीएम मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हमीरपुर के टाउन हाल परिसर में बडी स्क्रीन पर दिखाया गया जिसमें बतौर मुख्यातिथि सामाजिक अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी ने शिरकत की तो इस अवसर पर विशेष तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी मौजूद रहे. इस दौरान पीएम मोदी के (Dhumal Statement on PM Rally) हिमाचल दौरे को लेकर विपक्षी दलों के बयानों पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रतिक्रिया दी है.

सीएम के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा चुनाव, जयराम ठाकुर को मजबूत कर गए पीएम नरेंद्र मोदी: महेंद्र सिंह ठाकुर

जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि अगला चुनाव अब जयराम ठाकुर (Mahendra Singh Thakur on PM Himachal visit) के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद मोदी शिमला दौरे के दौरान सीएम जयराम ठाकुर को और मजबूत कर गए.

विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP