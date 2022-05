हिमाचल में वन वे के उल्लंघन पर न्यूनतम जुर्माना 20 हजार, फेसबुक पोस्ट पर पुलिस ट्रोल:

प्रदेशभर के लगभग हर जिले में कई जगहों पर (traffic rules in himachal) वन वे व्यवस्था बाजारों में लागू है. अधिकतर इसमें जिला मुख्यालय के मुख्य बाजार शामिल हैं. ऐसे में अब इन जगहों पर वन वे उल्लंघन (violation of one way in Himachal) करने पर वाहन चालकों को खासी चपत लगेगी. प्रदेश के वन वे वाले बाजारों और जगहों पर अब नियमों का उल्लंघन करने पर कम से कम ₹20000 जुर्माना पुलिस लगाएगी.

Beas River Himachal: मनाली में ब्यास नदी में बहा पर्यटक

जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में ब्यास नदी में मुंह धोने गया एक पर्यटक पानी की तेज लहरों में बह गया. गनीमत यह रही कि पर्यटक नदी में ही बीच में एक पत्थर पर (Tourist drowned in Beas river) फंस गया. वहीं, सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और ब्यास नदी में फंसे हुए युवक को बाहर निकाल लिया गया.

Road Accident Mandi: सराज के खोलानाल में गहरी खाई में गिरी गाड़ी, 4 लोगों की मौत

मंडी जिले के सराज में दर्दनाक सड़क दुर्घटना का एक मामला (Road Accident Mandi) सामने आया है. यहां खोलानाल में एक गाड़ी के गहरी खाई में गिरने से गाड़ी में सवार सभी चार लोगों की मौत हो गई. वहीं, हादसे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी दुख जताया है.

CM JAIRAM THAKUR: डीजीपी को हटाने की मांग पर बोले सीएम, कांग्रेस के कहने पर नहीं होंगी सब बातें

बुधवार को शिमला में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में सीएम जयराम ने कहा कि पेपर लीक मामले में हिमाचल पुलिस ने शानदार रोल निभाया है. कांग्रेस द्वारा डीजीपी संजय कुंडू को हटाने की मांग से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तीखे शब्दों में विपक्ष पर हमला बोला. मुख्यमंत्री ने कहा कि हर (CM JAIRAM THAKUR ON CONGRESS PROTEST) चीज कांग्रेस के कहने पर नहीं होगी.

हिमाचल में स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को बढ़ावा देगी सरकार, 40 साल होगी लोन टर्म

बुधवार को शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित (electricity producers in Himachal) बैठक में पावर सेक्टर को लेकर कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई. यह बैठक सरकार और जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी बोनाफाइड हिमाचली एसोसिएशन के बीच हुई. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों की सुविधा के लिए मौजूदा ऋण अवधि को 30 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष करेगी.

HAMIRPUR: टैंक में डूबने से महिला की मौत, पौधों को दे रही थी पानी

पानी के टैंक में डूबने से महिला की मौत पौंधों को पानी देते समय पांव फिसलने से हुआ हादसाहमीरपुर की ग्राम पंचायत गवारड़ू के करसोह गांव में पौधों को पानी देते समय पांव फिसलने से महिला पानी के टैंक में डूब गई. पानी के टैंक में डूबने से महिला की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि दोपहर के करीब यह हादसा हुआ जब महिला अपनी पशुशाला के पास पौधों को पानी दे रही थी व पांव अनियंत्रित होकर टैंक में जा गिरी.

PM MODI VISIT TO SHIMLA: प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर, रिज पर हो रही मेटलिंग, लेकिन लोग उठा रहे सवाल

केंद्र में भाजपा सरकार के 8 साल (8 years of BJP government) का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को एक रैली को संबोधित करने शिमला आ रहे हैं. उनके कार्यक्रम की तैयारियों में जिला प्रशासन और सरकार जुट गई है. नगर निगम शिमला द्वारा शहर में सफाई अभियान चलाया जा रहा है वहीं, माल रोड और रिज मैदान की मेटलिंग का कार्य भी शुरू कर दिया है.

Tea policy in Himachal: हिमाचल में बनेगी टी पॉलिसी, दुनिया भर में महकेगी हिमाचली चाय

हिमाचल सरकार के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर, जिनके पास ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के साथ पशुपालन विभाग भी है, ने ईटीवी से अपने महकमों से जुड़े विभिन्न मसलों पर बात की. कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ने टी-सेक्टर, गोवंश से जुड़े सवालों के अलावा राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी राय रखी. वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कोरोना संकट की वजह से दो साल का समय खराब हुआ.

UNA: राजकीय सम्मान के साथ हुआ वनरक्षक राजेश कुमार का अंतिम संस्कार, बेटे को मिलेगी सरकारी नौकरी

जिला ऊना के बंगाणा उपमंडल के तहत सैली में जंगल में लगी आग बुझाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वन रक्षक राजेश कुमार का उनके पैतृक गांव बदोली में आज अंतिम संस्कार (Forest Guard Rajesh Kumar funeral) पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया. उनकी अंतिम यात्रा में वन मंत्री राकेश पठानिया भी पहुंचे और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया.

Sirmaur police got 22 bikes: महिला अपराधों की रोकथाम के लिए सिरमौर पुलिस को मिली 22 बाइक्स, जल्द थानों को होंगी आबंटित

उत्तराखंड, यूपी व हरियाणा राज्यों के साथ सटे संवेदनशील जिला सिरमौर में महिला अपराधों की रोकथाम के लिए जिला पुलिस विभाग को 22 नई बाइक्स मिली हैं. लिहाजा यह बाइक्स सीमावर्ती (Sirmaur police got 22 bikes) थानों सहित अन्य थानों में जल्द ही भेज दी जाएंगी. एसपी सिरमौर ओमापति जम्वाल ने बताया कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के माध्यम से प्रदेश पुलिस को भेजी गई 108 बाइक्स में से 22 जिला पुलिस को मिली है. जल्द ही सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इन्हें पुलिस थानों में जरूरत के अनुसार भेजा जाएगा.

