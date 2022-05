Road Accident in Una: टाहलीवाल में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से तीन श्रद्धालुओं की मौत:ऊना जिले में आए दिन सड़क हादसे (Road Accident in Una) सामने आ रहे हैं. पंजाब से पीरनिगाह में माथा टेकने आ रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से तीन श्रद्धालुओं की मौत (Three devotees died in Tahliwal) हो गई, जबकि करीब 6 श्रद्धालु घायल हुए हैं. डीएसपी हेडक्वार्टर कुलविंदर सिंह (DSP Headquarters Kulwinder Singh On Road Accident) ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Himachal Electricity Board: मैदानी राज्यों का संकट दूर करेगी पहाड़ की बिजली, हिमाचल सरकार को मिलेंगे 3 हजार करोड़:जयराम सरकार के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के अनुसार हिमाचल 15 जून से बिजली की बिक्री शुरू करने की दिशा में तैयार है. हिमाचल प्रदेश ओपन टेंडर के माध्यम से विद्युत (Himachal Electricity Board sell electricity) खरीद के इच्छुक राज्यों के साथ करार करेगा. हिमाचल प्रदेश संभवत 12 रुपये प्रति यूनिट की दर से बाहरी राज्यों को रोजाना चार करोड़ यूनिट बिजली देने की स्थिति में है.

स्विट्जरलैंड के बाद अन्य देश भी चखेंगे Himachali Apple Juice, पराला में चालू होगा वर्ल्ड क्लास जूस प्लांट

हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक सेब उगाने (Apple production in Himachal) वाले जिला शिमला के पराला इलाके में विश्व स्तरीय एप्पल जूस प्लांट इस सेब सीजन में उत्पादन शुरू कर देगा. यहां एक (Apple Juice Plant will start in Parala) सीजन में 20 मीट्रिक टन से अधिक एप्पल जूस तैयार किया जाएगा. खास बात यह है कि इस प्लांट में ऐसी मशीनरी लगाई गई है जो एक साथ एप्पल जूस, एप्पल विनेगर यानी सेब का सिरका और एप्पल वाइन तैयार करेगी. प्रदेश में 15 जून के बाद एप्पल सीजन शुरू होता है. लो बेल्ट का सेब मार्केट में आ जाता है, इसलिए निगम भी इस प्लांट को जल्दी चलाने की तैयारी में है.

HAS Transfers Himachal: हिमाचल सरकार ने बदले 10 HAS अधिकारी, 2 के तबादले रद्द

मंगलवार को हिमाचल सरकार ने 10 एचएएस (HAS Transfers Himachal) अधिकारियों के तबादले की साथ ही दो एचएएस अफसरों की ट्रांसफर कैंसिल की है. मंगलवार को मुख्य सचिव की तरफ से जारी आदेश के अनुसार 2011 बैच के आईएएस अफसर डॉक्टर चिरंजीलाल को भू अधिग्रहण अधिकारी पार्वती परियोजना कुल्लू लगाया है. वह पहले देहरा के एसडीएम के तौर पर तब्दील किए गए थे.

PM मोदी के हिमाचल दौरे पर छाए हैं काले बादल, जानें वजह

31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से शिमला आएंगे और रिज पर जनसम्बोधन करेंगे. वहीं, 26 व 27 को पश्चमी विक्षोभ के प्रदेश में प्रवेश करने की संभावना है. ऐसे में 31 मई को (PM Modi Himachal visit) कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है. वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए (Himachal weather update) ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश हो सकती है.

पुलिस भर्ती Paper Leak Case पर ABVP का बयान, पेपर लीक होना राज्य सरकार की व्यवस्था पर सवाल

एबीवीपी की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने अपनी ही सरकार पर हमला बाेला है. शिमला में पुलिस भर्ती पेपर लीक पर पूछे गए सवाल उन्हाेंने कहा कि पेपर लीक हाेना राज्य सरकार (Nidhi Tripathi on police paper leak case) की व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है. बता दें कि बीवीपी की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संयाेजक आशीष चाैहान और महामंत्री निधि त्रिपाठी भी शिमला पहुंच गए हैं. 27 से 29 मई तक सरस्वती विद्या मंदिर विकासनगर में राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की 3 दिवसीय बैठक हाेगी.

Shoolini Fair 2022: 24 जून से होगा मां शूलिनी मेले का आगाज, मंत्री राजीव सैजल ने की समीक्षा बैठक

सोलन का ऐतिहासिक और प्रसिद्ध राज्य स्तरीय मां शूलिनी मेला 24 से 26 जून 2022 तक आयोजित (Maa Shoolini fair start on 24 June) किया जाएगा. इस संबंध में मंगलवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एंव आयुष मंत्री डॉ. राजीव सैजल की अध्यक्षता में मेले के प्रबंधों को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में किन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

Asha workers of Dhageda block: 4 महीने से मानदेय के लाले, आशाएं बोली, मोदी-जयराम जी तारीफों से नहीं भरता पेट

स्वास्थ्य विभाग की धगेड़ा ब्लॉक की आशा वर्कर्स इस मामले में जिले के सीएमओ से मिलने पहुंची थी और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा. आशा वर्करों ने डीसी सिरमौर (Asha workers of Dhageda block) राम कुमार गौतम से भी मुलाकात कर उनकी समस्याओं के समाधान की गुहार लगाई है.

