भाजपा सरकार के अंतिम साल में जयराम के चुनावी 'ध्यान' में धूमल!:सोमवार को सीएम जयराम ठाकुर हमीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और उनकी धर्मपत्नी शीला धूमल की शादी की 50वीं सालगिरह के समारोह में शामिल होंगे. हमीरपुर की (CM Jairam visit to Hamirpur) जनता ने अकसर पिछले साढ़े चार सालों में जनसरोकार से जुड़े सीएम जयराम ठाकुर के जिले के दौरे टलते ही देखे हैं. ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि समारोह में सरकार का आना क्या एक 'बहाना' और अब चुनावी साल में धूमल को जरूरी 'मनाना' है.यहां पढ़ें पूरी खबर..

शिक्षा के मॉडल पर 'आप' का देवभूमि को ज्ञान, जयराम सरकार ने भी पढ़ाया AAP को हिमाचल की सफलता का सबक:नावी साल में (Hiamachal Assembly Elections 2022) हिमाचल की सियासत शिक्षा के मुद्दे को लेकर चर्चित (education system in himachal) हो रही है. पहाड़ी प्रदेश में तीसरे विकल्प के तौर पर पैर जमाने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी ने हिमाचल सरकार को शिक्षा के दिल्ली मॉडल का ज्ञान दिया है. यहां पढ़ें पूरी खबर

पांवटा साहिब: आसमानी बिजली की चपेट में आए 2 लोग, एक की मौत, 1 घायल:पांवटा साहिब के भुंगरनी में आसमानी बिजली गिरने से एक व्यक्ति की (Sky Lightning fell in Paonta Sahib) दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है. घायल व्यक्ति को मेडिकल कॉलेज नाहन के लिए रेफर किया गया है.यहां पढ़ें पूरी खबर..

शिमला के मैहली में नवजात के शव को नोच रहे थे कुत्ते, जानें पूरा मामला:शिमला के मैहली में निर्माणाधीन भवन में नवजात का (Newborn Body Found In Mehli) शव मिला. इस पता तब चला जब भवन के पास से गुजर रहे लोगों ने कुत्तों को शव को नोचते देखा. इसकी सूचना तुरंत पुलिस चौकी कसुम्पटी को दी गई.यहां पढ़ें पूूरी खबर..

'अरविंद केजरीवाल की नकल करते हैं सीएम जयराम ठाकुर, कांग्रेस और भाजपा एक थाली के चट्टे-बट्टे': आदमी पार्टी पार्टी के हिमाचल प्रभारी एवं दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन रविवार दोपहर को सिरमौर जिले के राजगढ़ में एक जनसभा (Satyendar Jain addressed the public meeting in Rajgarh) को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को केजरीवाल सरकार की नकल करने वाला मुख्यमंत्री करार दिया. आदमी पार्टी पार्टी के हिमाचल प्रभारी सत्येंद्र जैन ने सभी लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का भी आग्रह किया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सिरमौर में सड़क की टारिंग का कार्य सही न होने पर भड़के ग्रामीण, वीडियो वायरल: सिरमौर जिले में सड़क की टारिंग का कार्य सही न होने पर ग्रामीण भड़क गए. मामला दुर्गम क्षेत्र नौहराधार-पुन्नरधार सड़क मार्ग का है. टारिंग कार्य सही न होने पर ग्रामीणों में लोक निर्माण विभाग व ठेकेदार के प्रति रोष देखा जा रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि सड़कें क्षेत्र की भाग्य रेखाएं होती हैं, लेकिन यदि यह (Video of road tarring in Sirmaur goes viral) भाग्य रेखाएं ही आमजन के लिए असुविधा बन जाएं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है. लिहाजा संबंधित सड़क को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा लोक निर्माण विभाग व ठेकेदार को खूब ट्रोल किया जा रहा है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल सरकार की इस योजना से राकेश के सपनों ने भरी उड़ान, 12 को रोजगार भी करवाया उपलब्ध: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना बेरोजगार युवाओं के लिए काफी लाभदायक साबित हो रही है. मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लाभार्थी पांवटा साहिब (HP Mukhyamantri Swavalamban Yojana) के हीरपुर गांव के निवासी 36 वर्षीय राकेश कुमार पुत्र जैसी राम ने बताया कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह 12वीं तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाए. उनका सपना था कि वह स्वरोजगार के साधन सृजित कर अपने परिवार के साथ बेहतर जीवन यापन कर सकें, लेकिन धन के अभाव की वजह से कोई भी व्यवसाय नहीं कर पा रहे थे. पूरी कहानी के लिए आगे पढ़ें... यहां पढ़ें पूरी खबर...

राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत को बदनाम करते हैं, जो सही नहीं: अनुराग ठाकुर: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रविवार को दोपहर के समय कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचे. जहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Anurag Thakur on Congress) ने अपनी विदेश नीति के माध्यम से एजेंडा सेट करने का माध्यम तय किया है. आज दुनिया भर में भारत को अलग नजरिए से देखा जाता है. वहीं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यदि देश में थोड़ा समय बिताएंगे तब वो देश को समझ पाएंगे. कांग्रेस मिटती जा रही है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में मिशन रिपीट में भाजपा युवा मोर्चा निभाएगा अहम रोल: MLA राजीव बिंदल: जिला सिरमौर के नाहन में आयोजित भाजपा युवा मोर्चा मंडल के सम्मेलन (BJP Yuva Morcha Nahan Mandal Sammelan) में विधायक राजीव बिंदल ने जहां आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया तो वहीं, उन्हें चुनावी टिप्स भी जारी किए. सम्मेलन में काफी संख्या में युवा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया. वहीं, विधायक बिंदल ने कहा कि इस सम्मेलन में सभी पोलिंग बूथों से कार्यकर्ताओं ने यह संकल्प लिया कि आगामी विधानसभा चुनाव में युवा मोर्चा अग्रणी भूमिका निभाते हुए भाजपा की सरकार को दोबारा से सत्ता में लाएगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

माजरा प्रकरण: 'धर्म विशेष पर टिप्पणी करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई, फिर चाहे वह किसी भी धर्म का हो': मुस्लिम नवयुवक सोसायटी नाहन (Muslim Youth Society Nahan) के अध्यक्ष बॉबी अहमद ने कहा कि पिछले कुछ समय से पांवटा साहिब-माजरा में कुछ लोगों द्वारा माहौल को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है. हाल ही में माजरा में हिंदू देवी-देवताओं को लेकर सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी के बाद क्षेत्र में तनाव की जो स्थिति उत्पन्न हुई, वह एक शर्मनाक घटना है.यहां पढ़ें पूरी खबर...