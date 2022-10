CM Jai Ram Thakur ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर अर्पित की पुष्पांजलि

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर धर्मशाला में गांधी वाटिका में उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी शांति और अहिंसा के अग्रदूत थे.

बिलासपुर में शरारती तत्वों ने फाड़े मोदी और नड्डा व जयराम ठाकुर के पोस्टर

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पोस्टर फाड़े गए (PM Modi Bilaspur Rally) हैं. जिसका आरोप भाजपा के सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने कांग्रेस पर लगाए (Subhash Thakur allegations on congress) हैं.

मंडी सदर की राजनीति में आया उफान, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भंग

Mandi Sadar Block Congress Committee: विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने चौंकाने वाला कदम उठाते हुए मंडी सदर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को भंग कर दिया है. अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य व प्रदेश मामलों के प्रभारी सांसद राजीव शुक्ला के अनुमोदन के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने यह कार्रवाई की है.

हमीरपुर पहुंचे जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत, लेकिन धूमल रहे गैरहाजिर, सियासी चर्चाएं शुरू

JP Nadda in Hamirpur: भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली दफा रविवार हमीरपुर पहुंचे जेपी नड्डा का हमीरपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत हुआ. स्वागत के बाद हमीर होटल में जिला भाजपा हमीरपुर की बैठक का शुभारंभ नेताओं ने दीप प्रज्ज्वलन से किया. इस बैठक में पार्टी के हमीरपुर जिला की तमाम पदाधिकारी और वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे.

पीएम मोदी के बिलासपुर दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, SPG ने संभाला सिक्योरिटी का जिम्मा

पीएम मोदी के बिलासपुर दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एसपीजी की टीम बिलासपुर (PM Modi visit to Bilaspur) पहुंची है. एसपीजी की टीम ने (SPG team in Bilaspur) जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की और सुरक्षा की दृष्टि से उचित दिशा-निर्देश दिए.

5 अक्टूबर को PM की रैली का विरोध करेगी कांग्रेस: बंबर ठाकुर

हिमाचल के जिला बिलासपुर में रविवार को पूर्व विधायक एवं प्रदेश कांग्रेस महासचिव बंबर ठाकुर द्वारा प्रेसवार्ता की (Bumber Thakur Press conference in Bilaspur) गई. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिलासपुर दौरे और एम्स के उद्घाटन को लेकर सवाल उठाए हैं. साथ ही कांग्रेस ने जिले के अंदर मोदी की रैली का विरोध करने की घोषणा की है.

सिरमौर में डेंगू का 'डंक', अभी तक 50 मामले रिपोर्ट, सीएमओ ने की ये अपील

dengue cases in sirmaur: पिछले कुछ दिनों में सिरमौर जिले में डेंगू के 50 मामले सामने आए हैं. लगातार बढ़ते डेंगू के मामलों से स्वास्थ्य विभाग की भी चिंताएं बढ़ी दी हैं और लोगों को जागरूक करने के मकसद से विशेष कदम उठाए जा रहे हैं.

चुनावी माहौल में कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने गुनगुनाते हुए वीडियो की शेयर

हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं. ऐसे में प्रदेश के अंदर कोई ढोल पीट रहा हैं तो कोई गाने गा रहा है. वहीं, हिमाचल प्रदेश के शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने चंबा कितनी की दूर गीत गाते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है. जिसे लोग बेहद पसंद कर रहे हैं. Singing video of Vikramaditya Singh. Vikramaditya Singh Share his Singing video.

किन्नौर में पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग का ट्रायल सफल, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

हिमाचल के जनजातीय जिला किन्नौर में पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग का ट्रायल किया गया जो सफल रहा (Trial of Paragliding and River Rafting in Kinnaur) है. यह ट्रायल एबीवीआईएमएएस (ABVIMAS) मनाली के विशेषज्ञों द्वारा लिया गया. जिससे क्षेत्र में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा.

रा‍ष्‍ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती: राज्यपाल ने रिज पर स्थित प्रतिमा पर किए श्रद्धासुमन अर्पित

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती (153rd Birth Anniversary of Mahatma Gandhi) और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्‍त्री की 118वीं जयंती पर देश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. वहीं, शिमला में रिज मैदान पर स्थित महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज समेत कई नेताओं और लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए. (Himachal Governorr pays tribute mahatma Gandhi)

