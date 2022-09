होली लॉज पहुंचे आनी के सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता, परसराम को की टिकट देने की पैरवी

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनावों को लेकर प्रदेश में चर्चाओं का दौर चल रहा है. वहीं, बात करें टिकट के चाहवानों की तो वह भी पार्टी के बड़े नेताओं को रिझाने में लगे हैं और शक्ति प्रदर्शन कर टिकट की मांग रख रहे हैं. इसी तरह वीरवार को (Anni Congress workers meet Pratibha Singh) भी आनी विधानसभा क्षेत्र से भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता होली लॉज पहुंचे और प्रतिभा सिंह से मुलाकात की. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आनी से परसराम को टिकट दिए जाने की मांग की.

Pratibha Singh on BJP: अपनी पार्टी की चिंता करें भाजपा नेता, कांग्रेस क्या कर रही उसके बारे में न सोचें

कांग्रेस द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा पर भाजपा द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं. वहीं, हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह (Himachal Congress President Pratibha Singh) ने पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा के नेता अपनी पार्टी के बारे में सोचें कांग्रेस क्या कर रही हैं, उन्हें सोचने की जरूरत नहीं है.

AAP और कांग्रेस की गारंटियों में नहीं पड़ेगी जनता: CM जयराम ठाकुर

Himachal Assembly Election 2022, हिमाचल प्रदेश में आने वाले विधानसभा के चुनावों में आम आदमी पार्टी व कांग्रेस प्रदेश के लोगों को विभिन्न प्रकार की गारंटियां देने में लगी है, लेकिन प्रदेश की जनता इन पार्टियों के प्रलोभन में नहीं आएगी. यह बात वीरवार को सर्किट हाउस ((CM Jairam Mandi tour) मंडी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने कही.

करसोग में खुला रीनल केयर सेंटर, अब मरीजों को मिलेगी मुफ्त डायलिसिस की सुविधा

जिला मंडी के उपमंडल करसोग के लोगों को अब मुफ्त किडनी डायलिसिस की सुविधा मिलेगी. दरअसल करसोग सिविल अस्पताल में अब हंस रीनल केयर सेंटर खोल दिया गया (Hans Renal Care Center opened in Karsog) है. जिससे किडनी रोग से ग्रस्त मरीजों को मंडी और शिमला के अस्पतालों के चक्कर काटने से मुक्ति मिल गई (Free kidney dialysis facility in karsog) है.

अब नार्को कोऑर्डिनेशन कमेटी बिलासपुर में नशे पर लगाएगी रोक

हिमाचल के सभी जिलों में अब नार्को कोऑर्डिनेशन कमेटी नशे पर लगाम लगाएगी. जिला बिलासपुर में इसी को लेकर आज बैठक का आयोजन किया गया और मंथन किया (Meeting In Bilaspur on Narco Coordination Committee) गया. बता दें, इससे पहले हिमाचल में केवल पुलिस विभाग ही नशे पर नियंत्रण लगाने के लिए बाध्य था.

नहीं थम रहा HRTC के रिकांगपिओ डिपो में चालकों-परिचालकों के बीच विवाद, चालक संघ किन्नौर ने दी ये चेतावनी

एचआरटीसी के रिकांगपिओ डिपो में चालकों और परिचालकों के बीच चल रहा विवाद थमने (Dispute between drivers and conductors in Reckong Peo) का नाम नहीं ले रहा. चालक संघ किन्नौर के अध्यक्ष चंद्र मोहन नेगी ने कहा है कि परिचालकों द्वारा चालकों पर लगाए गए आरोप निराधार हैं. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर परिचालक अपनी बात को साबित नहीं कर पाए तो चालकों द्वारा परिचालकों पर मानहानि का दावा किया जाएगा.

'भाजपा की तरह झूठे दिलासे नहीं गारंटी के साथ अपने सभी वादे पूरा करेगी कांग्रेस'

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Election 2022) के मद्देनजर कांग्रेस द्वारा हिमाचल को 10 गारंटियां दी गई हैं. इसी के प्रति कांग्रेस इन दिनों लोगों को जागरूक कर रही है. नरेश चौहान ने कहा कि आने वाले समय में जिस-जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी, वहां-वहां वादे पूरे किए जाएंगे.

'हिमाचल को एक और गारंटी देने आ रहे मनीष सिसोदिया, AAP से घबरा कर BJP ने की मुफ्त बिजली पानी की घोषणा'

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) को लेकर प्रदेश में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद चुनावी साल में राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए एक से बढ़कर एक लुभावने वादे कर रहे हैं. मुफ्त की रेवड़ियों पर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है. जयराम सरकार की ओर से 125 यूनिट बिजली फ्री और ग्रामीण इलाकों में निशुल्क पेयजल को घोषणा पर आम आदमी पार्टी ने जमर निशाना साधा है. मंडी में आप प्रदेश प्रवक्ता पंकज पंडित ने जयराम सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया और भगवंत मान 9 सितंबर को हिमाचल को एक और गारंटी देने आ रहे हैं.

धर्मशाला में इलेक्ट्रिक बस का 5 रूटों पर आज ट्रायल, सफल हुआ तो मिलेगा फायदा

आज धर्मशाला में स्मार्ट सिटी (Smart City Dharamshala) के तहत इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल 5 रूटों पर किया जा रहा (Electric Bus Trial in Dharamshala) है. अगर ट्रायल सफल रहा तो जल्द ही धर्मशाला को एक बड़ी सौगात मिलेगी.

अब मिस अर्थ का ताज जीतने जाएगी हिमाचल की बेटी वंशिका परमार

हिमाचल की बेटी वंशिका परमार दिल्ली में मिस अर्थ इंडिया 2022 (Miss Earth India Winner Vanshika Parmar) का खिताब जितने के बाद अब फिलीपींस में मिस अर्थ 2022 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व (Miss Earth 2022 in Philippines) करेंगी. जिसमें 90 से अधिक देशों की सुंदरियां हिस्सा लेंगी.