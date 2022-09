6 सितंबर को बिलासपुर आएंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, इन कार्यक्रमों में लेंगे भाग

केंद्रीय खेल सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर 6 सितंबर को नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर (Anurag Singh Thakur on Bilaspur Tour) आ रहे हैं. इस दौरान उनके कार्यक्रम को और खास बनाने के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में वन रक्षक जंगलों में निहत्थे ड्यूटी देने को मजबूर, सरकार से हथियार उपलब्ध करवाने की मांग

Forest Welfare Association meeting in Nahan: फॉरेस्ट वेलफेयर एसोसिएशन जिला सिरमौर की एक बैठक रविवार को नाहन में आयोजित हुई. इस बैठक में वन कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई. वन कर्मियों ने सरकार से न केवल वन रक्षकों को हथियार उपलब्ध करवाने की मांग की बल्कि अन्य समस्याओं पर भी चर्चा करते हुए उनके समाधान की गुहार लगाई.

छत्तीसगढ़ के CM हिमाचल की जनता को गारंटी देने से पहले अपने राज्य की मांगों को करें पूरा: सुरजीत ठाकुर

Aam Aadmi Party Himachal : आम आदमी पार्टी हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने कांग्रेस द्वारा दी गई दस गारंटियों पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के सीएम हिमाचल आकर जनता को गारंटी दे रहे हैं लेकिन पहले वह अपने राज्य में तीन सौ यूनिट बिजली फ्री और महिलाओं को हर माह 1500 रुपये दें. वहीं, इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने जयराम सरकार पर भी खूब हल्ला बोला.

भाजपा ने हर वर्ग को ध्यान में रखकर चलाई योजनाएं: इंदु गोस्वामी

राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने धर्मशाला में (Indu Goswami Press conference in Dharamshala) केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार की योजनाओं और कार्यों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में 80 की उम्र पर पेंशन दी जाती थी. आज जयराम सरकार में पहली बार महिलाओं को 60 की उम्र से बिना आय सीमा पेंशन दी जा रही है. सांसद इंदु गोस्वामी ने कहा कि पहली बार हिमाचल में युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार को लेकर प्रेरित करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वावलंबन योजना शुरू की. इस योजना के तहत महिलाओं को विशेष रियायत दी जा रही है.

सुंदरनगर में सीएम जयराम ने आई हॉस्पिटल का किया शिलान्यास, एंबुलेंस को भी हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुंदरनगर में (CM Jairam Thakur in Sundernagar) आई हॉस्पिटल का शिलान्यास किया. बता दें कि अंबा प्रसाद रोटरी चैरिटेबल आंखों के अस्पताल के लिए सुंदरनगर के रहने वाले एनआरआई अंबा प्रसाद द्वारा 2 करोड़ से अधिक की राशि दी गई है. जिसके लिए सीएम ने उनका आभार जतया. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अस्पताल के बनने से यहां जनता को काफी सुविधा मिलेगी.

हिमाचल के इस शिक्षक ने 90 हजार विद्यार्थियों की सुधारी लिखावट, National Teacher Award से होंगे सम्मानित

Teachers Day 2022: जिला शिमला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धरोगड़ा में टीजीटी के पद पर कार्यरत वीरेंद्र कुमार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार (National Teacher Award) के लिए चुना गया है. वीरेंद्र पढ़ाने के साथ विद्यार्थियों की लिखावट सुधारने का काम भी कर रहे हैं. चार वर्ष में 90 हजार विद्यार्थियों की लिखावट सुधार चुके हैं.

Teachers Day 2022: जिस साल पैदा हुए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसी साल बनकर तैयार हुई इमारत में पल रहा उनके सपनों का संसार

यूं तो भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस (Teachers Day 2022) देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की स्मृति को समर्पित है, लेकिन शिमला शहर में एक ऐसी इमारत है जिसे महान शिक्षाविद ने भारत में उच्च अध्ययन संस्थान को समर्पित किया है. इस ऐतिहासिक इमारत को ज्ञान के केंद्र के तौर पर विकसित किया गया है. महान शिक्षाविद राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सपनों का नतीजा है कि शिमला में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान की स्थापना हुई (Sarvepalli Radhakrishnan Relation from IIAS) और आज ये संस्थान अपने शोध कार्य के चलते न केवल देश में बल्कि विश्व भर में पहचाना जाता है.

HP Assembly Election: ...तो चुनावी मैदान में उतारे जा सकते हैं भाजपा के कई बड़े चेहरे

हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों को (HP Assembly Election) लेकर माहौल गर्म है. भाजपा हो या कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी सभी चुनावी मैदान में उतर कर जीत की हुंकार भर रहे हैं. भाजपा भी मिशन रिपीट का दावा कर रही है. भाजपा का हाईकमान पहले ही (BJP ticket allotment in hp) साफ कर चुका है कि टिकट सर्वे के आधार पर ही मिलेगा. सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जिन विधायकों की हार निश्चित लग रही है उनके टिकट कटना भी तय है.

परवाणू में डेंगू से युवती की मौत, हिमाचल प्रदेश में बढ़े मामले

औद्योगिक क्षेत्र परवाणू में डेंगू से एक युवती की मौत हो (young woman dies due to dengue in Parwanoo) गई. साथ ही क्षेत्र में लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे (dengue cases in Parwanoo) हैं.