शिमला में बारिश का तांडव, नालों में आई बाढ़, बही आधा दर्जन गाड़ियां

हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों से हो रही भारी बारिश से अब तक काफी नुकसान हो चुका (Heavy Rain in Himachal) है. अब जिला शिमला के उपमंडल चौपाल के नेरवा बाजार में पुराना बस स्टैंड के नजदीक से होकर बहने वाले नाले में बाढ़ आ (Flood in Shimla) गई. जिससे तीन कारें और एक पिकअप पानी में बह गई, जबकि एक कार और एक बोलेरो जीप नाले के बहाव में फंस (Vehicles stuck in drain in shimla) गई.

रामपुर में भारी बारिश के कारण भूस्खलन, मलबे के नीचे दबे कई वाहन

हिमाचल प्रदेश में बुधवार रात से जारी बारिश के कारण भारी तबाही (heavy rain in rampur) हुई है. जगह-जगह से भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही है. वहीं, शिमला जिले के रामपुर में भी बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ है. बता दें कि रामपुर के इंदिरा मार्केट के साथ एनएच पर भारी मलबा आने से सड़क किनारे पार्क की गई कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं. इन गाड़ियों को मलबे से निकालना भी किसी (Landslide in Rampur) चुनौती से कम नहीं है. वहीं, रामपुर से कुल्लू जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 305 भी जगह-जगह भूस्खलन होने के कारण बाधित है.

कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर चलती ट्रेन पर गिरा पेड़, मास्क लाइट और शीशे को नुकसान

सोलन में मूसलाधार बारिश के बीच कालका-शिमला विश्व धरोहर पर रेलवे ट्रैक फिर एक बार प्रभावित हुआ है. बारिश के बीच ट्रैक पर सनवारा, धर्मपुर, कुमारहट्टी, और बड़ोग ट्रैक पर चलती (kalka shimla railway track) ट्रेनों के सामने पेड़ और मलबा गिरा है. वहीं, इसके बाद आने वाली सुपर ट्रेन के धर्मपुर-कुमारहट्टी रेलवे स्टेशन के बीच पट्टामोड़ में दो पेड़ गिरे हैं, जबकि कुमारहट्टी-बड़ोग रेलवे स्टेशन के बीच मलबा आने से मेल ट्रेन भी देरी से चली है. वर्तमान में सभी ट्रेनें चल रही हैं. रेलवे अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची थी. जिसके बाद सभी ट्रेनों को रवाना किया गया था.

जगत सिंह नेगी बोले, हिमाचल में राम राज्य तो छोड़ो कंस और रावण राज्य से भी बदतर स्थिति

विधायक जगत सिंह नेगी (MLA Jagat Singh Negi in Shimla) ने मुख्यमंत्री जयराम को निशाने पर लिया और कहा कि मुख्यमंत्री ने राम राज्य का वादा किया था और 25 साल सत्ता में रहने की बात की थी, लेकिन भाजपा के शासन काल में राम राज्य नहीं बल्कि कंस और रावण राज से बदतर स्थिति हो गई है. आज महंगाई आसमान छू रही है और समाज का कोई भी वर्ग खुश नहीं है. कर्मचारी सड़कों पर हैं.

कुल्लू के खदेड़ गांव में भूस्खलन, मलबे में दबने से दो महिलाओं की मौत, रिश्ते में लगती थीं नानी दोहती

हिमाचल में लगातार हो रही बारिश अपना कहर बरपा रही है. जिला कुल्लू के आनी में बादल फटने से (Cloudburst In Anni) हर तरफ तबाही का मंजर है. वहीं, कुल्लू जिले के ही खदेड़ गांव में भूस्खलन के कारण मलबा घर में घुस गया. जिस कारण घर के अंदर सोई एक महिला और एक युवती की मलबे में दबने से मौत हो गई. बता दें कि दोनों रिश्ते में नानी-दोहती लगती थी. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल के वेटलिफ्टर विकास ठाकुर की कहानी, फावड़ा उठाने से लेकर CWG में मेडल की हैट्रिक तक

भारत की आजादी के 75 वर्ष हो (Indian Independence Day) गए हैं. आजादी के इस अमृत महोत्सव (Azadi ka Amrit Mahotsav) का उत्साह देश के उन खिलाड़ियों के बगैर अधूरा (Achievements75) है जिन्होंने खेल के मैदानों में दुनियाभर के खिलाड़ियों को पस्त किया है. आजादी के अमृत महोत्सव पर ETV भारत ने एक मुहिम शुरू की है. देश-दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले खिलाड़ियों के जीवन के कुछ ऐसे ही किस्से और कहानियां ETV भारत आपको बता रहा है. इस खबर में हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले एक ऐसे ही हिमाचली गबरू की कहानी है. पढ़ें पूरी खबर...

कुल्लू के बजौरा में 26 ग्राम चिट्टे के साथ व्यक्ति गिरफ्तार, कोर्ट ने 3 दिन के रिमांड पर भेजा

कुल्लू पुलिस ने बजौरा में नाके के दौरान एक व्यक्ति को 26 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार (Police caught chitta in kullu) किया है. आरोपी को अदालत में पेश कर उसे रिमांड पर लिया है. पुलिस ये पता लगाने जुटी हुई है की आरोपी के साथ इस कारोबार में और कौन-कौन शामिल है. आरोपी की पहचान भीम सिंह निवासी गांव-छोयल, तहसील भूंतर, कुल्लू के रूप में हुई है. पढ़ें पूरी खबर...

बुजुर्ग महिला कुलवंती के हौसले को सलाम, मलबे में फंसी रही 4 घंटे

हिमाचल में बारिश जारी (Rain continues in Himachal) है. वहीं, सुंदरनगर में बुधवार-गुरुवार की दरम्यानी रात को बारिश के चलते भूस्खलन हो (landslide in himachal) गया. इस दौरान 68 वर्षीय बुजुर्ग महिला मलबे में फंस गई. हिला को 4 घंटे रेस्क्यू के बाद बाहर (rescue of woman in sundernagar) निकाला गया.

करसोग में सतलुज का बढ़ा जलस्तर, नदी से दूर रहने की अपील

हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का कहर जारी है. जिला मंडी के उपमंडल करसोग में बारिश के कारण सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ गया (Sutlej river water level Increased) है. जिससे चाबा पुल को खतरा बना हुआ है और स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, उपमंडल के मनशान में भारी भूस्खलन से करसोग-रामपुर सड़क भी अवरुद्ध हो गई (Karsog Rampur road Closed) है.

आनी में बादल फटा, मकान पर मलबा गिरने से महिला और बच्ची की मौत

जिला कुल्लू में भारी बारिश का (rain in kullu) दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है. वहीं ,उपमंडल आनी में बादल फटने (Cloud burst in Kullu) से गाड़ियां पानी में बह (vehicles drowned in water) गई . ग्राम पंचायत शिल्ली के खदेड़ गांव में मकान पर मलबा गिरने से एक महिला और एक बच्ची की मौत हो गई.