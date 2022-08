जयराम सरकार के आखिरी सत्र में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव मंजूर, कल सुबह 11 बजे से 4 घंटे की चर्चा

हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस की तरफ से (Himachal Vidhan Sabha Monsoon Session) अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है. विपक्ष ने नियम 278 के तहत अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया. जयराम सरकार के आखिरी सत्र में दिए गए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को विधानसभा स्पीकर ने मंजूर कर लिया है. अब अविश्वास प्रस्ताव पर गुरुवार सुबह 11 बजे से 4 घंटे की चर्चा होगी.

Nari Shakti Baljeet Kaur: पहली भारतीय महिला जिसने पुमोरी चोटी फतह कर बनाया रिकॉर्ड

भारत इस साल आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा (Indian Independence Day) है. आजादी के सात दशक बाद देश और प्रदेश में आधी आबादी (नारी शक्ति) की क्या स्थिति (azadi ka amrit mahotsav) है ये जानने के लिए ETV भारत ने एक मुहिम 'नारी शक्ति' की शुरुआत की (Nari Shakti) है. 'नारी शक्ति' में आज जानेंगे हिमाचल की बेटी पर्वतारोही बलजीत कौर के बारे में जिन्होंने बहुत ही कम समय में जो रिकॉर्ड बनाया है, वह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि (Mountaineer Baljeet Kaur from Himachal) है. आइए जानते हैं बलजीत ने ये मुकाम कैसे और किन परिस्थितियों में हासिल किया...

Karunamulak Sangh mandi: 'जयराम जी मांगें नहीं मानी तो रिवाज नहीं प्रदेश में इस बार बदलेगा ताज'

बुधवार को मंडी में आयोजित संकल्प रैली के दौरान करुणामूलक संघ (karunamulak sangh mandi) ने चेतावनी दी कि करुणामूलक आश्रितों को शिमला में धरने पर बैठे एक साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और प्रदेश सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है. करुणामूलक आश्रितों की मांगों को अनसुना कर प्रदेश के मुखिया जयराम ठाकुर व पूरा मंत्रिमंडल कुंभकरण की नींद सोया हुआ है. यदि 2 महीनों के अंतराल में उनकी मांगों को माना नहीं जाता है तो आने वाले विधानसभा चुनाव (Himachal Assembly Election 2022) में प्रदेश सरकार को इसका करारा जवाब दिया जाएगा.

चंबा में भारी बारिश का असर, चंबा तीसा मुख्य मार्ग सहित डेढ़ दर्जन मार्ग बंद

चंबा में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. बारिश के चलते चंबा तीसा मुख्यमार्ग (Chamba Tissa Road closed) सहित डेढ़ दर्जन मार्ग भूस्खलन (Landslide in Chamba) से बंद हो गए हैं. जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, लोक निर्माण विभाग का कहना है कि जल्द सभी मार्ग बहाल कर दिए जाएंगे.

अच्छे दिन! हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में चपरासी की नौकरी के लिए MA पास भी कतार में

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में चपरासी, चौकीदार और ड्राइवर के आठ पदों के लिए बोर्ड प्रबंधन के पास डेलीवेज के तौर पर भरे जाने हैं. इन पदों के लिए साढ़े 1,238 से अधिक आवेदन पहुंचे हैं. हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इन पदों को भरने के लिए चौकीदार के लिए आठवीं पास योग्यता रखी है, जबकि चपरासी और चालक के पदों के लिए 10वीं पास अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे. इस बारे में जानकारी देते हुए (unemployment in himachal) हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (peon recruitment in hp board) के अध्यक्ष डॉ. सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि इन पदों के लिए, बीए से लेकर एमए पास अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया है.

भारत के प्रथम मतदाता की अपील: तिरंगा अभियान के तहत हर घर फहराया जाए तिरंगा

हर घर तिरंगा अभियान (Har Ghar Tiranga Campaign in Kinnaur) के तहत आज डाक विभाग किन्नौर ने भारत के प्रथम मतदाता श्याम सरन नेगी (First voter of India) को उनके निवास स्थान कल्पा जाकर उन्हें तिरंगा भेंट किया और उन्हें इस अभियान से अवगत करवाया. वहीं, श्याम सरन नेगी (Shyam Saran Negi) ने केंद्र सरकार के तिरंगा अभियान का समर्थन करते हुए सभी लोगों से इस अभियान में जुड़ने का आग्रह किया.

जयराम का ड्रीम प्रोजेक्ट, मंडी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की DPR तैयार नहीं

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ड्रीम प्रोजेक्ट मंडी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट (Mandi Green Field Airport ) की न तो DPR तैयार है और न ही अनुमानित लागत का पता है. इसको लेकर विधानसभा में जब नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री (Leader of Opposition Mukesh Agnihotri) ने सवाल किया तो सीएम जयराम ने जवाब दिया कि परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है.

काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक, महंगाई को लेकर विरोध

हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र (Monsoon session of Himachal Vidhan Sabha) के पहले दिन विपक्ष दल कांग्रेस के विधायक काली पट्टी बांध कर विधानसभा (Congress MLA arrived wearing black badges) पहुंचे.कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन (Congress MLA Harsh Vardhan) ने कहा कि सरकार के पांच साल पूरे होने जा रहे, लेकिन कर्मचारियों को हड़ताल करना पड़ रही है.

सोलन में तेज रफ्तार टैंकर ने 4 गाड़ियों को मारी टक्कर, चालक फरार

सोलन में आज सुबह करीब 6 बजे तेज रफ्तार टैंकर ने सड़क पर चल रही 4 गाड़ियों को टक्कर मार (Tanker hit 4 vehicles in solan) दी. इस हादसे में गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ है. गनीमत ये रही की इस हादसे में किसी की जान नहीं (Road Accident in Solan) गई. हालांकि कुछ लोग घायल हुए हैं. वहीं ,गाड़ियों को टक्कर मारने के बाद टैंकर ड्राइवर और साथ का एक अन्य व्यक्ति मौके से फरार हो गए. पढ़ें पूरी खबर

हिमाचल की बेटियां बनेंगी अग्निवीर, ऑनलाइन आवेदन 7 सिंतबर तक

भारतीय सेना में अब अग्निवीर योजना के तहत हिमाचल की युवतियां भी भर्ती (agniveer girls recruitment in himachal) होंगी. योजना के तहत 3 राज्यों की भर्ती अंबाला के खारगा स्टेडियम में 7 से 11 नवंबर तक होगी. इस महिला भर्ती रैली में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ की महिला अभ्यर्थी भाग ले सकेंगी.