Himachal Cabinet Meeting Decisions: एक क्लिक में पढ़ें हिमाचल मंत्रिमंडल के सभी फैसले

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की (Himachal Cabinet Meeting Decisions) अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुबंध के (Jairam Thakur Cabinet Meeting Decisions) आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 320 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई. आगे पढे़ं सभी फैसले...

Ticket Formula in BJP: विधानसभा चुनावों 70 प्लस फॉर्मूला लगने पर इन दिग्गजों के टिकट पर चल सकती है कैंची

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 ( Himachal Assembly Elections 2022) में अभी भले ही वक्त है, लेकिन मिशन रिपीट में कहीं कोई कमी न रह जाए इसके लिए भाजपा लगातार रणनीति तैयार कर रही है. लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा 70 साल अधिक उम्र के नेताओं को टिकट नहीं देगी. हालांकि एक-दो अपवादों में ही इस नियम से छूट मिलेगी. ऐसे में हिमाचल विधानसबा चुनाव से पहले प्रदेश में कई नेताओं के टिकट पर संकट मंडराने लगा है. संभावना जताई जा रही है कि कुछ कैबिनेट मंत्री के साथ कई विधायकों के टिकट कट सकते हैं. पढ़ें पूरी खबर...

कुल्लू में 7.98 ग्राम चिट्टे के साथ तीन युवक गिरफ्तार, 43 हजार कैश भी बरामद

कुल्लू पुलिस ने शास्त्री नगर में तीन युवकों को चिट्टे के साथ गिरफ्तार (Youths arrested with Chitta in Kullu) किया है. पुलिस ने तीनों के कब्जे से 7.98 ग्राम चिट्टे के साथ-साथ (Police caught chitta in kullu) 43 हजार कैश भी बरामद किया है. तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है. जल्द तीनों को अदालत में पेश किया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर...

Indu Verma in Shimla: इंदु वर्मा ने किया शक्ति प्रदर्शन, ठियोग से सैंकड़ों लोगों के साथ पहुंची कांग्रेस कार्यालय

ठियोग से पूर्व विधायक स्वर्गीय राकेश वर्मा की धर्मपत्नी इंदु वर्मा (Former bjp mla wife indu verma) ने बुधवार को कांग्रेस कार्यालय में शक्ति प्रदर्शन किया. इस दौरान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन, विधायक राम लाल ठाकुर, विक्रमादित्य सिंह अनुरुद्ध सिंह सहित अन्य नेता मौजूद रहे, लेकिन इस समारोह से ठियोग ब्लॉक कांग्रेस ने पूरी तरह से दूरी बना ली है. ब्लॉक अध्यक्ष सहित ठियोग के अन्य कांग्रेस नेता इस समारोह में नहीं पहुंचे. ठियोग कांग्रेस इंदु वर्मा (Theog assembly constituency) की पार्टी में एंट्री से खासे नाराज भी हैं और दिल्ली भी कुछ नेता इसके खिलाफ पहुंचे हैं.

सरहद पर तैनात जवानों की कलाई पर बंधेगी तिरंगा राखी, हिमाचल की महिलाओं ने भेजी 5 हजार राखियां

हिमाचल प्रदेश डिफेंस वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन ने देश की रक्षा में तैनात जवानों के लिए तिरंगा रंग की राखियां तैयार की है. बुधवार को एसोसिएशन ने मंडी जिला प्रशासन के माध्यम से 5 हजार राखियां कारगिल, ग्लेशियर और लेह लद्दाख के लिए भेजीं. एसोसिएशन का कहना है कि वे आगे भी इसी तरह राखियां भेजी जाती रहेंगी. पढ़ें पूरी खबर...

वन विभाग से अपना ही मिनिस्ट्रीयल स्टाफ नाराज, चहेतों को अवार्ड देने का आरोप, अनशन की दी चेतावनी

राज्यस्तरीय 'वन महोत्सव' पर दिए (Van Mahotsav in Chamba) गए पुरस्कार अब सवालों के घेरे में है. हिमाचल प्रदेश फारेस्ट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन ने इन पुरस्कारों को लेकर विभाग द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं और अपने चहेतों के नाम सूची में शामिल करने का आरोप लगाया है. उन्होंने चेतावनी दी की अगर अवार्ड को लेकर हुई बंदरबांट ठीक नहीं की गई तो 9 अगस्त से वर्किंग आवर्स के बाद कर्मचारी अनशन पर बैठेंगे. पढ़ें पूरी खबर...

हमीरपुर कांग्रेस की बैठक में हंगामा: विधायक और कांग्रेस पदाधिकारी के बीच बहसबाजी, समर्थकों में हाथापाई तक पहुंची नौबत

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) में अभी भले ही वक्त है, लेकिन जीत में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए इसके लिए कांग्रेस प्रदेश की वर्तमान सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहती है. लेकिन प्रदेश में विभिन्न हिस्सों में आए दिन कांग्रेस में गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है. बुधवारा को हमीरपुर में कांग्रेस कमेटी की बैठक में विधायक और कांग्रेस पदाधिकारियों के बीच बहसबाजी होने लसगी. हंगामा इतना बढ़ गया कि समर्थकों में हाथापाई तक नौबत पहुंच गई.

हिमाचल में राइड विद प्राइड: CM जयराम ने 18 टैक्सियां को दिखाई हरी झंडी

शिमला शहर में बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांग लोगों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज राइड विद प्राइड योजना के तहत राजधानी को नई 18 इनोवा टैक्सियां समर्पित की. इसी के साथ 12 टेम्पो ट्रैवलर और 20 इलेक्ट्रिक बसें भी स्वीकृत की गई हैं जो आगामी सितंबर माह में जनता को समर्पित कर दी जाएंगी. पढ़ें पूरी खबर...

CM जयराम के गृह जिले मंडी का हाल: स्कूल बिल्डिंग अनसेफ, लेकिन बच्चे पढ़ने को मजबूर

सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिले मंडी के विकास खंड सुंदरनगर के राजकीय उच्च माध्यमिक पाठशाला अलसू में प्राइमरी और सेकेंडरी विंग के 107 विद्यार्थी मौत के साए में पढ़ाई करने को मजबूर (Higher Secondary School Alsu in bad condition) हैं. दरअसल विद्यालय को 2016 में अनसेफ घोषित किया गया. उसके बावजूद यहां बच्चों को पढ़ाया जा रहा है.

जयराम कैबिनेट की बैठक शुरू, एसएमसी शिक्षकों और कर्मचारियों के मसलों पर चर्चा की संभावना

जयराम कैबिनेट की आज सुबह 10.30 बजे बैठक प्रदेश सचिवालय में (Jairam cabinet meeting today) शुरू. इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर जहां ओल्ड पेंशन कमेटी को लेकर फैसला लेंगे. वहीं, एसएमसी शिक्षकों और कर्मचारियों के मसलों पर चर्चा की संभावना है.