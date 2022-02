IPL Auction 2022 Live Updates: यहां जानें कौन कितने में बिका

आईपीएल के 15वें एडिशन के लिए मेगा ऑक्शन का आयोजन बेंगलुरु में इस बार लीग में लखनऊ सुपजाइंट्स और गुजरात टाइटंस सहित कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

भारत-चीन सीमा पर माइनस 40 डिग्री में ड्रैगन से मुकाबले को तैयार हिमवीर

भारत-चीन सीमा पर आईटीबीपी के जवान -40 डिग्री तापमान में भी मुस्तैद हैं और दुश्मन देश से निपटने के लिए कड़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं. समुद्र तल से 17 हजार फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित लिपुलेख दर्रे पर हमारे हिमवीर सीमा की निगहबानी कर रहे हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

EXCLUSIVE INTERVIEW CM JAIRAM: पंजाब के विकास के लिए कांग्रेस और केजरीवाल मॉडल नहीं हो सकता- जयराम ठाकुर

हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी पंजाब (himachal cm on punjab tour) से लेकर उत्तराखंड में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं. जयराम ठाकुर का दावा है कि यूपी, उत्तराखंड समेत देश के पांचों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी. कृषि कानून (jairam thakur on agricultural law) वापस लेने के बाद बीजेपी को पंजाब में भी फायदा मिलेगा और पीएम मोदी के चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे तो पंजाब में बीजेपी गठबंधन सरकार बनाने की ओर कदम बढ़ा देगा. ईटीवी भारत (exclusive interview of himachal cm jairam) के हरियाणा ब्यूरो चीफ भूपेंद्र जिस्टू से खास बातचीत के दौरान जयराम ठाकुर ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा हिमाचल से जुड़े सवालों का भी जवाब दिया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सीएम जयराम का ऊना दौरा: 67 करोड़ की योजनाओं के किए लोकार्पण और शिलान्यास, विपक्ष पर भी किया पलटवार

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ऊना जिले के (CM Jairam visit to Una) एक दिवसीय दौरे पर कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे. कुटलैहड़ क्षेत्र में पहुंचने पर जगह जगह सीएम जयराम ठाकुर का भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने स्वागत किया. वहीं, इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेसी नेताओं पर जमकर हमला बोला. सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को भाजपा सरकार द्वारा किया विकास नजर नहीं आता, जबकि भाजपा कांग्रेस की तरह केवल कागजी घोषणाएं नहीं करती. यहां पढ़ें पूरी खबर...

DOG की इस नस्ल से सावधान! बंदला पंचायत में 9 साल की बच्ची को पालतू कुत्ते ने काटा, कई देशों में बैन है ये नस्ल

बिलासपुर की बंदला पंचायत में शनिवार सुबह एक पालतू कुत्ते ने नौ साल की छोटी बच्ची पर हमला कर दिया. जिससे बच्ची बुरी तरह से घायल हो गई. परिजनों ने उसे क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर पहुंचाया. जहां बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया. पुलिस ने मामले को लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

कुल्लू में निर्माणाधीन माल रोड का कार्य शुरू, इवनिंग कल्चर को मिलेगा बढ़ावा

जिला कुल्लू में निर्माणाधीन माल रोड का कार्य शनिवार से एक बार फिर शुरू हो गया (Kullu Mall Road construction started) है. इस माल रोड करीब डेढ़ करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा. माल रोड के बनने से यहां पर इवनिंग कल्चर को भी प्रमोट किया (evening culture promoted in Kullu) जाएगा, ताकि मनाली के अलावा शाम के समय कुल्लू में भी घूमने का आनंद मिल सके. उम्मीद जताई जा रही है कि 4 माह के भीतर इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

22 फरवरी को नाहन में हल्ला बोलेंगे दलित समुदाय के हजारों कार्यकर्ता, इन मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन

दलित शोषण मुक्ति मंच (Dalit shoshan mukti manch) और मंच से जुड़े अन्य संगठन 22 फरवरी को नाहन में अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोलेंगे. शनिवार को नाहन में दलित शोषण मुक्ति मंच द्वारा आयोजित हुई एक बैठक में यह निर्णय लिया गया. बैठक में दलित समुदाय से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की गई. यहां पढ़ें पूरी खबर...

कुल्लू में निर्माणाधीन बैडमिंटन कोर्ट में बदलाव लाने के लिए वॉलीबॉल एसोसिएशन ने उठाई मांग

जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान (Dhalpur ground in Kullu) में खिलाड़ियों के लिए बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण किया जा रहा है. जिसके बाद अब वॉलीबॉल खिलाड़ियों ने भी इसी कोर्ट को थोड़ा बड़ा किए जाने की मांग की है, ताकि वे भी यहां पर वॉलीबॉल खेल (badminton court construction at Dhalpur) सकें. यहां पढ़ें पूरी खबर...

किन्नौर में वाहन चालान को लेकर डीसी के नए आदेश, 25 मिनट तक नहीं होगा चालान

किन्नौर प्रशासन ने अब जिले के सबसे बड़े बाजार रिकांगपिओ (DC kinnaur on vehicle challan) में चार स्थान वाहनों के लिए चिन्हित किए हैं. जहां लोग खरीदारी के समय अपने वाहनों को पार्क कर सकेंगे और करीब 25 मिनट तक पुलिस गाड़ी का चालान नहीं कर सकेगी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिजाब पर विवाद जारी, विक्रमादित्य ने शिक्षण संस्थान में तय ड्रेस पहन कर जाने की वकालत की

हिजाब विवाद पर शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह (vikramaditya singh on hijab controversy) ने प्रतिक्रिया दी है. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि किसी भी शिक्षण संस्थान में केवल वहां की वर्दी पहन कर जाना चाहिए तभी उस शिक्षण संस्थान की गरिमा बनी रहेगी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

