बीएसएनएल को कई वर्षों बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ₹ 44720 और करोड़ आवंटित

केंद्र सरकार ने कहा है कि दूरसंचार कंपनी बीएसएनल को कई वर्षों बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है. संसद में सरकार ने बताया है कि केंद्र की ओर से ₹ 44720 करोड़ और आवंटित किए गए हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान कल

यूपी विधानसभा चुनाव का शंखनाद के बाद चुनावी रणभूमि में वोटिंग की बारी है. 10 फरवरी यानी गुरुवार को पहले चरण के लिए मतदान होगा. वेस्टर्न यूपी में इस बार सभी दलों की प्रतिष्ठा दांव पर है. भाजपा पर इतिहास दोहराने की चुनौती है तो समाजवादी पार्टी, आरएलडी और बीएसपी के लिए यह खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लाने की लड़ाई है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

HRTC शिमला मंडल के अधीन उम्मीदवारों का ड्राइविंग टेस्ट 17 फरवरी से, रोल नंबर के हिसाब से होगा TEST

हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा चालक (अनुबंध) के पदों की भर्ती के लिए शिमला मंडल के अधीन आवेदित उम्मीदवारों का प्रारम्भिक ड्राइविंग टेस्ट मंडलीय कर्मशाला तारादेवी में 17 फरवरी, 2022 से 22 मार्च, 2022 तक लिए जाएंगे. पात्र उम्मीदवार अपना कॉल लेटर प्राप्त न होने की स्थिति में दूरभाष 0177-2812328 पर प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक सम्पर्क कर सकता है.यहां पढ़ें पूरी खबर...

ठियोग में सड़क हादसा, 12 लोगों के चोटिल होने का अंदेशा

हिमाचल में सड़क हादसे थमने का नाम ही नहीं ले रहे (road accident in theog) है. अब सड़कों पर जमी बर्फ हादसों का बड़ा कारण बन गई है. ताजा मामले में ठियोग के गलू के पास परिवहन निगम की बस और एक ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई. जिसके कारण अभी तक 12 लोगों के चोटिल होने का अंदेशा लगाया जा रहा है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

भारतीय जनता मजदूर संघ की मांग, मार्च तक भरे जाएं नर्सरी प्रशिक्षित शिक्षकों के पद

प्रदेश सरकार ने नर्सरी प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए 4,000 पद भरे जाने की अधिसूचना जारी की (Nursery Trained Teacher Recruitment in Himachal) है. ऐसे में भारतीय जनता मजदूर संघ ने इन्हें मार्च 2022 तक भरे जाने की मांग की है. कुल्लू में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान संघ के प्रदेश महामंत्री वीर सिंह भारद्वाज ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 14,000 से अधिक नर्सरी प्रशिक्षित शिक्षक (Bharatiya Mazdoor Sangh conference in Kullu) हैं. जो अभी भी सरकारी नौकरी की राह ताक रहे हैं. ऐसे में प्रदेश सरकार द्वारा जल्द से जल्द से पद भरे जाने चाहिए. यहां पढ़ें पूरी खबर...

भोरंज आईटीआई की तर्ज पर लंबलू, सुजानपुर और बणी में शुरू होंगे यह नए कोर्स, कौशल विकास निगम की पहल

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम (Skill Development Corporation Himachal) की तरफ से भोरंज आईटीआई की तर्ज पर लंबलू आईटीआई में जल्द तीन माह के शार्ट कोर्स करवाए जाएंगे. इसके साथ ही सुजानपुर और बणी में भी यह कोर्स जल्द शुरू होंगे. हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ेक प्रदेश समन्वयक का नवीन शर्मा ने यह जानकारी दी है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

ऊना में 4 करोड़ से तैयार हुई वीआरडीएल लैब, अब बाहरी संस्थानों में नहीं भेजे जाएंगे कोविड-19 की जांच को सैंपल

ऊना के हरोली उपमंडल स्थित पालकवाह में स्वास्थ्य विभाग ने RT PCR सैंपल की जांच के लिए वीआरडीएल लैब का निर्माण कर लिया है. जिले में कोविड-19 की जांच के (VRDL lab in una) लिए जा रहे सैंपलों को अब तक कभी कसौली, कभी टांडा तो कभी पालमपुर जांच के लिए भेजा जाता रहा है, लेकिन अब जल्द ही यह सुविधा लोगों को अपने ही जिले में उपलब्ध होगी. जिससे समय पर उन्हें कोविड-19 जांच की रिपोर्ट मिल सकेगी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल कैबिनेट की बैठक में ठेकेदारों को राहत देने का ऐलान, सरकार के फैसले का कुल्लू में विरोध

हिमाचल कैबिनेट की बैठक में ठेकेदारों को राहत प्रदान की गई है. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों से संबंधित सड़कों के निर्माण कार्यों के दौरान उत्पन्न होने वाले गौण खनिज पदार्थों के उसी कार्य के लिए उपयोग की अनुमति खनन अधिकारी प्रदान करेंगे. सरकार ने माइनिंग एक्‍ट में संशोधन (amendment in mining act in hp) करने का निर्णय लिया है. वहीं, कुल्लू में ठेकेदारों ने सरकार के इस फैसले से असंतुष्ट नजर आए. उनका कहना है कि जब तक इस फैसले का पूरी तरह से प्रारूप तैयार नहीं हो जाता है, तब तक अपनी हड़ताल को अनिश्चितकाल के लिए जारी रखेंगे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

किन्नौर में बर्फबारी से बढ़ी लोगों की मुश्किलें, प्रशासन ने की सावधानी बरतने की अपील

किन्नौर में हल्की बर्फबारी (snowfall in kinnaur) हुई है. बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है, जिससे वाहनों के टायर फिसल रहे हैं. ऐसे में प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील की है. बर्फबारी के चलते कुनो चारंग, छितकुल, सापनी और सांगला में सड़क संपर्क मार्ग पर आवाजाही (road closed in hp) बाधित है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

कुल्लू में कोरोना जागरूकता अभियान, उपायुक्त ने मोबाइल वैन को दिखाई हरी झंडी

कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कुल्लू जिले में 9 से 12 फरवरी तक अभियान (Corona Awareness campaign in Kullu) चलाया जा रहा है. बुधवार को डीसी ने मोबाइल वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. कोविड-19 संक्रमण से बचाव को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियों से युक्त पोस्टरों, बैनरों से सुसज्जित मोबाइल प्रचार वाहन (dc kullu on Corona Awareness) जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में लोगों को कोरोना से जुड़ी जानकारी मुहैया कराएगी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

