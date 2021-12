शिमला में ठगी का मामला: 35 लाख के सेब की पेमेंट नहीं कर रहा था आरोपी, हिमाचल पुलिस ने गुजरात से किया गिरफ्तार

शिमला शहर के ढली सब्जी मंडी में सेब की पेटियां खरीदारी (fraud case in shimla) केस में फरार चल रहे आरोपी को शिमला पुलिस ने गुजरात के राजकोट से गिरफ्तार किया है. बता दें कि कमीशन एजेंट ने राजकोट गुजरात के आढ़ती को 35 (HP Police arrested accused from Gujarat) लाख रुपये के सेब भेजे थे, लेकिन चार महीने बीतने के बाद भी कारोबारी पेमेंट नहीं कर रहा था. यही नहीं, जब कमीशन एजेंट ने उसे पेमेंट देने को कहा तो वह मुकर गया. शिमला पुलिस ने इस संबंध में गुजरात पुलिस से संपर्क साधा. राजकोट पुलिस की मदद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जल्द ही उसे शिमला लाया जाएगा और कोर्ट में पेश किया जाएगा.

BJP SC Morcha Shimla: हिमाचल में डबल इंजन की सरकार से ही संभव हो पाया विकास, लंबे समय से अटके कार्य हुए पूरे: सुरेश कश्यप

हिमाचल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने अनुसूचित जाति मोर्चा (BJP SC Morcha meeting in Shimla) की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जयराम सरकार के चार साल पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली ऐतिहासिक रही. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 11 हजार करोड़ से अधिक के शिलान्यास किए व 27 हजार करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में भाग लाया. इससे हिमाचल को बड़ा लाभ होगा. कश्यप ने कहा कि इस रैली में बहुत बड़ा जनसैलाब दिखा जिसके कारण यह रैली अपने आप मे ऐतिहासिक मानी जा रही है.

Protest against HP govt: प्रदेश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ जनवादी महिला समिति का प्रदर्शन

हिमाचल में बढ़ती महंगाई के खिलाफ जनवादी महिला समिति (Demonstration of democratic women association) ने प्रदेशभर में प्रदर्शन किया. सरकार पर निशाना साधते हुए समिति की राज्य सचिव फालमा चौहान (falma chauhan targeted bjp govt) ने कहा कि प्रदेश में अब भाजपा की सरकार सत्ता में आई थी तब सरकार ने प्रदेश की महिलाओं से महंगाई कम करने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया.

हमीरपुर कांग्रेस ने मनाया स्थापना दिवस, भाजपा पर साधा निशाना

हमीरपुर कांग्रेस ने मंगलवार को हमीरपुर में कांग्रेस पार्टी का 137वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया. इस दौरान पार्टी कार्यालय में काफी (Hamirpur Congress celebrated foundation day) संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद रहे. इस दौरान कांग्रेस ने बीते दिनों मंडी में हुई भाजपा की रैली पर भी जमकर निशाना साधा.

जनता ने जयराम सरकार के चार साल में किए गए कार्यों पर लगाई मुहर : सुभाष ठाकुर

बिलासपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि जयराम सरकार के चार वर्षों (Four years of Jairam Government) में किए गए कार्यों पर जनता ने खुद मुहर लगाई है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में फिर से जयराम ठाकुर की सरकार का गठन होगा और मिशन रिपीट कामयाब (Mission Repeat Himachal) होगा. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर (MLA Subhash Thakur target congress) पलटवार किया.

HP Masters Athletics Championship: 73 वर्षीय जीआर गुलशन ने मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झटके चार गोल्ड मेडल

हिमाचल प्रदेश के रहने वाले जीआर गुलशन ने मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप (HP Masters Athletics Championship) में एक साथ चार गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है. जीआर गुलशन ने 100 मीटर और 200 मीटर दौड़, शॉटपुट और डिस्कस थ्रो में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए चार स्वर्ण पदक (GR Gulshan won four gold medals) हासिल किए है. उन्होंने बताया कि रोजाना 2 से 4 किलोमीटर की सैर और योगा ही उनकी सफलता का मुख्य राज है.

Losar fair in Kinnaur: किन्नौर में लोसर मेले को लेकर ग्रामीणों में उत्साह, जानें क्या है इसकी परंपरा

किन्नौर जिले में इन दिनों लोसर (नव वर्ष) पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. लोसर पर्व अवसर पर सभी ग्रामीण देव परिसर में इकट्ठा होकर आपने इष्ट देव के अगुवाई में देव वाद्य यंत्रों की धुन पर पारंपरिक नृत्य करते हैं. यह मेला ऊपरी किन्नौर के ग्रामीण क्षेत्रो में मनाया जाता (Losar fair in Kinnaur) है. इस दौरान बुजुर्गों समेत घर के परिवारजन अपने दूसरे काम नहीं करते. जैसे ही लोसर मेला समाप्त हो जाता है, उसके बाद ही अपने बागवानी, किसानी व अन्य कार्यों की शुरुआत की जाती है.

Women Ice Hockey Championship: काजा पहुंची लद्दाख की 48 सदस्यीय टीम, नेशनल आइस हॉकी प्रतियोगिता में लेगी भाग

लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय काजा में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी प्रतियोगिता (Women Ice Hockey Championship) में हिस्सा लेने के लिए लद्दाख की टीम काजा (Ladakh ice hockey team) पहुंच चुकी है. आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ लाहौल स्पीति के अध्यक्ष एवं एडीएम मोहन दत्त शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी खिलाड़ियों का कोविड टेस्ट कराया गया है. आइस हॉकी का सफल आयोजन घाटी के पर्यटन विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा.

महंगाई पर लगाम नहीं लगी तो महिलाएं हिमाचल में सत्ता बदल कर रख देंगी: महिला जनवादी समिति नाहन

समय रहते अगर महंगाई (Rising inflation in Himachal) पर लगाम नहीं लगी तो महिलाएं सत्ता बदल कर रख देंगी. ये चेतावनी अखिल भारतीय महिला जनवादी समिति ने प्रदेश की जयराम सरकार को दी है. दरअसल महिला जनवादी समिति द्वारा बढ़ती महंगाई के खिलाफ नाहन बस स्टैंड पर सरकार (Janvadi Mahila Samiti protest in Nahan) के खिलाफ नारेबाजी की गई. इस दौरान समिति की पूर्व राज्य अध्यक्ष संतोष कपूर ने उज्ज्वला योजना के नाम पर सरकार पर महिलाओं को ठगने का भी आरोप लगाया.

Inauguration of five bridges in Himachal: सौगात! मनाली लेह सड़क मार्ग पर पुलों का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया वर्चुअल उद्घाटन

भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम के द्वारा देश के 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 27 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की. वहीं, हिमाचल प्रदेश के भी पांच पुलों का रक्षा मंत्री के द्वारा वर्चुअल उद्घाटन किया गया. इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (inauguration of five bridges in Himachal) भी शिमला से शामिल हुए. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इन पुलों का स्थानीय जनता को भी लाभ मिलेगा और लाहौल स्पीति के केलांग सहित लेह लद्दाख के वासियों के बीच भी आर्थिक और सामाजिक संबंधों को मजबूती मिलेगी.

ये भी पढ़ें: Year Ender 2021: इस साल हिमाचल ने हासिल की कई उपलब्धियां, शत प्रतिशत वैक्सीनेशन से लेकर इन वजहों से सुर्खियों में रहा प्रदेश