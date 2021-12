हिमाचल में सेकंड डोज वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य मंत्री सैजल बोले- जल्द पूरा होगा टारगेट

हिमाचल प्रदेश में 96 फीसदी लोगों को कोविड की दूरी डोज दी जा चुकी है. बिलासपुर में 5 दिसंबर को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया शामिल होंगे. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल (himachal health minister rajiv saizal) ने कहा कि पहली रोज लगाने में भी हिमाचल प्रदेश देश भर में अव्वल (first dose of corona in himachal) रहा था. जल्द हिमाचल कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज (second dose vaccination in himachal) का टारगेट भी पूरा कर लेगा.

कांग्रेस की पदयात्रा हुई संपन्न, कुलदीप राठौर बोले: जल्द ही द्वितीय चरण की भी होगी शुरुआत

कांग्रेस ने भोरंज विधानसभा क्षेत्र में केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जन जागरण अभियान के तहत पदयात्रा निकाली. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर (Kuldeep Rathore Hamirpur) स्वयं इस पदयात्रा की अगुवाई की. यह पदयात्रा भरेड़ी के टियाला से शुरू हुई और भुक्कड़ में जाकर संपन्न (Congress padyatra concluded in Hamirpur) हुई. इस पदयात्रा में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजेंद्र जार, जिला और ब्लॉक कांग्रेस भोरंज के पदाधिकारी मौजूद रहे.

say no to drugs! पंकी सूद जो कभी खुद था नशे का शिकार, आज बना युवाओं का मददगार

कुल्लू का पंकी सूद (Panki Sood of Kullu) आज 300 से अधिक युवाओं को नशा छुड़ाने में मदद कर चुका है. इसके अलावा पर्यटन के क्षेत्र में भी स्थानीय युवाओं को जोड़ने का काम कर रहा है. पंकी सूद का कहना हैं कि यह नब्बे के दशक की बात है. उन दिनों सिंथेटिक ड्रग्स कोकीन, एलएसडी, किटमिन, हेरोइन, मैथ आदि भारत में आए ही थे. किशोरावस्था में मौज-मस्ती करते-करते कब इन घातक नशों का आदी बन गया, उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला. अपने जीवन के अनमोल आठ साल नशे के गर्त में स्वाह कर दिए. आगे पढ़ें उनके जीवन की ये घटना जिसने उनके जीवन में रोशनी लाने का काम किया...

हिमाचल में पर्यटन को लगेंगे पंख, एडीबी से 2095 करोड़ के प्रोजेक्ट को मिली सैद्धांतिक मंजूरी

देवभूमि में पर्यटन सेक्टर के आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए एशियन डेवेलपमेंट बैंक (Asian development bank) से 2095 करोड़ की परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी (adb funding for himachal tourism) मिली है. सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि इस परियोजना के तहत मौजूदा पर्यटन स्थलों से भीड़भाड़ व पर्यटकों के भारी दबाव को कम करने के लिए इको-टूरिज्म (eco tourism in himachal) को बढ़ावा दिया जाएगा.

World AIDS Day 2021: एक दशक में हिमाचल ने एड्स के खिलाफ लड़ी सफल जंग, काउंसिलिंग ने निभाया बेहतर रोल

निरंतर जागरुकता और काउंसलिंग के कारण हिमाचल में अब एड्स को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाई है. यहां एक और बात का उल्लेख करना आवश्यक है. हिमाचल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एचआईवी (aids infection rate himachal) संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है. इसका कारण ये है कि प्रदेश के सभी ब्लड बैंक बेहज सतर्क होकर काम करते हैं.

किन्नौर की पहाड़ियों पर बर्फबारी जारी, डीसी ने जारी की एडवाइजरी

जनजातीय जिला किन्नौर (Tribal District Kinnaur) में मौसम ने बुधवार सुबह से करवट बदल ली है. सुबह से ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात शुरू (Snow starts in kinnaur) हो गया हैं. मौसम खराब होने से तापमान में भी गिरावट आई (temperature dropped in kinnaur) हैं. ऐसे में जिला उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ( DC Kinnaur Abid Hussain Sadiq) द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है और स्थानीय लोगों व पर्यटकों को जिला के अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में जाने से मनाही (Refusal to go to high altitude areas) की है ताकि बर्फबारी से होने वाले आपदाओं से बचा जा सके.

बिलासपुर में डराने लगा डेंगू ,स्वास्थ्य विभाग ने 18 मामले आने के बाद जारी किया अलर्ट

बिलासपुर में स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू को लेकर जागरूकता की मुनादी सड़कों पर बैनर-पोस्टर लगाकर कागजी खानापूर्ती काफी समय पहले शुरू कर दी थी, लेकिन जमीनी स्तर पर शायद उतना काम इसकी रोकथाम को लेकर नहीं किया गया. स्वास्थ्य विभाग के आकंड़ों के मुताबिक एक महीने में 18 लोग इसकी चपेट में (dengue 18 case in bilaspur)आ चुके. वहीं, स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ते मामलों को देख अलर्ट (Alert on dengue in Bilaspur) जारी किया गया.

सिरमौर सड़क हादसा: राजगढ़ में खाई में गिरी पिकअप, 3 लोगों की दर्दनाक मौत

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में दर्दनाक सड़क हादसा (sirmaur road Accident) हुआ है. जिले के राजगढ़ उपमंडल में एक पिकअप अनियंत्रित होकर 400 फुट गहरी खाई (pickup fell into chasm at rajgarh) में जा गिरी. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय ग्रामीणों की सहायता से शवों को बाहर निकाल निकाला, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए राजगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया है.

कुल्लू देवी-देवता कारदार संघ के अध्यक्ष बने दोतराम ठाकुर, पूर्व कार्यकारिणी पर बरसे

Kullu Region News: कुल्लू देवी-देवता कारदार संघ (Kullu Devi Devta Kardar Sangh) के अध्यक्ष बनने के बाद दोतराम ठाकुर ने पूर्व कार्यकारिणी को आड़े हाथों लेते हुए कटघरे में खड़ा कर दिया है. उन्होंने कहा कि पूर्व कार्यकारिणी ने देवनीति में राजनीति को प्रवेश करवाया था और एक विशेष गुट के इशारे पर ही काम कर रहा था. वहीं, तीन वर्ष पूर्व करवाई गई महाआरती पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि श्मशान घाट में पूजा करना (worship at the cremation ground) देव संस्कृति के खिलाफ हैं और देवी-देवताओं ने इस बात को नहीं स्वीकारा है.

दिव्यांगों के लिए हिमाचल में बनेंगे कृत्रिम अंग, सीएम जयराम ने दी जानकारी

दिव्यांगों के लिए अब हिमाचल में भी कृत्रिम अंग बनेंगे (Artificial limbs for handicapped). एक कार्यक्रम में दिव्यांगों को कृत्रिम अंग भेंट करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह बात कही है. उन्होंने कहा कि इसके लिए विशेषज्ञों को हिमाचल सरकार ट्रेनिंग के लिए भेजेगी.