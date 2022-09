Fire incident in kullu: निरमंड के किंदला गांव के एक मकान में लगी आग, लाखों का नुकसान

हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू से आग लगने की घटना सामने आई (Fire incident in kullu) है. यहां निरमंड के किंदला गांव के एक मकान में आग लग गई (Fire Breakout in a house in Nirmand). जिससे मकान मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है. आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है.

शिमला में 23 लाख की ठगी, वीडियो एडिट कर लड़की ने किया ब्लैकमेल

(fraud in shimla) पहाडों की रानी शिमला में 23 लाख की ठगी का मामला सामने आया है. ठगी वीडियो कॉल को एडिट कर ब्लैकमेलिंग के जरिए की गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर टीमों का गठन कर लड़की की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए है.

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी का दावा, अर्ली वार्निंग सिस्टम ने भूस्खलन के पहले दिए बेहतर परिणाम

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी (Indian Institute Of Technology Mandi) द्वारा बनाए गए लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम के हिमाचल प्रदेश में अच्छे परिणाम आ रहे (Results of early warning system in Himachal) हैं. इस सिस्टम ने अब तक काफी लोगों की जान बचाई (Landslide early warning system in Himachal) है.

सीएम जयराम के घर के बाहर धरने पर बैठा व्यक्ति, 3 साल से इसलिए परेशान

सोमवार को सीएम जयराम ठाकुर के सरकारी आवास (Chief Minister Jairam residence) के बाहर एक व्यक्ति धरने पर बैठ (Person protest outside Jairam house) गया. सुरेश कुमार ने बताया तीन सालों से उसकी दुकान का रास्ता रोक रखा है. बाद में सुरक्षाकर्मियों ने सीएम के मंडी दौरे का (CM Jairam Mandi tour) जिक्र कर समझाकर उसे वापस भेज दिया.

CU वायरल वीडियो केस पर CM जयराम: घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में वीडियो बनाकर लीक करने के मामले पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया (CM Jairam on CU Viral Video Case) है. उन्होंने कहा कि मामले में पंजाब पुलिस का पूरा सहयोग किया गया और आगे भी किया जाएगा.

Shardiya Navratri 2022: इस साल हाथी पर सवार होकर आएंगी मां, जानिए घटस्थापना का शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को शारदीय नवरात्रि का आरंभ होता है. इस बार नवरात्रि का त्योहार 26 सितंबर 2022 सोमवार से शुरू होगा. नवरात्रि के पहले दिन में घटस्थापना की (kaslash sthapana vidhi) जाएगी.

कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के करसोग दौरे पर उठाए सवाल, लगाए ये आरोप

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया संयोजक ठाकुर सेन मेहता ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर लोगों को ठगने के आरोप लगाए हैं. सेन मेहता का कहना है कि मुख्यमंत्री ने करसोग दौरे के दौरान जो घोषणाएं की है उसका कांग्रेस स्वागत करती है, लेकिन उनके द्वारा क्षेत्र के लिए की गई पुरानी घोषणाएं अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं जिसका दौरे के दौरान भी मुख्यमंत्री ने घोषणा तक नहीं (Thakur Sen Mehta on CM Jairam) की.

हिमाचल में आज जारी रहेगी हल्की बारिश, देश में ऐसा रहेगा मौसम

देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश (India Weather Forecast ) जारी है. बीते दिनों कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, हिमाचल प्रदेश में आज हल्की (Light rain in Himachal) बारिश हो सकती है. वहीं, 21 सितंबर तक हिमाचल में मौसम खराब बना रहेगा.

Fake Degree Scam Case: मार्क्स सर्टिफिकेट का सत्यापन करने वाली कमेटी को HC की फटकार

हिमाचल प्रदेश की निजी यूनिवर्सिटी मानव भारती से जुड़े फर्जी डिग्री मामले (Manav Bharati University Fake degree scam) में हाईकोर्ट ने मार्क्स सर्टिफिकेट की जांच करने वाली कमेटी को फटकार लगाई है. अदालत के निर्देश पर डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट का सत्यापन करने वाली कमेटी जल्द मीटिंग बुलाने के लिए कहा.

Chandigarh University Video row: ये हैं वो दो आरोपी, जिन्हें पंजाब पुलिस ने शिमला से हिरासत में लिया है

Chandigarh University Case: चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुए वीडियो लीक मामले में पंजाब पुलिस ने 2 आरोपियों को शिमला से हिरासत में लिया है.