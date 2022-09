शिमला में एंबुलेंस रोड का काम महिला ने रोका, नगर निगम को लेना पड़ी पुलिस की मदद

शिमला: राजधानी शिमला के संजौली वार्ड में एंबुलेंस (Ambulance road work stopped in Sanjauli ward) सड़क निर्माण कार्य के दौरान महिला ने जमकर हंगामा किया. सड़क का काम रोकने के लिए महिला सड़क के बीच में आकर बैठ गई और काम को रुकवा (woman stopped the work of ambulance road) दिया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जयराम ठाकुर की धूम, सुजानपुर में धूमल के घर की बजाय मंडी से चुनावी शंखनाद करेंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल में चुनावी शंखनाद करने वाले हैं. लेकिन इस आगाज़ को लेकर प्रदेश में एक बार फिर जयराम ठाकुर बनाम प्रेम कुमार धूमल की चर्चा हो रही है. आखिर क्यों इन दो मुख्यमंत्रियों का जिक्र पीएम मोदी की रैली को लेकर हो रहा है, जानने के लिए पढ़ें पूरी ख़बर..

कुल्लू पुलिस ने हरियाणा में पकड़ा बलात्कार का आरोपी, कुरुक्षेत्र की महिला से मनाली में किया था दुष्कर्म

कुल्लू पुलिस ने बलात्कार के आरोपी को हरियणा के जींद से गिरफ्तार (Kullu police arrested accused of rape) किया है.रोहतक के रहने वाले आरोपी ने मनाली में महिला के साथ बलात्कार किया (Kurukshetra woman raped in Manali ) था. महिला ने इसको लेकर शिकायत कुरुक्षेत्र पुलिस को की थी. उसके बाद कुल्लू पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया.

हिमाचल पुलिस ने मुंबई से दबोचा वांछित उद्घोषित अपराधी, इस साल 7वां अपराधी गिरफ्तार

सिरमौर पुलिस के पीओ सेल ने महाराष्ट्र के मुंबई से एक वांछित उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. जिला सिरमौर के पुलिस अधीक्षक ओमापति जमवाल ने वांछित उद्घोषित अपराधी सुनील वालिया की मुंबई से गिरफ्तारी की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि अपराधी को अदालत में पेश किया जाएगा. बता दें कि पुलिस द्वारा वांछित उद्घोषित अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया गया है. सिरमौर पुलिस की टीम ने इस वर्ष 7 वांछित उद्घोषित अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है.

मंडी में 6 मील के पास भारी भूस्खलन, चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे बंद

मंडी जिले के 6 मील के पास चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे भारी भूस्खलन के कारण यातायात के लिए पूरी तरह से बंद (Chandigarh Manali NH Blocked) हो गया है. पहाड़ी से गिरे मलबे की चपेट में एक मशीन भी आई है, लेकिन इसमें सवार ऑपरेटर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा. मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम 6 मील के (heavy landslide in 6 Meel Mandi) पास भारी मात्रा में मलबा पहाड़ी से हाईवे पर आ गिरा. मलबा इतना अधिक आया है कि पैदल चलने के लिए भी रास्ता नहीं बचा है. इस कारण हाईवे यातायात के लिए पूरी तरह से बंद हो गया है.

भाजपा में शामिल हुए 4 बार विधायक रहे कांग्रेस नेता योगराज, सीएम जयराम बोले- BJP का परिवार बढ़ रहा

MLA Yograj Joined BJP In Shimla: कांग्रेस नेता योगराज ने कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा का हाथ पकड़ लिया है. भाजपा में शामिल होने पर योगराज ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए वह काम करेंगे.

HP Police Achievement: राष्ट्रीय पटल पर हिमाचल पुलिस अपहरण और लापता लोगों की रिकवरी मामले में अव्वल

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड द्वारा क्राइम इन इंडिया 2021 में (crime in india 2021) प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार अपहरण के मामलों की रिकवरी में हिमाचल पुलिस देशभर में दूसरे स्थान पर और लापता लोगों की रिकवरी के मामले में उत्तर भारत में सबसे अव्वल रही है. पढ़ें पूरी खबर..

जोनल अस्पताल धर्मशाला में QR code से करें ऑनलाइन ओपीडी बुकिंग और पैसों का भुगतान

मरीजों की सुविधा के लिए जोनल अस्पताल धर्मशाला में (Zonal Hospital Dharamshala) अस्पताल प्रशासन ने एक बेहतरीन पहल की है. बता दें कि अस्पताल में ऑनलाइन ओपीडी बुकिंग की सुविधा का लाभ अब मरीज या उनके तीमारदार क्यूआर कोड से भी उठा सकते हैं. यही नहीं अस्पताल में मरीजों द्वारा किए टेस्ट या मेडिकल सर्टिफिकेट फीस की एवज में किए जाने वाले भुगतान के लिए भी एटीएम और क्यूआर कोड का प्रयोग किया जा सकेगा.

Avinash Rai Khanna in Shimla कांग्रेसी नेताओं को अपनी ही पार्टी पर भरोसा नहीं जनता कैसे करे विश्वास: अविनाश राय खन्ना

भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि कांग्रेस के पुराने नेता पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं. देश भर में यह सिलसिला जारी है. अविनाश राय खन्ना ने कहा कि (Avinash Rai Khanna in Shimla) कांग्रेस के नेता कहते हैं कि उनको हिमाचल की भाजपा सरकार के विकास कार्य नजर नहीं आते हैं. ठीक वैसे ही, जैसे कांग्रेस को हाल के वर्षों में पार्टी छोड़ने वाले अपने ही वरिष्ठ नेता नजर नहीं आते. भारतीय राजनीति में परिवारवाद की जनक कांग्रेस को छोड़कर उनके नेता दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं. क्या कांग्रेस ने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों?

नगरोटा बगवां में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह और चंगर में अग्निशमन केंद्र खोलने की घोषणा

CM Jairam Thakur in Nagrota Bagwan: नगरोटा बगवां में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने चार वर्ष और आठ माह से अधिक के कार्यकाल के दौरान राज्य के गरीब और जरूरतमंद वर्गों का समग्र विकास सुनिश्चित किया है. इस दौरान उन्होंने नगरोटा बगवां में 335 करोड़ रुपये लागत की 55 विकासात्मक योजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास भी किए.