Congress Protest in Himachal: महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, शिमला में राजभवन के बाहर प्रदर्शन

महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस (Congress Protest against Unemployment) देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है. इसी कड़ी में राजधानी शिमला में भी हिमाचल कांग्रेस द्वारा राजभवन के बाहर केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी (Congress Protest in Himachal) की गई. विरोध प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा समेत पार्टी के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

Gardeners Protest in Shimla: सचिवालय घेराव को पहुंचे बागवान, सरकार के खिलाफ कर रहे नारेबाजी

हिमाचल में बागवानों और किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा (gardeners and farmers protest in Himachal) खोल दिया है. फलों की पैकेजिंग पर जीएसटी खत्म करने और सेब पर आयात शुल्क 100 फीसदी करने की मांग (Demand of gardeners in Himachal) को लेकर किसानों और बागवानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है.

धर्मशाला में भूस्खलन, मैक्लोडगंज रोड पर पेड़ गिरने से आवाजाही बंद

कांगड़ा घाटी में गुरुवार देर रात से बरसात का (rain in kangra) दौर जारी है. जिसके चलते धर्मशाला के साथ लगती पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज सड़क पर बड़ा पेड़ गिरने से आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई. पेड़ धर्मशाला -मैक्लोडगंज मुख्य सड़क (Dharamshala McLeodganj Main Road) पर आर्मी एरिया में पोस्ट ऑफिस के पास गिरा है. वहीं, भूस्खलन होने से कई गाड़ियां चपेट में आ गई.

landslide in shimla : टुटू की बंगाला कॉलोनी में लोग बेघर हुए

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के उपनगर टुटू में भूस्खलन हुआ (Landslide in Totu) है. जिससे बंगाला कॉलोनी खतरे की जद में आ गयी (Landslide in Bangala Colony Totu) हैं. ऐसे में स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मौके का जायजा लेने और डंगा लगाने की गुहार लगाई है. पढ़ें पूरी खबर...

कुल्लू : NH 305 पर गिरे बड़े पत्थर, आनी-बंजार का संपर्क टूटा

कुल्लू में जहां बरसात के चलते जहां (rain in kullu) नदी नाले उफान पर आ गए हैं. वहीं, एनएच 305 पर पत्थरों के गिरने से आनी-बंजार (Banjar Aani road closed) का संपर्क टूट गया. इस दौरान एक स्कूटी भी चपेट में आ गई. रोड को बहाल करने का प्रयास प्रशासन कर रहा है.

Himachal Monsoon Season 2022: 156 की मौत, 600 करोड़ से ज्यादा नुकसान

बरसात का दौर (rain in himachal) हिमाचल के लिए कहर साबित हो रहा है. अब तक राज्य में विभिन्न हादसों में 156 लोगों की (156 people died in himachal) मौत हो चुकी है. वहीं, 600 करोड़ रुपए से अधिक (600 crore loss due to rain in Himachal )का नुकसान हो चुका है.

सुंदरनगर में जीप और बुलेट में भिड़ंत, दो युवकों की मौके पर मौत

जिला मंडी के सुंदरनगर के चंडीगढ़ -मनाली नेशनल हाईवे 21 पर एक दर्दनाक हादसा पेश आया (Road Accident in Sundernagar) है. हादसे में एक जीप और बुलेट सवार की जबरदस्त टक्कर हो (Jeep and Bullet collided in Sundernagar) गई. जिससे दो परिवारों के इकलौते चिरागों की मौत हो गई .

पूर्व सीएम शांता कुमार का स्वास्थ्य बिगड़ा, अस्पताल में भर्ती

भाजपा के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार का वीरवार को स्वास्थ्य बिगड़ गया (Former CM Shanta Kumar hospitalized). जिसके बाद उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में विवेकानंद मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया (Shanta Kumar Health Update) है.

‘हर घर तिरंगा’ अभियान, भारत माता की जय नारों से गूंजा रामपुर

देशभर में इन दिनों हर घर तिरंगा अभियान चल रहा रहा (Azadi Ka Amrit Mahotsav in himachal) है. इसी के तहत वीरवार को जिला शिमला के रामपुर में भी हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया और लोगों को 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर में तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया (Har Ghar Tiranga Campaign In Rampur) गया.

Himachal apple season 2022, GST का लाभ या उपदान खातों में जमा होगा

हिमाचल प्रदेश के बागवानों (Himachal gardeners) के हितों को ध्यान में रखते हुए और उनकी मांगों पर विचार करने के लिए वीरवार को मुख्य सचिव आर.डी. धीमान की (Himachal Chief Secretary RD Dhiman) अध्यक्षता में वीरवार को बैठक हुई. इस दौरान बागवानों के हितों और सेब की फसल (Himachal apple season 2022) से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.

