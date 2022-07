Himachal Cabinet Decision: यूजीसी स्केल को मंजूरी, सेब कार्टन पर अब बागवानों को देनी होगी 12 प्रतिशत GST

हिमाचल कैबिनेट ने कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षकों पर बड़ा फैसला लिया (Himachal Cabinet Decision) है. सरकार ने शिक्षकों के लिए यूजीसी स्केल को मंजूरी दे दी है. इसके अलावा सरकार ने सेब कार्टन पर 6 प्रतिशत उपदान देने से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. अब सेब कार्टन पर बागवानों को सिर्फ 12 प्रतिशत जीएसटी ही देनी होगी. पढ़ें पूरी खबर..

हिमाचल में PG और टिफिन सर्विस संचालकों का विभागीय पंजीकरण अनिवार्य, लाइसेंस न होने पर लगेगा 5 लाख जुर्माना

हिमाचल प्रदेश में अब पीजी और टिफिन सर्विस के लिए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट (Food Safety Standards Act) के तहत लाइसेंस बनाना अनिवार्य कर दिया गया (License required for PG and Tiffin service in Himachal) है. वहीं अगर कोई पीजी संचालक और टिफिन सर्विस वाला खुद को पंजीकृत नहीं करवाता तो उसे पांच लाख जुर्माने और छह माह की सजा का प्रावधान हो सकता है. पढ़ें पूरी खबर...

Sambit Patra in Shimla: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अधीर रंजन का बयान महिलाओं का अपमान-संबित पात्रा

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर दिए गए बयान को महिलाओं का अपमान बताया है. शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए संबित पात्रा ने कहा कि यह साफ हो गया कि कांग्रेस महिला और (Sambit Patra on Congress) आदिवासी विरोधी है.

Cloudburst in Kullu: चनाईगाड में बादल फटने से गांव में आई बाढ़, लोगों ने घरों से भागकर बचाई जान, 26 का किया रेस्‍क्‍यू

जिला कुल्‍लू के निरमंड उपमंडल के तहत आने वाली पंचायत बागा सराहन के गांव चनाईगाड में आज बादल फटने से गांव में बाढ़ आ (Flood in Chanaigad village) गई. जिससे आधा दर्जन मकानों में मलबा आ गया और लोगों को भाग कर अपनी जान बचानी पड़ी. इस दौरान करीब 26 लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला (Cloud burst Chanaigad village) गया. इसमें कुछ लोगों को हल्की चोटें भी आई हैं. पढ़ें पूरी खबर...

ठियोग में खाई में गिरी बस, 14 घायल, कोई जानी नुकसान नहीं

ठियोग में उपमंडल के देवगढ़ पंचायत के अंतर्गत कुफर बगहार में बस गिर खाई में गिर (bus accident in theog) गई. बस में कुल 14 लोग सवार थे. गनीमत रही कोई जानी नुकसान नहीं हुआ.

हिमाचल कैबिनेट की बैठक आज, बैठक में आउटसोर्स कर्मियों पर चर्चा होने की उम्मीद

हिमाचल कैबिनेट की बैठक आाज (Himachal cabinet meeting on 28 July) होगी. ऐसे में कैबिनेट बैठक में आउटसोर्स पर चर्चा, अध्यापकों को यूजीसी स्केल, कोरोना के बढ़ते मामलों, ओल्ड पेंशन और मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है. पढ़ें पूरी खबर...

जान हथेली पर रखकर सफर: किन्नौर के ठंगी नाले में दूसरे दिन भी आई,बाढ़, कुनोचारंग - लंबर रोड बंद

हिमाचल में बारिश का दौर लगातार (Rain continues in Himachal) जारी है. इसी के चलते किन्नौर में आज ठंगी गांव के पास एक नाले में बाढ़ (flood in kinnaur) आ गई, बाढ़ आने के कारण आसपास के ग्रामीण क्षेत्र कुनोचारंग व लंबर गांव का संपर्क मार्ग खस्ताहाल हो गया,जिसके चलते मार्ग बंद हो गया.

ऊना में पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फरार चल रहे अपने ही अधिकारियों को दबोचा

हिमाचल और पंजाब पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए बुधवार की दोपहर जिला ऊना में काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठे कुछ लोगों का धर दबोचा (3 fugitives of Punjab Police caught in Una) गया. दरअसल गाड़ी में पंजाब पुलिस के नारकोटिक्स विंग के दो अधिकारी और एक कर्मचारी मौजूद (Narcotics Wing of Punjab Police) थे. जिन पर फिरोजपुर में एक व्यक्ति के खिलाफ नशा तस्करी का झूठा केस बनाने और उसी के पैसे को ड्रग मनी साबित करने का आरोप है. बता दें, फिरोजपुर का नारकोटिक्स विंग का इंचार्ज इंस्पेक्टर परमिंदर सिंह बाजवा अभी भी फरार है. पढ़ें पूरी खबर...

अब 1500 करोड़ रुपए लोन लेगी जयराम सरकार, जून के अंतिम हफ्ते में भी लिया था एक हजार करोड़ का कर्ज

जयराम सरकार एक बार फिर 1500 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही (Jairam Government will take 1500 crores loan) है. बता दें, हिमाचल पर पहले ही 63 हजार करोड़ रुपए का कर्ज (Debt on Himachal Pradesh) है और सरकार ने जून महीने के अंतिम हफ्ते में एक हजार करोड़ रुपए का लोन लिया था. पढ़ें पूरी खबर...

बालिक आश्रम टूटीकंडी में आग से नुकसान, हाईकोर्ट ने तलब किए आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव

राजधानी के टूटीकंडी स्थित बालिका आश्रम (girls-ashram in shimla) में आग से हुए नुकसान पर हाईकोर्ट ने आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव को तीन अगस्त को अदालत में तलब किया है. विशेष सचिव को 3 अगस्त को हाईकोर्ट के समक्ष पेश होना होगा.