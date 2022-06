राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया अटल टनल का दीदार, परिवार संग लाहौल की वादियों को निहारा

देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने हिमाचल दौरे के दूसरे दिन लाहौल स्पीति के सिस्सू (President Ram Nath Kovind visited Atal Tunnel) पहुंचे. शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने परिवार के साथ सिस्सू हेलीपैड पर उतरे. जहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने राष्ट्रपति का स्वागत किया. यहां पहुंचते ही राष्ट्रपति का स्वागत लाहौल की परंपरा के साथ किया गया. वहीं राष्ट्रपति ने भी लाहौल की वादियों को निहारते हुए इसकी खूब सराहना की. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल रचेगा इतिहास: 1 लाख नल लगेंगे 15 अगस्त तक, पहला राज्य बनेगा हर घर पानी पहुंचाने वाला

जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश (Jal Jeevan Mission in Himachal) हर घर में नल से जल (Har Ghar Nal Yojana )देने वाला देश का पहला राज्य बनने की राह पर तेज़ी से अग्रसर है. राज्य सरकार ने शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए 15 अगस्त 2022 का लक्ष्य तय किया है.अभी हिमाचल प्रदेश इस लक्ष्य से मात्र एक लाख कनेक्शन दूर है.

Shimla Water Crisis: पेयजल स्रोतों में जल स्तर गिरने से गहराया संकट, अब तीसरे दिन मिलेगी पानी की सप्लाई

राजधानी शिमला में पर्यजन सीजन के दौरान पानी की किल्लत होना हर साल का मसला (WATER PROBLEM IN SHIMLA) है. हालांकि जल निगम द्वारा शिमला वासियों को 24 घंटे पानी देने का दावा किया गया था, लेकिन कई क्षेत्रों में लोगों को तीसरे दिन भी पानी नसीब नहीं हो रहा है. वहीं वीकेंड पर पर्यटकों की आवाजाही ज्यादा होने से मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं. पढ़ें बड़ी खबरें....

वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की लिस्ट में भी शामिल है अटल टनल, आज राष्ट्रपति करेंगे टनल का दीदार

देश दुनिया के पर्यटकों के लिए जहां अटल टनल आकर्षण का केंद्र बनी हुई (Ram Nath Kovind Atal tunnel tour) है, वहीं इससे मनाली लेह सड़क मार्ग की दूरी भी कम हुई है. सामरिक दृष्टि से भी इस टनल का काफी महत्व है और अब शनिवार को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी इस का दीदार करेंगे. पढ़ें पूरी खबर...

POANTA SAHIB: सुखराम चौधरी ने सफाई कर्मचारियों को वितरित की सुरक्षा जैकेट और टोपी, बढ़ाया मनोबल

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने शनिवार को नगर परिषद पांवटा साहिब के सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा जैकेट और टोपी वितरित (Sukhram Chaudhary distributed safety jackets ) की. वहीं शहर को साफ सुथरा रखने के लिए शहर में कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है. पढ़ें पूरी खबर...

पत्रकार वार्ता छोड़ भागे केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार, चंबा के विकास को लेकर नहीं था कोई जवाब

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार अपने एक दिवसीय दौरे पर (Union minister dr virendra kumar) चंबा जिला पहुंचे. इस दौरान जब पत्रकार वार्ता में मीडिया ने चंबा जिले के एक मात्र अस्पताल पंडित जवाहरलाल नेहरु मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कमी और सुविधाओं के अभाव को लेकर मंत्री से सवाल किए तो केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार बौखला गए (minister dr virendra kumar at chamba) और पत्रकार वार्ता को छोड़कर भाग गए.

दो विधायकों की हिमाचल भाजपा में एंट्री पर बोले रणधीर- नई दुल्हन को एडजेस्ट होने में लगता है समय

निर्दलीय विधायक होशियार सिंह और प्रकाश राणा के भाजपा में शामिल होने पर पार्टी में हो रहे विरोध पर रणधीर शर्मा ने कहा कि नए लोगों को पार्टी समझने में समय लगता है और पार्टी के लोगों को भी नए लोगों को स्वीकार करने में समय लगता है. रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेता (Himachal BJP spokesperson Randhir Sharma) बैकफुट पर हैं. इसलिए गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं.

Drone Flying Training in Himachal: शैक्षणिक संस्थानों और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अकादमी के मध्य ड्रोन प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन

ड्रोन फ्लाइंग प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास पाठयक्रम चलाने को सरकार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अकादमी (आईजीआरयूए) से समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं. यह समझौता ज्ञापन राज्य सरकार के प्रधान सचिव शिक्षा डॉ. रजनीश की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किए गए. हिमाचल सरकार द्वारा ड्रोन नीति-2022 के प्रावधानों के दृष्टिगत राज्य में ड्रोन क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है.

केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने सोलन में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से किया संवाद, कही ये बात

केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने सोलन में (Krishan Pal Gurjar in Solan) विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की. केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि विभिन्न योजनाओं की सफलता अधिकारी एवं कर्मचारियों की कार्य कुशलता एवं संवेदनशीलता पर भी निर्भर करती है. उन्होंने कहा कि सरकार अपने अधिकारी एवं कर्मचारी के सहयोग से ही आशातीत सफलता प्राप्त कर रही है.

Pathankot-Mandi Fourlane Project: नारला से मंडी 19 किलोमीटर टू लेन के लिए केंद्र से 734 करोड़ मंजूर, CM ने केंद्र सरकार का जताया आभार

पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग-154 पर नारला से मंडी 19 किलोमीटर लंबे टू लेन को 734 करोड़ रुपए की राशि केंद्र से (two lane from Narla to Mandi) मंजूर हुई है. इसकी पुष्टि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मीडिया को जारी प्रेस ब्यान में की है. बता दें कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पठानकोट- मंडी फोरलेन प्रोजेक्ट के पांचवे पैकेज में (Pathankot-Mandi Fourlane Project) नारला से मंडी खंड का निर्माण होना है. लेकिन इस पहाड़ी क्षेत्र में सड़क टू लेन ही बनेगी जिसकी चौड़ाई 30 से 45 मीटर तक होगी.