प्रकाश राणा के भाजपा में शामिल होने पर मुकेश अग्निहोत्री ने उठाए सवाल, कहा: तुरंत खारिज की जाए विधायक की सदस्यता

नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने देहरा के विधायक होशियार सिंह और जोगिंदर नगर के विधायक प्रकाश राणा की सदस्यता को लेकर कई सवाल खड़े (Mukesh Agnihotri on MLA Prakash Rana) किए. वीरवार को कांगड़ा में काजल के सियासी किले में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एंटी डिफेक्शन एक्ट 1985 के तहत दलबदल कानून के मुताबिक ऐसे निर्दलीय विधायक की सदस्यता तत्काल प्रभाव से खारिज होनी चाहिए, जो अपनी टर्म पूरी किए बगैर ही किसी पार्टी का दामन थाम लेता है.

घुमारवीं में पूर्व सैनिक ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, मानसिक तौर पर था अस्वस्थ

बिलासपुर के घुमारवीं में पूर्व सैनिक द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया (Ex serviceman commits suicide in Ghumarwin) है. वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा (suicide in Ghumarwin) है.

शिमला पुलिस ने दो साइबर ठगों को राजस्थान से दबोचा, 2 लाख की ठगी को दिया था अंजाम

हिमाचल के जिला शिमला में एक व्यक्ति के साथ 2 लाख की ठगी का मामला सामने आया (cyber crime in shimla) है. वहीं वीरवार देर रात को मामले में संलिप्त दो ठगों को हिमाचल पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार कर सफलता हासिल की (cyber thugs arrested from Rajasthan) है.

राणा की एंट्री के बाद जोगिंदर नगर भाजपा में सियासी उलटफेर, बढ़ सकती हैं कई नेताओं की मुश्किलें

शिमला में बुधवार को भाजपा कार्यालय दीपकमल चक्कर में जोगिंदर नगर हलके के विधायक प्रकाश राणा (Jogindernagar MLA Prakash Rana) विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं. इससे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी में जहां भाजपा को और ताकत मिलेगी. वहीं दूसरी ओर राणा की एंट्री से जोगिंदर नगर भाजपा में नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं. प्रकाश राणा ने 2017 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था.

ग्रास रूट सर्वे के आधार पर होगा टिकट का आवंटन, हर कार्यकर्ता को मिलेगा सम्मान: राजेश तिवारी

हिमाचल में अब चुनावों को कुछ ही महीनों का समय रह गया है. ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने भी आगामी विधानसभा चुनावों (Himachal assembly election 2022) को लेकर कदमताल शुरू कर दिया है. बुधवार को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव राजेश तिवारी (Rajesh Tiwari on Himachal assembly election) ने गांधी भवन मंडी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें चुनावी टिप्स दिए. पढ़ें पूरी खबर...

धर्मशाला में 650 मेधावी विद्यार्थियों को सरवीन चौधरी ने बांटे लैपटॉप, कहा: गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार प्रयासरत

मंडी में आयोजित श्रीनिवास रामानुजन छात्र डिजिटल योजना के तहत बुधवार को धर्मशाला, शाहपुर और कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में स्थित स्कूलों के शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 2019-20 के 650 मेधावी विद्यार्थियों को निःशुल्क लैपटॉप उपलब्ध करवाए गए. इस कार्यकम में मंत्री सरवीन चौधरी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की. पढ़ें पूरी खबर...

शिमला समर फेस्टिवल के दौरान धक्का-मुक्की, बेहोश हुए कई लोग

शिमला समर फेस्टिवल 2022 (Shimla Summer Festival 2022) के दौरान आखरी संध्या पर पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा ने लोगों को मनोरंजन (Punjabi Singer Guru Randhawa) किया. इस दौरान उन्हें देखने के लिए हजारों लोग रिज पहुंचे हुए थे. भीड़ के कारण लोगों में धक्का-मुक्की भी हुई, जिस कारण कई लोग बेहोश हो गए.

Summer Festival Shimla: गुरु रंधावा के नाम रही समर फेस्टिवल की आखिरी शाम, गायक की एक झलक पाने को उमड़ा जन सैलाब

शिमला अंतरराष्ट्रीय समर फेस्टिवल (Summer festival shimla) की आखिरी शाम पंजाबी गायक गुरु रंधावा के नाम रही. समर फेस्टिवल में पहुंचे लोगों पर गुरु रंधावा का जादू सर चढ़कर बोला. इस दौरान गुरु रंधावा ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर लोगों का जमकर मनोरंजन किया. वहीं, पंजाबी गायक (Punjabi singer Guru Randhawa) की एक झलक पाने को रिज मैदान पर जन सैलाब उमड़ पड़ा. समर फेस्टिवल की आखिरी शाम का हिस्सा बनने के लिए काफी संख्या में लोग रिज पर पहुंचे थे. पढ़ें पूरी खबर...

शिमला ग्रामीण में महिलाओं के लिए रस्साकशी प्रतियोगिता का शुभारंभ, 250 टीमें ले रही भाग, 14 जून को होगा फाइनल

शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में खेलों को बढ़ाना देने के लिए खेलों का महाकुंभ शूरू किया गया है. पुरुषों के लिए जहां क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू की गई गई है, तो वहीं महिलाओं के रस्साकशी प्रतियोगिता (Tug of war competition for women) का आयोजन किया जा रहा है. बुधवार को शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह (Shimla Rural MLA Vikramaditya Singh) ने बनूटी में रस्साकशी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया.

Weather Update of Himachal: गर्मी ने बढ़ाया हिमाचल का पारा, तीन जिलों में 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान

देश के कई राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है. हालात ये हैं कि इन राज्यों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है. भीषण गर्मी के साथ-साथ कई हिस्सों में लू के थपेड़ों ने भी लोगों को परेशान कर रखा है. कई राज्यों में मौसम सुहाना बना हुआ है और वहां मानसून दस्तक दे चुका है. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल की बात की जाए तो प्रदेश में पारा लगातार चढ़ रहा है. प्रदेश के मैदानी और निचले भागों में फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार कम (Weather forecast of himachal Pradesh) हैं. मौसम विज्ञान केंद्र ने 20 जून तक प्रदेश में मानसून के प्रवेश करने की संभावना जताई है.