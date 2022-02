LIVE IPL MEGA AUCTION 2022: अभी तक के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे श्रेयस अय्यर, 12.25 करोड़ में कोलकाता से जुड़े

इंतजार अब खत्म. आज है वो दिन जब 590 खिलाड़ियों की किस्मत का फैसला होगा. सभी टीम ऑफिशियल्स अपनी- अपनी जगह ले चुके हैं. ऑक्शन शुरु होने जा रहा है. हम ईटीवी भारत आपको IPL AUCTION 2022 के हर एक मिनट की अपडेट देंगे. इस दिन से पहले सिर्फ 33 खिलाड़ी रिटेन हुए हैं. सभी टीमों को फिर से शुरु करना है अपना सफर. आईपीएल की इस यात्रा में 2 नई टीमें लखनऊ सुपरजाइंट्स और गुजरात टाइटन्स भी जुड़ गए हैं. आप हमारे साथ जुड़े रहिए IPL LIVE UPDATES के लिए यहां पढ़ें पूरी खबर..

जयराम ठाकुर EXCLUSIVE: पांचों राज्यों में खिलेगा कमल, हिमाचल में फिर बनेगी बीजेपी सरकार

इन दिनों देश में पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और हर पार्टी चुनाव प्रचार में जुटी हुई है. हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी पंजाब (himachal cm on punjab tour) से लेकर उत्तराखंड में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं. जयराम ठाकुर का दावा है कि यूपी, उत्तराखंड समेत देश के पांचों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी. कृषि कानून (jairam thakur on agricultural law) वापस लेने के बाद बीजेपी को पंजाब में भी फायदा मिलेगा और पीएम मोदी के चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे तो पंजाब में बीजेपी गठबंधन सरकार बनाने की ओर कदम बढ़ा देगा. उन्होंने कहा कि पंजाब के विकास के लिए कांग्रेस और केजरीवाल मॉडल नहीं हो सकता. ईटीवी भारत (exclusive interview of himachal cm jairam) के हरियाणा ब्यूरो चीफ भूपेंद्र जिस्टू से खास बातचीत के दौरान जयराम ठाकुर ने पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा हिमाचल से जुड़े सवालों का भी जवाब दिया. यहां पढ़ें पूरी खबर..

हिजाब पर विवाद जारी, विक्रमादित्य ने शिक्षण संस्थान में तय ड्रेस पहन कर जाने की वकालत की

हिजाब विवाद पर शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह (vikramaditya singh on hijab controversy) ने प्रतिक्रिया दी है. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि किसी भी शिक्षण संस्थान में केवल वहां की वर्दी पहन कर जाना चाहिए तभी उस शिक्षण संस्थान की गरिमा बनी रहेगी. यहां पढ़ें पूरी खबर..

स्वर्ग प्रवास से लौटे रामपुर बुशहर के देवी-देवता, बताया कैसा रहेगा ये साल

रामपुर बुशहर के देवी देवता एक महीने के बाद स्वर्ग प्रवास से वापस धरती लोक लौट आए हैं. इस विशेष अवसर पर मंदिर में पारंपरिक ढोल-नगाड़ों की धुनों के बीच विशेष पूजा-अर्चना की गई. शोलेश्वर महादेव ने अपने गुर के माध्यम से इस बार का वर्ष फल भी सुनाया. देवता पलथान साहेब शोली के बखान के अनुसार यह साल कृषि और फसलों के लिए बहुत अच्छा रहेगा. वहीं, पलथान साहेब शोली इस वर्ष अपने क्षेत्रवासियों के लिए स्वर्ग से सुख-समृद्धि लेकर आए हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर..

चंबा में जल संरक्षण के लिए वन विभाग ने उठाया बड़ा कदम, यहां बनेंगे चेक डैम

जिला चंबा में वन विभाग द्वारा ग्रामीण इलाकों में चेक डैम का निर्माण करवाया जा रहा है, ताकि गर्मियों के दिनों में क्षेत्र के लोगों को पानी की समस्या न (water conservation in chamba) हो. करेगा. डीएफओ चंबा अमित शर्मा (dfo chamba on check dam) का कहना है की सरकार का भी प्रयास है की पानी का सरंक्षण किया जाए. उसी के तहत मसरूंड रेंज के अलग-अलग क्षेत्रों में वन विभाग चेक डैम का निर्माण करवा रहा है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

इंटरनेशनल साइकिलिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे लाहौल के शिवेन

लाहौल स्पीति के चुलिंग गांव के इंटरनेशनल साइकिलिस्ट शिवेन (International cyclist Shivan) ट्रेनिंग कैंप के लिए तुर्की रवाना हो चुके हैं. शिवेन इंटरनेशनल साइकिलिंग प्रतियोगिता (International Cycling Competition) में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं. शिवेन 2 बार नेशनल चैंपियन रह चुके हैं और नेशनल चैंपियनशिप में हिमाचल प्रदेश के लिए सात मेडल जीत चुके हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर..

ऊना: झलेड़ा में चोरी की वारदात, फिल्मी स्टाइल में किराने की दुकान में घुसे चोर

पुलिस लाइन झलेड़ा से मात्र 500 मीटर की दूरी पर चोरों ने एक दुकान में सेंधमारी कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. चोरों ने (THEFT IN SHOP IN JHALERA) रात 2 बजे के करीब दुकान के बाहर की दीवार को तोड़ दुकान के अंदर प्रवेश किया और दराज में रखे लाखों रुपयों पर हाथ साफ कर फरार हो गए. हालांकि चोरी की यह पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. वहीं, सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सीसीटीवी फुटेज को (Theft case in Una) अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

नाहन में नशे पर शिकंजा, 2 युवक चिट्टे के साथ गिरफ्तार

जिला सिरमौर में नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया (Himachal Police campaign against drug) जा रहा है. पुलिस आए दिन नशा तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल कर रही है. इसी कड़ी में जिला पुलिस की एसआईयू टीम ने नाहन-श्री रेणुका की मार्ग पर स्थित एक ढाबे से दो (chitta smugglers arrested in nahan) युवकों को 3.13 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा है. मामले की पुष्टी संगड़ाह के डीएसपी शक्ति सिंह ने की (DSP Sangrah on drug case) है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

सिरमौर में दो मंजिला मकान में लगी आग, लाखों का नुकसान

उपमंडल संगड़ाह (fire incident in sangdah) के अंतर्गत आने वाले गांव रजाणा में दो मंजिला मकान (fire in sirmour) में आग लग गई. आगजनी की घटना में करीब 4 लाख रुपये का नुकसान हुआ है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

Job Opportunity : 10वीं पास के लिए Indian Army में नौकरी, 63000 से अधिक होगी सैलरी

10वीं और 12वीं के युवाओं के लिए भारतीय सेना में नौकरी की अच्छा मौका है. आवेदन करने की आज यानी 12 फरवरी को अंतिम तिथि है. ऐसे में उम्मीदवार जल्द से जल्द आवेदन कर हर महीने 63,200 रुपये तक कमा सकते हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर..

काउंसलिंग में खुलासा: हमीरपर में 12 वर्षीय लड़की इस वजह से हुई नाराज, स्नैपचैट पर बने दोस्त से मिलने गई थी राजस्थान

हमीरपुर जिले के बड़ा क्षेत्र से लापता हुई 12 वर्षीय लड़की (girl missing from Hamirpur) को संबंधित थाना पुलिस ने राजस्थान के हनुमानगढ़ से बरामद कर लिया है. काउंसलिंग के बाद पुलिस ने लड़की को उसके परिजनों को सौंप दिया है. वहीं, काउंसलिंग के दौरान कई अहम खुलासे हुए हैं. घरवालों की डांट से आहत होकर नाबालिग लड़की स्नैपचैट ग्रुप में मिले अनजान दोस्तों से मिलने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर राजस्थान के हनुमानगढ़ पहुंच गई. यहां पढ़ें पूरी खबर..

