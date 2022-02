cryptocurrency : वित्त मंत्री ने कहा, टैक्स लेना सरकार का अधिकार

क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स (tax on cryptocurrency) भारत सरकार का अधिकार है. संसद के बजट सत्र (parliament budget session) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, क्रिप्टोकरेंसी से आय पर टैक्स लेना सरकार का संप्रभु अधिकार (Govt has sovereign right to tax) है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

हिमाचल में चिकित्सकों की हड़ताल से प्रभावित हुईं स्वास्थ्य सेवाएं, मरीज हुए परेशान

हिमाचल में चिकित्सकों की हड़ताल से स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं. मरीज परेशान हो रहे हैं. उन्हें इलाज के लिए (HP Docters On Pen Down Strike) लंबा इंतजार करना पड़ रहा है. शुक्रवार को हड़ताल का दूसरा दिन है और आज भी मरीजों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. वहीं, चिकित्सकों ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, तब तक वह अपनी हड़ताल इसी तरह जारी रखेंगें. यहां पढ़ें पूरी खबर..

हमीरपुर में चिकित्सकों की हड़ताल से मरीज बेहाल, प्रशिक्षु डॉक्टरों की पढ़ाई भी हो रही प्रभावित

हिमाचल प्रदेश में चिकित्सकों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही. डॉक्टरों की हड़ताल से मेडिकल कॉलेज हमीरपुर (doctors pen down strike in hamirpur) में प्रशिक्षु डॉक्टरों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है. मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के फैकल्टी प्रोफेसर भी रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले पेन डाउन हड़ताल पर चले गए हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर..

सीएम जयराम के पंजाब दौरे का दूसरा दिन, मोहाली-जालंधर में करेंगे जनसभा़

सीएम जयराम ठाकुर पंजाब (himachal cm on punjab tour) दौरे पर हैं. आज मोहाली और जालंधर में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभा करेंगे. दौरे के पहले दिन यानि वीरवार को सीएम जयराम ठाकुर ने पंजाब के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी (cm jairam to address election rallies) जनसभा किया. यहां पढ़ें पूरी खबर..

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि, सीएम जयराम ने दी श्रद्धांजलि

सीएम जयराम ठाकुर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि (deen dayal upadhyay death anniversary) अर्पित की है. पंडित उपाध्याय भारतीय जनसंघ के सक्रिय सदस्य थे, वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी गई थी और इस पार्टी को बनाने का पूरा कार्य उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर किया था. यहां पढ़ें पूरी खबर..

सिरमौर में बिजली व्यवस्था होगी अधिक सुदृढ़, 33 केवी के बनेंगे 12 नए सब स्टेशन : सुखराम चौधरी

औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब व पांवटा साहिब में 220 केवी के दो सब स्टेशन स्थापित किए जाएंगे तो वहीं, जिले में 33केवी के 12 सब स्टेशन (Electricity Substation in Sirmaur) भी स्वीकृत किए गए हैं. बता दें कि सिरमौर के पांवटा साहिब व कालाअंब में औद्योगिक क्षेत्र भी हैं और बिजली के क्षेत्र में नए सुधार (Electricity system in Sirmaur) होने से उद्योगों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी. यहां पढ़ें पूरी खबर..

Chess Competition In Himachal: हिमाचल में इस दिन होगी ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता

कुल्लू में राज्य शतरंज संघ के अध्यक्ष अरुण कंबोज (arun kamboj pc in kullu) ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना संकट (chess competition in himachal) को ध्यान में रखते हुए शतरंज प्रतियोगिता ऑनलाइन करवाने का निर्णय लिया गया है. प्रदेश में 12 और 13 फरवरी को यह प्रतियोगिता ऑनलाइन आयोजित की जाएगी. यहां पढ़ें पूरी खबर..

मारकंडा नदी की जल गुणवत्ता सुधारने की कोशिश, प्रशासन ने लोगों से की अपील

सिरमौर जिले में मारकंडा नदी और जट्टावाला खड्ड का पानी प्रदूषित पाए जाने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है. जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए लोगों से अपील भी कर रहा है. वहीं, दूसरी ओर मारकंडा नदी में जल की गुणवत्ता (water quality of Markanda river) सुधारने के लिए जल शक्ति विभाग ने नदी में यंत्र लगाया है. जिसकी मदद से ऑनलाइन माध्यम से निगरानी की जा रही है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

नशे के खिलाफ कुल्लू पुलिस की कार्रवाई, चरस की खेप बरामद

कुल्लू पुलिस ने उझी घाटी में 1 किलो 354 ग्राम चरस के साथ एक (charas recovered in kullu) युवक को गिरफ्तार किया है. एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा (sp kullu on drug cases) ने मामले की पुष्टि की है. एसपी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने आम जनता से नशा मुक्त समाज बनाने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

