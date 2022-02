संसद में वित्त मंत्री से तीखा सवाल, सैनिटरी पैड पर 12 फीसद टैक्स, हीरे पर 5 फीसद, ज्यादा जरूरी कौन सी चीज

संसद में बजट सत्र के आठवें दिन (parliament budget session day eight) राज्य सभा में वित्त मंत्री से एस तीखा सवाल पूछा गया. सैनिटरी पैड पर 12 फीसद और हीरे पर 5 फीसद टैक्स को लेकर डीएमके से सांसद अब्दुल्ला ने यह सवाल पुछा था. उन्होंने कहा कि सरकार बताए की ज्यादा जरूरी कौन सी चीज. सैनिटरी पैड या हीरे. आप भी देखें ये वीडियो. यहां पढ़े पूरी खबर..

जयराम कैबिनेट का बड़ा फैसला, प्रदेश में नाइट कर्फ्यू खत्म

मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में नाइट कर्फ्यू समाप्त (night curfew ends in himachal) करने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आउटडोर व इंडोर में क्षमता के 50 फीसदी लोग एकत्र हो सकेंगे. सरकार ने माइनिंग एक्‍ट में संशोधन (amendment in mining act in hp)करने का निर्णय लिया है. यहां पढ़े पूरी खबर..

अरुणाचल हिमस्खलन हादसा: वीरगति को प्राप्त हुए वीरभूमि हिमाचल के दो जवान

अरुणाचल प्रदेश में भारत-चीन सीमा (Avalanche In Arunachal Pradesh) पर पेट्रोलिंग के दौरान हिमस्खलन की चपेट में आने के बाद लापता सात सैनिकों के शव मिल गए हैं. इन सैनिकों में हिमाचल के बिलासपुर जिले के रहने वाले जवान अंकेश भारद्वाज और कांगड़ा जिले के जवान राकेश कुमार भी शामिल हैं. दोनों की शहादत की खबर मिलते ही पूरे इलाके में गम का माहौल है. यहां पढ़े पूरी खबर..

किन्नौर में बर्फबारी से बढ़ी लोगों की मुश्किलें, प्रशासन ने की सावधानी बरतने की अपील

किन्नौर में हल्की बर्फबारी (snowfall in kinnaur) हुई है. बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है, जिससे वाहनों के टायर फिसल रहे हैं. ऐसे में प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील की है. बर्फबारी के चलते कुनो चारंग, छितकुल, सापनी और सांगला में सड़क संपर्क मार्ग पर आवाजाही (road closed in hp) बाधित है. यहां पढ़े पूरी खबर..

कुल्लू में कोरोना जागरूकता अभियान, उपायुक्त ने मोबाइल वैन को दिखाई हरी झंडी

कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कुल्लू जिले में 9 से 12 फरवरी तक अभियान (Corona Awareness campaign in Kullu) चलाया जा रहा है. बुधवार को डीसी ने मोबाइल वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. कोविड-19 संक्रमण से बचाव को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियों से युक्त पोस्टरों, बैनरों से सुसज्जित मोबाइल प्रचार वाहन (dc kullu on Corona Awareness) जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में लोगों को कोरोना से जुड़ी जानकारी मुहैया कराएगी. यहां पढ़े पूरी खबर..

एचपीटीयू हमीरपुर में भर्ती पर मचे बवाल के बीच अधिकारी के बेटे की नहीं होगी नियुक्ति, जानें पूरा मामला

एचपीटीयू हमीरपुर में नई नियुक्तियों के लेकर बवाल मचा है. वहीं, एक अधिकारी के बेटे की नियुक्ति पर भी तलवार लटक गई है. एचपीटीयू में सात अलग-अलग तरह की नियुक्तियों को लेकर भाई भतीजावाद का आरोप लगा था. वहीं इस पूरे मामले पर एचपीटीयू के रजिस्ट्रार अनुपम ठाकुर का कहना है कि जॉइनिंग से पहले यह भी देखा जाएगा कि संस्थान के भीतर यदि किसी अधिकारी यह सीनियर फैकल्टी के परिवार से कोई व्यक्ति शामिल है, तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी. यहां पढ़े पूरी खबर..

कुल्लू में पार्वती नदी में डूबने से बच्ची की मौत, छानबीन में जुटी पुलिस

पार्वती नदी में डूबने से छह बर्षीय बच्ची की मौत (child dies in kullu ) हो गई है. एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा (sp kullu on death case) ने बताया कि पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा. यहां पढ़े पूरी खबर..

सुंदरनगर में कमरे में हीटर लगाकर सो रहा था व्यक्ति, झुलसने से मौत

जिला मंडी के उपमंडल सुंदरनगर में करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति (one person died in sundernagar) की मौत हो गई है. मामला दर्जकर पुलिस छानबीन कर रही है. पीड़ित परिजनों को प्रशासन की ओर से फौरी राहत दी गई है. यहां पढ़े पूरी खबर..

पांवटा के जंगल में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

पांवटा साहिब के बायला के जंगलों में एक शव मिला (dead body found in paonta) है. मामले की पुष्टि डीएसपी पांवटा साहिब वीर बहादुर ने की (DSP Paonta on death case) है. उन्होंने कहा कि पुलिस टीम इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है और मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है. यहां पढ़े पूरी खबर..

सावधान! फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, हिमाचल में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट

मौसम विभाग ने प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश-बर्फबारी (snowfall in himachal pradesh ) की संभावना जताई है. प्रदेश में 36 घंटे तक मौसम खराब बना रहेगा. 10 से 12 फरवरी तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है. मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने कहा कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और बुधवार को ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी (snowfall in upper area of hp), जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश की संभावना है. यहां पढ़े पूरी खबर..

