धूमल परिवार से अनिल धीमान की नजदीकियां, टिकट का दावा ठोक बोले 'मुझे ही मिलेगा टिकट'

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal assembly elections 2022) को लेकर भोरंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अनिल धीमान ने इस बार उन्हें टिकट मिलने की बात कही है. जिससे सियासी सरगर्मियां बढ़ गई (Anil Dhiman Claiming that BJP will give him ticket) हैं. अनिल धीमान ने इस बार टिकट के लिए दावेदारी जता कर वर्तमान विधायक की इकलौती दोवदारी की संभावनाओं को धूमिल कर दिया है.

हमीरपुर में कचरा ट्रीटमेंट प्लांट का ड्रोन से निरीक्षण, हाईटेक मशीन से मापा वायु प्रदूषण

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली की टीम ने मंगलवार को नगर परिषद हमीरपुर के कचरा ट्रीटमेंट प्लांट दगनेड़ी का निरीक्षण किया और ड्रोन से वीडियो और फोटोग्राफी (CPCB team inspect Hamirpur waste treatment plant) की. साथ ही वायु प्रदूषण मापने के लिए हाईटेक मशीन स्थापित कर सैंपल एकत्र किए गए. दरअसल स्थानीय ग्रामीणों ने नगर परिषद पर कूड़े के निस्तारण में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए थे. जिसके बाद एनजीटी में शिकायत की गई (Waste Treatment Plant of MC Hamirpur) थी.

अब 20 सितंबर को दिल्ली में होगी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, आवेदनों पर होगा मंथन

15 सितंबर को होने वाली दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक (Himachal Congress Screening Committee meeting) अब 20 सितंबर को होना तय हुआ है. यह बैठक तीन चरणों में होगी. 20 से 22 सितंबर तक लगातार तीन दिन यह बैठक करवाने की तैयारी भी चल रही है.

'मंडी आकर सिर्फ मंडयाली धाम खाते हैं पीएम मोदी, मीठी-मीठी बातें कर लौट जाते हैं वापस दिल्ली'

मंगलवार को नाचन और बल्ह विधानसभा क्षेत्रों में युवा रोजगार संघर्ष पदयात्रा का आगाज करने पहुंचे विधायक विक्रमादित्य सिंह ने प्रधानमंत्री के मंडी दौरे को लेकर प्रतिक्रिया दी और पीएम मोदी (Vikramaditya Singh on PM Modi Mandi visit) पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मंडी आकर मात्र मंडयाली धाम खाकर वापिस लौट जाते हैं. इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा.

हिमाचल में सेब बगीचों का कायाकल्प जारी, 8800 हेक्टेयर पुराने बगीचों में रोप नए पौधे

(Farmers and gardeners conference organized in Shimla) हिमाचल प्रदेश में अब सेब की हाई डेंसिटी प्लांटेशन यानी सघन बागवानी पर जोर दिया जा रहा (Emphasis on apple in Himachal) है. राज्य सरकार ने विश्व बैंक की मदद से हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना शुरू की है. इस परियोजना में विदेश से सेब के 30 लाख पौधे आयात किये गए. परियोजना के तहत बागवानी विभाग ने प्रदेश में 6 हजार हेक्टेयर जमीन पर सेब का घना पौधारोपण किया है.

11 करोड़ के फेर में फंसी शिमला से भुंतर और गग्गल की उड़ान, हवाई सेवाओं पर फिर संशय के बादल

हिमाचल में हवाई सेवाओं (air service in himachal) को लगा ग्रहण खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. शिमला से कुल्लू के भुंतर और कांगड़ा के गग्गल के लिए हवाई सेवाएं 11 करोड़ के फेर में फंस सकती है. एलायंस एयर कंपनी (Alliance Air Company in Himachal) ने इन रूट्स पर हवाई सेवाएं देने के लिए हिमाचल सरकार से 11 करोड़ रुपए के वाइबल गैप फंडिंग की (Alliance Air seeks Viable Gap Fund) मांग की है.

डॉ. प्रमोद शर्मा को मलेशिया में मिला युवा शोधकर्ता पुरस्कार, 65 देशों के वैज्ञानिकों ने लिया हिस्सा

(Young Researcher Award in Malaysia) नौणी विश्वविद्यालय के फल विभाग के वैज्ञानिक डॉ. प्रमोद शर्मा को मलेशिया में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन पीजीपीआर युवा शोधकर्ता पुरस्कार से सम्मानित किया (Dr Pramod Sharma receives Young Researcher Award ) गया.

डॉक्टर्स के 300 पदों की भर्ती पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, अदालत की अनुमति के बिना नहीं निकलेगा रिजल्ट

हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर्स के 300 पदों की भर्ती से जुड़े लेकर (Recruitment of 300 posts of doctors) हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख (himachal high court reserves the decision) लिया है. हिमाचल सरकार ने पहले ये 300 पद वॉक इन इंटरव्यू के जरिए भरने का ऐलान किया था.

Himachal High Court: जेबीटी भर्ती मामले में बीएड डिग्री वालों को राहत नहीं, 2 हफ्ते में जवाब दे सरकार

हिमाचल में जेबीटी भर्ती मामले में बीएड डिग्री धारकों को हिमाचल हाईकोर्ट ने कोई (JBT Recruitment Case in Himachal) राहत नहीं दी है. हाईकोर्ट ने सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है.

हिमाचल में आज ऑरेंज अलर्ट, जानें देश में आज कैसा रहेगा मौसम

देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश (India Weather Forecast ) जारी है. बीते दिनों कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट (Orange alert in Himachal today) जारी किया गया है. प्रदेश में मौसम 16 सिंतबर तक खराब रहेगा.

