करसोग में 1 सितंबर से भनजू मेला, नाग धमूनी की रथयात्रा से होगा शुभारंभ

Bhanju fair in karsog, जिला मंडी के उपमंडल करसोग में कल 1 सितंबर से 3 सितंबर तक 3 दिन तक प्रसिद्ध नाग धमूनी के जन्मदिन पर भनजू मेला आयोजित किया जा जाएगा. मेले में सांस्कृतिक संध्या और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी होगा मेले का शुभारंभ नाग धमूनी की रथयात्रा से किया जाएगा. Nag Dhamuni Rath Yatra in karsog.

हिमाचल कैबिनेट की बैठक आज, आउटसोर्स नीति सहित कई अहम फैसले होने की उम्मीद

आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक (Himachal Pradesh cabinet meeting) होने जा रही है. कैबिनेट बैठक में किन- किन मुद्दों पर चर्चा होगी ये जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर..

1200 करोड़ में बनेगा बल्क ड्रग फार्मा पार्क, 20 हजार को मिलेगा रोजगार

Bulk Drug Pharma Park in Himachal चुनावी साल में बड़ी सौगात मिली है. 1200 करोड़ की लागत से बनने वाले इस बल्क ड्रग फार्मा पार्क से 20 हजार लोगों को नौकरियों का दावा सीएम जयराम ठाकुर ने किया है.

Himachal Assembly Election 2022, कांग्रेस के 312 नेताओं को चाहिए टिकट

Himachal Assembly Election 2022 कांग्रेस में टिकट के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 1 सितंबर है. 31 अगस्त तक 312 कांग्रेस नेताओं ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है. इसमें 12 महिला नेता भी शामिल है. खास बात यह है कि शिमला ग्रामीण जहां से विक्रमादित्य सिंह विधायक है. वहां से कांग्रेस सचिव व प्रशिक्षण विभाग के समन्वयक हरि कृष्ण हिमराल ने ताल ठोकी है. 312 leaders sought tickets in Himachal Congress

सेवा में सीनियोरिटी पाना कानूनी अधिकार, हिमाचल हाईकोर्ट ने दी अहम व्यवस्था

Himachal High Court, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि सेवा में सीनियोरिटी पाने का अधिकार मौलिक नहीं बल्कि कानूनी अधिकार है. अदालत ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि सरकार प्रशासनिक निर्देशों के आधार पर वैधानिक नियमों में संशोधन नहीं कर सकती है. यदि नियम किसी खास मुद्दे पर स्पष्ट नहीं है तो उस स्थिति में सरकार इस कमी को अनुपूरक नियम बना कर पूरा कर सकती है. right to get seniority in service is a legal right.

आनी में सीएम जयराम ने गिनाई सरकार की उपलब्धिया, 6 परियोजनाओं का किया शिलान्यास

CM Jairam in Kullu, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को कुल्लू जिले के आनी विधानसभा क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित प्रगतिशील हिमाचलः स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम की अध्यक्षता की. इस दौरान उन्होंने ने आनी क्षेत्र के लिए 44.70 करोड़ रुपये की 6 विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास भी किए. Pragtisheel Himachal Sathapna Ke 75 Varsh.

हमीरपुर में छात्र गुटों में मारपीट, जमकर चले लात- घूसे

नेताजी सुभाष चंद्र स्मारक राजकीय महाविद्यालय (Netaji Subhash Chandra Bose Memorial PG College) हमीरपुर में दो गुटों के बीच खूब लात घूसे चले (Students Fight in hamirpur). आए दिन कॉलेज में हो रही मारपीट की घटना से दहशत का माहौल है. कॉलेज के छात्र संघ आए दिन कॉलेज प्रशासन को इस तरह की असामाजिक गतिविधियों पर लगाम लगाने को लेकर गुहार लगा रहे (Fight in hamirpur Netaji Subhash Chandra Bose Memorial PG College) हैं, लेकिन अभी तक हालात सामान्य नहीं हो पाए.

IIT मंडी का शोध, कोलोरेक्टल कैंसर के इलाज में कर सकेंगे स्मार्ट नैनोपार्टिकल्स का उपयोग

IIT Mandi research for colorectal cancer treatment , अब कोलोरेक्टल कैंसर के इलाज के लिए स्मार्ट नैनोपार्टिकल्स का उपयोग होगा. आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने कोलोरेक्टल कैंसर के इलाज के लिए यह शोध किया है. शोधकर्ताओं ने इलाज के लिए प्राकृतिक पॉलीमर आधारित स्मार्ट नैनोपार्टिकल्स का उपयोग किया. इससे कैंसर ग्रस्त हिस्से में होने वाली दर्द के बदले में नैनोपार्टिकल्स दवा रिलीज करते हैं.

हिमाचल में मानूसन कमजोर होने से बारिश होगी कम, नहीं रहेगा 2 सितंबर तक येलो अलर्ट

India Weather Forecast देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश जारी है. बीते दिनों कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, हिमाचल आगामी एक सप्ताह तक कम बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है. इस दौरान कुछ एक स्थानों पर ही बारिश हो सकती है. हालांकि इस दौरान मौसम खराब बना रहेगा, लेकिन बारिश काफी कम होगी. मौसम विभाग की ओर से दो सितंबर तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट हटा लिया है.

बिहार में शराब तस्करों ने हिमाचल के SSB जवान को गाड़ी के नीचे रौंदा, इलाज के दौरान मौत

नेपाल से तस्करी की शराब भारत लाने वाले तस्करों ने (liquor smugglers in bihar) सोमवार की रात बिहार के मधुबनी जिले के लदनियां थाना क्षेत्र में जोगिया बस्ती के समीप सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवान को स्कार्पियो से रौंद दिया. इस घटना में एक जवान की इलाज के दौरान मौत हो गई. यह जवान हिमाचल के चंबा जिले के थसुन्डा गांव का रहने वाला था.