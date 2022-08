सीएम जयराम का आह्वान, ‘हर घर तिरंगा’ फहराकर बनाए आजादी का पर्व

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी प्रदेशवासियों से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर ‘हर घर तिरंगा’ कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को ऑनलाइन पिन करके या ‘हर घर तिरंगा’ की आधिकारिक वेबसाइट पर तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड करके भी इस देशव्यापी अभियान में भाग लिया जा सकता है.

शिमला पुलिस का आज अलर्ट, निर्धारित जगह पर करना होगा प्रदर्शन

हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र 2022 का आज अंतिम दिन है. शुक्रवार को DYFI और SFI कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा के बाहर हुई हल्की झड़प के बाद पुलिस ने आज किसी भी प्रदर्शन को लेकर अलर्ट जारी किया है. शिमला पुलिस के मुताबिक अगर निर्धारित स्थान के अलावा कहीं और प्रदर्शन किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.

महाक्विज का 5 वां चरण समाप्त, 8568 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा

हिमाचल में प्रदेश सरकार की तरफ से आयोजित जनभागीदारी से सुशासन-हिमाचल महाक्विज का 5वां चरण का शुक्रवार को समाप्त हो गया, जिसमें 8568 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. अभी तक 71455 प्रतिभागियों हिस्सा ले चुके हैं.

हिमाचल में आजादी के दिन आजाद होंगे 5 कैदी, 363 को कुछ दिनों की राहत

हिमाचल में आजादी का 75वां साल 75th year of independence इस बार कुछ कैदियों के लिए खुशहाली लेकर आया है. स्वतंत्रता दिवस पर कैदियों को विशेष माफी देने की घोषणा की गई है. जानकारी के मुताबिक 5 कैदियों को Five prisoners to be released in Himachal जहां , रिहा किया जाएगा.वहीं, माफी से 363 सजायाफ्ता Special relief to 363 prisoners in Himachal बंदियों को लाभ मिलेगा.

शमलेच बाईपास फ्लाईओवर धंसने को लेकर NHAI ने जीआर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब

शमलेच बाईपास फ्लाईओवर धंसने को लेकर फोरलेन निर्माण कर रही जीआर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को नोटिस जारी कर दिया है. यह नोटिस राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से जारी किया गया है और कंपनी से जवाब मांगा है. उधर, ग्रिल कंपनी के निदेशक बलविंद्र सिंह का

हिमाचल में आज भी जारी रहेगा बारिश का दौर, एक क्लिक पर जानें मौसम का हाल

देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से अब लोगों को राहत मिल गई है. देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश अभी भी जारी है. बीते दिनों भी कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल की बात की जाए तो प्रदेश में आज भी बारिश होगी.

हिमाचल में मानसून सीजन ने बरपाया कहर, 188 की मौत, 977 करोड़ का नुकसान

हिमाचल में बरसात के मौसम में भारी नुकसान हुआ है. बता दें कि अभी तक अलग-अलग घटनाओं में 188 लोगों की जान जा चुकी है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग में 568 करोड़ व जलशक्ति विभाग में 390 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है. कुल नुकसान 977 करोड़ रुपए से अधिक का है.

सियासी खेल में कौन होगा पास, कौन फेल, 14वीं विधानसभा में इससे अलग होगी तस्वीर

शुक्रवार को जयराम सरकार के कार्यकाल के आखिरी विधानसभा सेशन के सेकेंड लास्ट डे पर सभी सदस्यों का सामूहिक चित्र लिया गया. विधानसभा की ये स्थापित परंपरा है कि आखिरी सत्र के समापन पर एक ही फ्रेम में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सभी 68 सदस्य कैमरे में कैद हो जाते हैं. इससे पहले 2017 में जो चित्र था, उस समय तस्वीर दूसरी थी. तब वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे और प्रेम कुमार धूमल नेता प्रतिपक्ष थे. पढ़ें पूरी खबर..

युवा नेता के खेल उत्सव में सियासी खिलाड़ियों का मिलन, भाजपा में वापसी के बाद पहली दफा एक मंच पर दिखे धूमल और उर्मिल

बाल स्कूल हमीरपुर में युवा खेल उत्सव की कबड्डी स्पर्धा के समापन पर पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल पहुंचे. वहीं, यहां धूमल से मिलने उर्मिल ठाकुर भी पहुंची. भाजपा में वापसी के बाद एक्स सीएम धूमल से उर्मिल ठाकुर की यह पहली सार्वजनिक मुलाकात थी और वह लंबे समय बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आई.

मंत्री महेंद्र ठाकुर सिंह बोले, अवैज्ञानिक खनन और अवैध डंपिंग से और नुकसानदेह हो रही प्राकृतिक आपदाएं

मंत्री महेंद्र सिंह प्राकृतिक आपदा पर चर्चा करते हुए बोले कि Mahender Singh Thakur on natural Disasters आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में और अधिक कार्य के लिए प्रदेश सरकार जल्द ही 800 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू कर देगी. प्रदेश सरकार आपदा प्रबंधन मैनुअल में सुधार पर विचार करेगी. उन्होंने कहा कि आपदा राहत राशि के तहत मिलने वाली राशि बेहद कम है. इसमें सुधार की आवश्यकता है.