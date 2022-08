करसोग में निकली तिरंगा यात्रा, देशभक्ति के तरानों से गूंजा शहर

आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देशभर में आजादी का अमृत महोत्सव (Azadi Ka Amrit Mahotsav) मनाया जा रहा है. इसी के तहत स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा (Independence Day 2022) है. हिमाचल प्रदेश में भी इन दिनों तिरंगा यात्रा निकाली जा रही (Tiranga Rally in karsog) है. जिला मंडी के उपमंडल करसोग में शुक्रवार को रामलीला मैदान से ममलेश्वर मंदिर तक तिरंगा यात्रा निकाली गई. इस दौरान सभी से 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा फहराने का (Har Ghar Tiranga Program in Karsog) आग्रह किया गया.

सिरमौर जिले के सराहां में मनाया जाएगा राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह

हिमाचल प्रदेश में इस बार राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह जिला सिरमौर के सराहां में (Independence Day Celebrations In Sirmaur) आयोजित किया जाएगा. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सराहां में कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे. वहीं, जिला स्तरीय कार्यक्रमों के लिए भी मंत्रियों की भी ड्यूटी तय की गई है.

सीएम का सदन में जवाब, विपक्ष का आंकड़ा गलत, 13911 भर्तियां की गई

गुरुवार को सदन में विपक्ष की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव (Monsoon session of Vidhan Sabha 2022) के दौरान विपक्ष ने दावा किया कि मौजूदा सरकार के समय लोकसेवा आयोग के माध्यम से केवल 74 भर्तियां की. इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जवाब दिया कि विपक्ष तथ्यों को सही तरीके से पेश नहीं कर रहा (CM Jairam on congress) है.

हिमाचल पर 64,904 करोड़ का कर्ज, सरकार ने 16 हजार 998 करोड़ लोन लिया

सदन में विपक्ष की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव (Monsoon session of Vidhan Sabha 2022) के दौरान पक्ष-विपक्ष की तरफ से कर्ज पर जमकर आंकड़ों का ब्यौरा दिया गया. चर्चा के दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश पर 64 हजार 904 करोड़ रुपए का कर्ज (64904 Crore Debt on Himachal) है. मौजूदा सरकार ने अब तक के कार्यकाल में 16 हजार 998 करोड़ रुपए लोन लिया है.

मुकेश अग्निहोत्री से बोले बिक्रम, आपने सीएम बनना है तो शांत बैठें

हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा (Discussion on the motion of no confidence) हुई. इस दौरान कुछ ऐसे मौके भी आए जब सदन में माहौल थोड़ा हंसी वाला बन गया. बता दें कि सदन में चर्चा के दौरान उद्योग मंत्री ने कह दिया कि (Bikram Thakur on Mukesh Agnihotri) मुकेश जी, आपने सीएम बनना है तो शांत बैठें.

अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष ने क्या खोया क्या पाया, संसदीय कार्यमंत्री बोले, नियम 278 का हुआ मिसयूज

भाजपा सरकार के आखिरी विधानसभा सत्र में विपक्ष की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सियासी गलियारों में तरह-तरह की चर्चा हो रही है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज व भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. राजीव बिंदल ने भी विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को गैर (no confidence motion in hp) जरूरी कदम बताया.

सुक्खू बोले, विधायकों को पेंशन तो कर्मियों को OPS क्यों नहीं, CM बोले, कठिन है काम

हिमाचल विधानसभा में विपक्ष की तरफ से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान ओपीएस की बहाली पर जमकर चर्चा हुई. चर्चा का जवाब देते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस बार-बार कह रही है कि ओपीएस लागू करेंगे, लेकिन ये कठिन काम है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वे कर्मचारियों से भी निवेदन (Discussion on OPS in Himachal Vidhan Sabha) कर रहे हैं कि वस्तुस्थिति को समझें. सीएम ने कहा कि राजस्थान व छत्तीसगढ़ की सरकारों ने वादा तो कर दिया, लेकिन वे अब खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इसे बहाल करना इतना आसान नहीं है.

विपक्ष का हिमाचल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, कांग्रेस विधायक बोले सरकार को खुद जनता करेगी बाहर

हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र में (Himachal Vidhan Sabha Monsoon Session) विपक्ष ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया है और इस पर चर्चा चल रही है. विधानसभा सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने (No confidence motion against HP Govt) जयराम सरकार पर जमकर निशाना साधा. अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस ने कहा कि ये उनका अधिकार है. जनता का विश्वास इस सरकार से उठ चुका है. ऐसे में कांग्रेस जनता की आवाज को सदन में उठाएगी.

हिमाचल में आज भी जारी रहेगा बारिश का दौर, कल तक रहेगा येलो अलर्ट

देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से अब लोगों को राहत मिल गई है. देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून (Monsoon in india) की बारिश अभी भी जारी है. बीते दिनों भी कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल की (Himachal Weather Update) बात की जाए तो प्रदेश में आज भी बारिश होगी और कल तक येलो अलर्ट रहेगा.

भारी बारिश के कारण दो टुकड़ों में बंटा फ्लाईओवर, चपेट में आई 2 गाड़ियां

सोलन के शमलेश में टनल को जाने वाला फ्लाईओवर एक तरफ से गिर गया. इसमें दो गाड़ियां चपेट में आ गईं. एक कार खड़ी थी जबकि एक फ्लाईओवर से गुजर रही थी. वहीं, एक व्यक्ति के घायल होने की भी खबर है. घायल का नाम कमलजीत है और वह सवारी छोड़ने के लिए डेराबस्सी से सोलन आया था.