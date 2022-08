Himachal BJP Meeting: भाजपा कोर ग्रुप की बैठक आज, हर सीट पर मंथन करेंगे पार्टी के दिग्गज

हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए दोनों पार्टियों का मंथन शुरू हो गया है. बीते दिनों जहां छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कांग्रसे में बैठकों का दौर चला. वहीं, आज भाजपा ने कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है. 28 जुलाई के बाद आज एक बार फिर बैठक (Himachal BJP Core Group Meeting) रखी गई है. बैठकों में पार्टी के दिग्गज नेता हर सीट पर मंथन करेंगे.

बुधवार से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र (Himachal Vidhan Sabha Monsoon Session 2022) से पहले आज भाजपा विधायक दल की बैठक (Himachal BJP Legislature Party meeting today) राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ (State Guest House Peterhof) में होगी. जानकारी के अनुसार सत्ता पक्ष पूरी तैयारी के साथ इस सत्र में आएगा. विभागों से कांग्रेस सरकार के समय के विकासात्मक आंकड़ों को भी एकत्र किया गया है.

नगर पंचायत अर्की (Nagar Panchayat Arki) के 4 पार्षद मौजूदा नगर पंचायत अध्यक्ष से संतुष्ट नहीं हैं. पार्षदों का आरोप है कि हाउस को विश्वास में न लेकर अपनी मर्जी से प्रस्ताव पास किए जा रहे .इसी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर (No-confidence motion against Arki Nagar Panchaya) 4 वार्डो के सदस्य सोमवार को एसडीएम (Four councilors meet SDM in Arki) अर्की से मिले और उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर ज्ञापन (Four councilors submitted a memorandum of no-confidence motion in Arki) सौंपा.

नगर परिषद हमीरपुर (Municipal Council Hamirpur) इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण (cleanliness survey) में दूसरे स्थान पर रहा. दूसरे नंबर पर आने के चलते हमीरपुर नगर परिषद को 800 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे. जिससे यह नगर परिषद अटल श्रेष्ठ शहर योजना (Atal Shrestha City Scheme) में बेहतर पोजीशन हासिल कर सकेगी.

एनआईटी हमीरपुर के भौतिकी और फोटोनिक्स विज्ञान विभाग के तीन छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय पर प्रदेश और देश का नाम चमकाया (NIT Hamirpur Students) है. तीनों छात्रों ने विश्व स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के साथ ही शीर्ष स्थान हासिल कर उपलब्धि हासिल की है. ये सभी छात्र बीटेक इंजीनियरिंग भौतिकी शाखा के हैं. पढ़ें पूरी खबर...

देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से अब लोगों को राहत मिल गई है. देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून (Monsoon in india) की बारिश अभी भी जारी है. बीते दिनों भी कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल की (Himachal Weather Update) बात की जाए तो प्रदेश में आज में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना. जबकि 10 और 11 अगस्त को प्रदेश में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.

प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह का आयोजन सोमवार को (CM JAIRAM THAKUR IN KASAULI) कसौली में किया गया. कार्यक्रम में सीएम जयराम ठाकुर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने हिमाचल के 75 साल का सफर याद किया और प्रदेश की जनता को हिमाचल के विकास का श्रेय दिया. वहीं, इस दौरान सीएम ने कांग्रेस द्वारा चलाई जा रही रोजगार संघर्ष यात्रा को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 50 साल हिमाचल में सरकार चलाई और प्रदेश में बेरोजगारों की फौज खड़ी की. अब कांग्रेस ये यात्रा कर क्या साबित करना चाह रही है.

प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला की मतदाता सूची में (Voter List of MC Shimla) बाहरी विधानसभा के वोटरों को रोकने वाले प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका में राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया. न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने कुणाल वर्मा की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात सरकार को 22 अगस्त तक याचिका का जवाब दायर करने के आदेश दिए.

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) से पहले ETV भारत प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों के सूरत-ए-हाल से रू-ब-रू करवा रहा (himachal seat scan) है. हिमाचल सीट स्कैन में आज हम बात करने जा रहे हैं अर्की विधानसभा क्षेत्र (Arki Assembly Constituency) की. कुल 68 विधानसभा क्षेत्रों में ये 50वीं विधानसभा सीट है. अर्की विधानसभा सीट पर ठाकुरों और ब्रह्मणों का ही दबदबा रहा है. जातीय समीकरण यहां चुनावी नतीजे बदल देते हैं. आज हम जानेंगे अर्की विधानसभा सीट पर आखिर इस साल क्या है चुनावी समीकरण...

हिमाचल की 13वीं विधानसभा का 15वां मानसून सत्र, 10 अगस्त सुबह 11 बजे शुरू (Himachal Vidhansabha Monsoon Session) होगा. जिसके लिए विधानसभा सचिवालय को कुल 367 प्रश्न मिले (Himachal Monsoon Session start on 10 august) हैं. वहीं, मानसून सत्र में इस बार बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी, सड़कों की दयनीय स्थिति, प्रदेश में महाविद्यालयों, स्कूलों, स्वास्थ्य संस्थानों व अन्य मुद्दे गूंजेंगे. पढ़ें पूरी खबर...