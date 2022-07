Manimahesh Yatra 2022: अमरनाथ यात्रा से सीख, पहली बार होगा यात्रियों का पंजीकरण, नालों किनारे नहीं लगा सकेंगे टेंट

उत्तर भारत की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा कोरोना काल के 2 साल बाद 19 अगस्त को शुरू (Manimahesh Yatra from August 19) होगी. यात्रा के दौरान नदी-नालों के किनारे टेंट लगाने की अनुमति नहीं रहेगी. वहीं, सीसीटीवी कैमरों का भी इस्तेमाल भरमौर और चंबा में किया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर...

श्रीखंड यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी पर गिरा पत्थर, 1 की मौत, 3 घायल

कुल्लू जिले के निरमंड के तहत टिकरी कैंची के समीप वीरवार देर रात एक सड़क हादसा पेशा आया है. जहां श्रीखंड महादेव यात्रा (Shrikhand Mahadev Yatra) से लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी पर मलबा गिर (Stones fell on the vehicle of Devotees) गया. जिस कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई. जबकि 3 लोग घायल हो गए. सभी घायल अस्पताल में उपचाराधिन हैं. पढ़ें पूरी खबर...

Himachal Drone Policy 2022: हिमाचल में जल्द उड़ते दिखाई देंगे ड्रोन, 4 कंपनियों से किया गया करार

हिमाचल में ड्रोन (drone in himachal) से जुड़ी हुई सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए गरुड़ परियोजना (Himachal Garud Project) शुरू की गई है. ड्रोन खरीदी के लिए चार कंपनियों से करार किया गया है.

Weather Update of Himachal: कुछ दिन और सताएगी मानसून की बारिश, 18 जुलाई तक राहत नहीं, यहां जानें मौसम का हाल

देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से अब लोगों को राहत मिल गई है. देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून (Monsoon in india) अपनी दस्कत दे चुका है. बीते दिनों भी कई राज्यों में जमकर बारिश हुई. जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल की (Himachal Weather Update) बात की जाए तो प्रदेश में अभी बरिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 18 जुलाई तक मौसम खराब रहने के आसार हैं.

राम सुभग ने छोड़ा मुख्य सचिव का पद, अब आरडी धीमान होंगे नए सीएस, आदेश जारी

मुख्य सचिव राम सुभग सिंह (Ram Subhag Singh) ने देर शाम पद छोड़ा है. वे 1987 बैच के आईएएस अफसर हैं. उन्होंने राज्य के सीआईसी पद के लिए भी आवेदन किया है. वहीं, अब आरडी धीमान नए सीएस (Himachal New Chief Secretary RD Dhiman) होंगे. जिसके आदेश जारी हो गए हैं.

विक्टोरिया पुल के पास गाड़ी पर गिरा भारी पत्थर, लैंडस्लाइड के कारण चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बाधित

हिमाचल में बरसात के मौसम में हादसों का ग्राफ बढ़ने लगा (Accidents increase in Himachal) है. गुरुवार शाम को मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पर मंडी शहर के विक्टोरिया पुल के पास गाड़ी पर पत्थर गिरने का मामला (stone fell on a vehicle near Victoria Bridge ) सामने आया है. वहीं, लैंडस्लाइड के चलते चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे-7 व 9 मील के पास (landslide on Chandigarh Manali National Highway) वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है.

Covid Update Himachal: हिमाचल में कोरोना के 422 नए मामले आए सामने, एक्टिव केस 1810

देश के साथ-साथ हिमाचल में भी कोरोना (Covid Update Himachal) ने एक बार फिर प्रदेश में रफ्तार पकड़ ली है. प्रदेश में रोजाना कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा (corona cases increase in himachal) है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक बार फिर दो गज की दूरी का संदेश देकर कोविड नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है. चिंता की बात ये है कि आज प्रदेश में कोरोना के 422 नए मामले सामने आए हैं.

सेब बागवानों को राहत: पैकिंग मैटेरियल पर 6 प्रतिशत जीएसटी बढ़ोतरी को राज्य सरकार करेगी वहन

बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने सेब सीजन को देखते हुए बागवानों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि बारदाना पर हुई 6 प्रतिशत की जीएसटी बढ़ोतरी को राज्य सरकार वहन करेगी. बागवानों को अब बारदाना 12 प्रतिशत जीएसटी की पुरानी दर पर ही उपलब्ध करवाया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में एचपीएमसी व हिमफैड को निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

मंडी जिले में महिला ने सास और पति पर लगाए मारपीट करने के आरोप, 4 माह पहले हुई है शादी

मंडी जिले के सुंदरनगर में एक नवविवाहिता ने पति और सास पर मारपीट के आरोप (Woman accuses husband of assault in Mandi ) लगाए हैं. पीड़ित महिला का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसके पति और सास उसे आए दिन प्रताड़ित करते रहते हैं. महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज छानबीन शुरू कर दी है.

Himachal Cabinet Meeting: अपने गृह जिले पर मेहरबान सीएम जयराम, कैबिनेट मीटिंग में मंडी को मिले कई तोहफे

गुरुवार को कैबिनेट मीटिंग में सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी जिले को कई तोहफे दिए हैं. मंडी जिले के थुनाग में जल शक्ति विभाग का सर्किल ऑफिस खोलने को मंजूरी दी गई है. मंडी जिले की ही औट तहसील में किगस, बमसोई व ओडीधार में तीन नए पटवार सर्किल खोले जाएंगे. इसके लिए भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.