Cloud Burst in Kullu: मणिकर्ण के बाद मलाणा में फटा बादल, कई गाड़ियां बही, एक महिला का शव मिला

कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में बुधवार सुबह बादल फटने के बाद मलाणा नाले (Cloud burst in Malana of Kullu) में भी बादल फटा है. यहां भी बादल फटने (Cloud Burst in Kullu) से काफी नुकसा हुआ है. करीब आधा दर्जन गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई और कई खच्चर भी पानी में बह गई. पढ़ें पूरी खबर..

कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में बादल फटा, 4 लोग लापता, प्रशासन मौके पर रवाना

कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी (Cloud burst in Manikarn Valley)के चोज गांव में आज सुबह बादल फट गया.नाले में बादल फटने के चलते कुछ घर भी इसकी चपेट में आ गए. पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके के लिए रवाना हो गई है.

किन्नौर के ठंगी गांव में बारिश ने मचाई तबाही, नाले में आई बाढ़ से पैदल मार्ग बंद, खेतों को नुकसान

किन्नौर जिले के ठंगी गांव में बुधवार सुबह भारी बारिश के चलते बाढ़ (Flood in Thangi village of Kinnaur) आ गई. गांव के साथ लगते नाले में आई बाढ़ के चलते काफी नुकसान हुआ है. बाढ़ के साथ आए मलबे से पैदल मार्ग बंद हो गया है. जबकि खेतों को भी नुकसान पहुंचा है. बाढ़ के चलते किसी के जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है. पढ़ें पूरी खबर...

जिला परिषद कर्मचारियों को मर्ज करने की कवायद शुरू, कमेटी करेगी पड़ोसी राज्यों की पॉलिसी का अध्ययन

जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को विभाग के तहत लाने के लिए एक कमेटी का गठन किया (Demands of zila parishad employees in Himachal) जाएगा. ये कमेटी उन राज्यों का अध्ययन करेगी जिनमें जिला परिषद कर्मचारियों को ग्रामीण विकास विभाग के तहत लाया गया है. इस रिपोर्ट के बाद प्रदेश सरकार भी उसी तर्ज पर इन कर्मचारियों को पंचायती राज विभाग में मर्ज करने पर विचार करेगी. पढ़ें पूरी खबर...

सीएम जयराम का कांग्रेस पर तंज, बोले- राजनीति में जो भी ऊंचा बोला, वो वापस विधानसभा नहीं लौटा

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) से पहले प्रदेश में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. वहीं, बिलासपुर जिले के दौरे पर पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा (CM Jairam attacks on congress ) है. मंगलवार को झंडुत्ता विधानसभा क्षेत्र की जनता को करोड़ों रुपये की सौगातें देने के बाद सीएम जयराम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर कई आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता भाजपा सरकार की बुराइयों में लगे हुए हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी ऊंचा बोलता है, वह वापस कभी विधानसभा में लौटकर नहीं जाता.

विधानसभा में बड़ी जीत हासिल करेगी कांग्रेस: प्रतिभा सिंह

विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा-कांग्रेस अपने -अपने तरीके से कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र देने में जुट गई है. इसी के चलते हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जिले के दो दिवसीय दौरे पर मंगलवार को डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के भलेई (Pratibha Singh visit to Chamba) पहुंची. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस बड़ी जीत हासिल करेगी.

शिमला में डेंगू का पहला मामला, डॉक्टर खंगाल रहे ट्रैवलिंग हिस्ट्री, जानें वजह

शिमला में मंगलवार को डेंगू का पहला मामला सामने आया है. मरीज शिमला के कुसुम्पटी का रहने वाला है. इस बच्चे की आयु 16 साल बताई जा रही है. शिमला में डेंगू का मामला आने के बाद डॉक्टर मरीज के बाहर से आने की हिस्ट्री को खंगाल रहे हैं, लेकिन क्यों? पूरी खबर में पढ़ें वजह...

राकेश शर्मा बबली के परिजनों से मिले सीएम जयराम, गुड़िया मामले में बयानबाजी को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 ( Himachal Assembly Elections 2022) से पहले ही प्रदेश में आरोप-प्रत्यारोप का दौर चरम पर है. मंगलवार को सीएम जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष राकेश बबली के परिजनों से मिलने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया. इसके बाद गुड़िया के परिजनों की कोर्ट से लगाई गई गुहार पर सीएम ने कहा कि उन्होंने इस बारे में पहले ही कुछ नहीं कहा है. जिन लोगों ने इस बारे में कहा है उन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने किन परिस्थितियों में यह बयान (CM attacks on mukesh agnihotri) दिया है.

Road Accident in Himachal: हिमाचल में नहीं थम रहे सड़क हादसे, हर महीने 100 से अधिक लोग होते हैं मौत का शिकार

हिमाचल में बरसात शुरू होने के साथ ही हादसों का ग्राफ बढ़ने लगा (Accidents increase in Himachal) है. सोमवार, 4 जुलाई को कुल्लू जिले में बस हादसे ने कभी न भरने वाले जख्म दिए हैं. हालांकि या पहला मौका नहीं जब प्रदेश में इस तरह के हादसे हुए हैं. इससे पहले भी प्रदेश में बस हादसों (Major Bus Accidents in Himachal) में कई लोगों की जान जा चुकी है. दुख की बात यह है कि हिमाचल में हर महीने सड़क दुर्घटनाओं में 100 से अधिक लोगों की मौत हो जाती है.

महाराष्ट्र: नासिक में मुस्लिम आध्यात्मिक गुरु की गोली मारकर हत्या

महाराष्ट्र के नासिक जिले में मुस्लिम आध्यात्मिक गुरु की गोली मारकर हत्या कर दी गयी है. आध्यात्मिक गुरू अफगानिस्तान से ताल्लुक रखता था. पुलिस मामला दर्ज कर घटना की जांच कर रही है.