HP Board 10th Result 2022: आज घोषित नहीं होगा दसवीं कक्षा का रिजल्ट, इस वजह से हो रही देरी

प्रदेश में दसवीं कक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हजारों छात्रों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा. हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड आज दसवीं कक्षा का रिजल्ट घोषित (HP board 10th result 2022) नहीं करेगी. पढ़ें पूरी खबर...

Shoolini Fair 2022: एक तरफ मंच पर नाटी डाल रहे थे CM जयराम, दूसरी तरफ लोगों को धक्के मार रही थी पुलिस

राज्यस्तरीय शूलिनी मेले की तीसरी और अंतिम सांस्कृतिक संध्या के मौके (State level Shoolini fair) पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सोलन पहुंचे हुए थे. मेला का अंतिम दिन होने के चलते लोगों में खासा उत्साह था. लेकिन इस दौरान एक ऐसा वाक्या हुआ की लोग भी भड़क उठे. हुआ यूं कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंच पर नाटी डाल रहे (CM Jairam Natti) थे, इसी दौरान लोग भी भरपूर जोश के साथ मंच के इर्द गिर्द नाटी डालने लगे. लेकिन इस दौरान भीड़ को बेकाबू होता देख पुलिस लोगों को धक्के मारती नजर आई. पढ़ें पूरी खबर...

रोहतक के जयदीप ने जीता महादंगल, मंडी के पंकज रहे उपविजेता

करसोग उपमंडल के सबसे बड़े शाकारा गांव में देर रात कुश्ती का महादंगल समाप्त हो गया. विजेता का ताज रोहतक के जयदीप के (Jaideep won wrestling) नाम सजा. वहीं, हिमाचल मंडी के पंकज उपविजेता (Pankaj Runner up)रहे.

CM जयराम ठाकुर का आज श्री नैना देवी दौरा, विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे

श्री नैना देवी (Shri Naina Devi) विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज कई विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. जानकारी के मुताबिक जयराम ठाकुर इस दौरान विधानसभा क्षेत्र श्री नैना देवी के लोअर मंडल में करीब 115 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास कर लोगों को सौगात देंगे.

Weather Update of Himachal: आज भारी बारिश के आसार, कल भी अलर्ट, एक क्लिक पर जानें मौसम का हाल

देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से अब लोगों को राहत मिलने वाली. देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिन बारिश होने के आसार है. दक्षिण के बाद अब मॉनसून भारत (Monsoon in india) के मध्य राज्यों में प्रवेश कर चुका है और आने वाले दिनों में यहां जमकर बारिश होगी. हालांकि इस बार मानसून पिछले साल के मुकाबले देरी से आया है. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल की (Himachal Weather Update) बात की जाए तो प्रदेश के सभी क्षेत्रों में 26 जून तक मौसम साफ रहेगा. 27 और 28 जून को पूरे प्रदेश में बारिश होने के आसार हैं.

हॉट वेदर फुटबॉल प्रतियोगिता: मॉर्निंग स्टार हरियाणा का ट्रॉफी पर कब्जा, राजस्थान रहा उपविजेता

मंडी के पड्डल मैदान में आयोजित राष्ट्र स्तरीय 50वीं अखिल भारतीय हॉट वेदर फुटबॉल प्रतियोगिता (Hot Weather Football Competition) का समापन हो गया. इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच जिंक फुटबॉल अकादमी राजस्थान (Zinc Football Academy Rajasthan) व मॉर्निंग स्टार हरियाणा के बीच खेला गया. मॉर्निंग स्टार हरियाणा ने 2-1 से मैच जीतकर प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया.

हिमाचल में आम आदमी पार्टी 35-40 वर्ष की आयु के युवाओं को देगी टिकट: सुरजीत ठाकुर

आम आदमी पार्टी हिमाचल में पंजाब की तरह 35 से 40 वर्ष की आयु के युवाओं को आगामी विधानसभा चुनावों (Surjeet Thakur on assembly elections) में टिकट देकर विजय हासिल करके सरकार बनाएगी. यह बात स्थानीय परिधि गृह में पत्रकारों को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने कही.

Jairam Thakur vs Mukesh Agnihotri: नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के विरुद्ध उतरे CM जयराम के एक और वजीर

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) में अभी भले ही वक्त है, लेकिन इन दिनों प्रदेश की सियासत में सीएम जयराम ठाकुर और नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री (jairam thakur vs mukesh Agnihotri) की बयानबाजी सुर्खियों में है. वहीं, सीएम जयराम और नेता प्रतिपक्ष के बीच जारी वाकयुद्ध में अब उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह भी कूद गए हैं.

Gurkirat Singh Kotli: कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनावों में सत्ता में आएगी यह दीवार पर लिखी हुई बात

हिमाचल में आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस तो निश्चित तौर पर सत्ता में आएगी और यह दीवार पर लिखी हुई बात है. हिमाचल कांग्रेस के सह प्रभारी गुरकीरत सिंह कोटली ने गजोह में रविवार को आयोजित जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता सम्मेलन में (Workers Conference of Hamirpur Congress Committee) यह बयान दिया है.

Rave party in Kullu: पार्वती घाटी के शिल्हा में रेव पार्टी में छापेमारी, अंग्रेजी शराब सहित कई तरह के मादक पदार्थ जब्त

पार्वती घाटी के शिल्हा में रेव पार्टी में पुलिस की दबिश से (Rave Party In shilha) आयोजकों के बीच अब हलचल मच गई है. शिल्हा गांव में कुल्लू पुलिस की टीम ने दबिश देकर एक और सफलता (kullu police raid on rave party in shilha) हासिल की है. दबिश के दौरान हेमंत तोमर नामक युवक के कब्जे से कुल 201 बोतल अंग्रेजी शराब और बीयर बरामद हुई. वहीं, इस दौरान 46 ग्राम चरस और 27,230 रुपये भी बरामद हुए. पुलिस ने हेमंत तोमर नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया है.