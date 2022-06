वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की लिस्ट में भी शामिल है अटल टनल, आज राष्ट्रपति करेंगे टनल का दीदार

देश दुनिया के पर्यटकों के लिए जहां अटल टनल आकर्षण का केंद्र बनी हुई (Ram Nath Kovind Atal tunnel tour) है, वहीं इससे मनाली लेह सड़क मार्ग की दूरी भी कम हुई है. सामरिक दृष्टि से भी इस टनल का काफी महत्व है और अब शनिवार को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी इस का दीदार करेंगे. पढ़ें पूरी खबर...

राष्ट्रपति करेंगे अटल टनल का दीदार, चखेंगे हिमाचली व्यंजनों का स्वाद, लाहौल का लाल आलू और कुल्लू के लाल चावल समेत मैन्यू रहेगा खास

देश के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद जहां अपने दो दिवसीय दौरे के चलते शुक्रवार को जहां धर्मशाला में थे, वहीं आज राष्ट्रपति पर्यटन नगरी मनाली का रुख करेंगे. इस दौरान राष्ट्रपति जहां पर देश दुनिया के सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी अटल टनल का (RAM NATH KOVIND VISITS ATAL TUNNEL) दौरा करेंगे तो वहीं, दोपहर का भोजन भी वे पहाड़ी व्यंजनों के साथ करेंगे. ऐसे में राष्ट्रपति के खाने के (President eat Himachali food) मैन्यू में जहां कुल्लू के लाल चावल शामिल रहेंगे तो वहीं, स्वास्थ्यवर्धक गुणों से भरपूर लाहौल का आलू भी डाइनिंग टेबल की शान बढ़ाएगा. इसके अलावा बाथू की खीर व रौंगी का मद्रा भी राष्ट्रपति के मैन्यू में शामिल रहेगा.

Aam Aadmi Party: आज हमीरपुर पहुंचेंगे केजरीवाल और भगवंत मान

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हिमाचल के एजुकेशन हब कहे जाने वाले हमीरपुर जिले में आएंगे. हमीरपुर जिले में आम आदमी पार्टी शिक्षा के (Arvind Kejriwal and Bhagwant Mann Visit To Hamirpur) जरिए दस्तक देने का प्रयास करेगी. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हमीरपुर के निजी होटल में जनता से सीधा संवाद करेंगे.

स्किल डेवलपमेंट में मंडी को मिला एक्सीलेंस अवार्ड, जानें दिल्ली में किसने लिया पुरस्कार

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिले मंडी को डिस्टिक स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग 2020-21 (Distic skill development planning) के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस (Certificate of Excellence Award) से नवाजा गया है. यह सर्टिफिकेट भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की ओर से दिया गया.

23 जून को पुलिस ग्राउंड सोलन में त्रिदेव सम्मेलन होगा आयोजित, गृह मंत्री करेंगे शिरकत

हिमाचल के जिला सोलन में भाजपा सरकार द्वारा 23 जून को भाजपा शिमला संसदीय क्षेत्र का त्रिदेव सम्मेलन आयोजित करने वाली (Tridev Sammelan in Solan) है. जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शिरकत (Amit Shah will attend Tridev Sammelan) करेंगे. पढ़ें पूरी खबर...

पत्रकार वार्ता छोड़ भागे केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार, चंबा के विकास को लेकर नहीं था कोई जवाब

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार अपने एक दिवसीय दौरे पर (Union minister dr virendra kumar) चंबा जिला पहुंचे. इस दौरान जब पत्रकार वार्ता में मीडिया ने चंबा जिले के एक मात्र अस्पताल पंडित जवाहरलाल नेहरु मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कमी और सुविधाओं के अभाव को लेकर मंत्री से सवाल किए तो केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार बौखला गए (minister dr virendra kumar at chamba) और पत्रकार वार्ता को छोड़कर भाग गए.

केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला दीक्षांत समारोह: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मेधावी छात्रों को दिए गोल्ड मेडल

देश के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद हिमाचल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं. दौरे के पहले दिन शुक्रवार को वह धर्मशाला पहुंचे. यहां पर उन्होंने हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में शिरकत की. छात्रों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उनके (President Ram Nath Kovind in Dharamsala) जैसे युवाओं के सामने कई क्षेत्रों में अवसर उपलब्ध हैं और भारत के युवाओं में इन अवसरों का उपयोग करने की क्षमता है.

प्रतिभा सिंह के नाहन दौरे से पहले सिरमौर कांग्रेस दोफाड़, जिलाध्यक्ष अजय बहादुर सिंह के खिलाफ खोला मोर्चा

रविवार 12 जून को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह का नाहन दौरा (Pratibha Singh Nahan Visits) प्रस्तावित है, लेकिन इससे पहले ही सिरमौर जिला कांग्रेस दोफाड़ हो गई है. जिले के कांग्रेसी नेताओं ने वर्तमान सिरमौर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कंवर अजय बहादुर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग पार्टी आलाकमान से की है. पढे़ं पूरी खबर...

Drone Flying Training in Himachal: शैक्षणिक संस्थानों और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अकादमी के मध्य ड्रोन प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन

ड्रोन फ्लाइंग प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास पाठयक्रम चलाने को सरकार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अकादमी (आईजीआरयूए) से समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं. यह समझौता ज्ञापन राज्य सरकार के प्रधान सचिव शिक्षा डॉ. रजनीश की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किए गए. हिमाचल सरकार द्वारा ड्रोन नीति-2022 के प्रावधानों के दृष्टिगत राज्य में ड्रोन क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है.

Pathankot-Mandi Fourlane Project: नारला से मंडी 19 किलोमीटर टू लेन के लिए केंद्र से 734 करोड़ मंजूर, CM ने केंद्र सरकार का जताया आभार

पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग-154 पर नारला से मंडी 19 किलोमीटर लंबे टू लेन को 734 करोड़ रुपए की राशि केंद्र से (two lane from Narla to Mandi) मंजूर हुई है. इसकी पुष्टि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मीडिया को जारी प्रेस ब्यान में की है. बता दें कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पठानकोट- मंडी फोरलेन प्रोजेक्ट के पांचवे पैकेज में (Pathankot-Mandi Fourlane Project) नारला से मंडी खंड का निर्माण होना है. लेकिन इस पहाड़ी क्षेत्र में सड़क टू लेन ही बनेगी जिसकी चौड़ाई 30 से 45 मीटर तक होगी.