7वीं बार Petrol और Diesel की कीमतों में बढ़ोतरी, जानिए क्या है नई कीमतें

देश में ईंधन की कीमतें लगातार बेतहाशा बढ़ती ही जा रही है. आज मंगलवार को 7वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाये गये. पिछले 8 दिनों में आज 7वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाये गये हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 80 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 70 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं, जिसके बाद राजधानी में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 21 पैसे और एक लीटर डीजल की कीमत 91 रुपए 47 पैसे हो गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

गर्मी से तपने लगा हिमाचल: ऊना रहा सबसे गर्म, लू को लेकर अलर्ट जारी

हिमाचल प्रदेश में गर्मी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर (Heat rises in Himachal)दिया है. मैदानी क्षेत्रों में लू चलना शुरू हो (Heat wave alert in Himachal)गई है.बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा जिले के कई क्षेत्रों में लू चलने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा.लोगों का दिन में बाहर निकलना मुश्किल हो गया. ऊना सोमवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा. यहां काअधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि शिमला में तापमान 24.7 रहा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में माननीयों का वेतन-भत्ता 2.10 लाख रुपये मासिक, ऐसे बढ़ती है पूर्व विधायकों की पेंशन

हिमाचल में इस समय एक विधायक को वेतन और भत्ते (Salary and allowance of honorables in himachal) मिलाकर 2 लाख 10 हजार रुपए मासिक वेतन मिलता है. वहीं, पूर्व विधायक को 36 हजार रुपए मासिक पेंशन मिलती है. इसमें महंगाई भत्ता और अन्य सुविधाएं जोड़ दी जाएं तो पूर्व विधायक करीब-करीब एक लाख रुपया मासिक पेंशन का हकदार बन जाता है. पूर्व विधायकों की पेंशन उनके विधायक रहने की अवधि के अनुरूप बढ़ती है. यहां पढ़ें पूरी खबर

हिमाचल प्रदेश में माननीयों के वेतन पर टैक्स भरने के मामले में हाईकोर्ट का राज्य सरकार को नोटिस

हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक व न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने हिमाचल सरकार को नोटिस जारी किया है. यशपाल राणा की तरफ से दाखिल याचिका में हाईकोर्ट से गुहार लगाई गई है कि विधायकों व मंत्रियों आदि के वेतन पर राज्य सरकार का टैक्स भरना असंवैधानिक है. इस याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है. यहां पढ़ें पूरी खबर

SFJ की धमकी के बीच रिज मैदान पर तिरंगा यात्रा निकालेंगे विक्रमादित्य सिंह, सभी संगठनों से की ये अपील

एसएफजे के (Sikh For Justice) अध्यक्ष गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से भेजे जा रहे धमकी भरे संदेशों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए शिमला ग्रामीण से कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने ऐलान किया है कि मंगलवार यानी 29 अप्रैल को राजधानी शिमला के रिज मैदान पर तिरंगा यात्रा (Tiranga Yatra IN Ridge Maidan Shimla) निकाली जाएगी. विक्रमादित्य ने स्पष्ट किया है कि यह यात्रा किसी दल की नहीं है इसलिए इस यात्रा में कोई भी हिस्सा लेकर धमकी भरे मैसेज भेजने वालों को कड़ा जवाब दे सकता है. यहां पढ़ें पूरी खबर

शिमला नगर निगम चुनाव: कांग्रेस चुनाव समन्वय समिति की बैठक 30 मार्च को, राजीव शुक्ला रहेंगे मौजूद

शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है .हालांकि ,अभी तक चुनाव की घोषणा नही हुई, लेकिन भाजपा कांग्रेस दोनों रणनीति बनाने में जुट गई है. कांग्रेस 30 मार्च को रणनीति बनाएगी. कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में 30 मार्च को (Congress meeting in Shimla on 30 March)चुनाव समन्वय समिति की बैठक होगी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

31 मार्च को महंगाई के खिलाफ हिमाचल कांग्रेस बोलेगी हल्ला, पूरे प्रदेश में होगा धरना प्रदर्शन

देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ हिमाचल कांग्रेस 31 मार्च को प्रदेश के सभी कांग्रेस ब्लॉकों में महंगाई मुक्त भारत धरना व मार्च का आयोजन करेगी. इसी क्रम में 7 अप्रैल को (Himachal Congress protest against inflation) शिमला में राज्य स्तरीय महंगाई मुक्त भारत धरना व मार्च का आयोजन किया जाएगा. यह जानकारी हिमाचल कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने दी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हाटी समुदाय ने अपनी मांगों को लेकर तेज किया आंदोलन, 1 मई को शिमला में होगी 'महाखुमली'

सिरमौर जिले के गिरी पार इलाके को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर हाटी समुदाय ने मोर्चा खोल दिया है. इसी कड़ी में सोमवार को हाटी समुदाय यूनियन के सलाहकार रमेश सिंगटा ने कहा कि गिरी पार के इलाके को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया जाना चाहिए. इसी को लेकर शिमला में 1 मई को महा खुमली (Mahakhumli in Shimla) का आयोजन किया जाएगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सशक्त महिला योजना से सशक्त बन रहा हमीरपुर, 252 महिला केंद्र किए गए स्थापित

प्रदेश सरकार की सशक्त महिला योजना (empowered women scheme Himachal) के तहत हमीरपुर जिला में 252 सशक्त महिला केंद्र स्थापित किए गए हैं. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेटी है अनमोल योजना, बाल बालिका सुरक्षा योजना, बेटी है अनमोल योजना, सशक्त महिला योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर सहित विभिन्न योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का यह कारगर जरिया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में मरीजों को मिलेगी सीटी स्कैन की सुविधा, स्वास्थ्य मंत्री ने किया उद्घाटन

क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में (Regional Hospital Solan) सोमवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल द्वारा पीपीई मोड पर लगाई गई सीटी स्कैन मशीन का विधिवत रूप से उद्घाटन कर लोगों के लिए सौंप दिया गया है. इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि सीटी स्कैन मशीन का अस्पताल में न होना एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन चुका था, लेकिन अब यह सुविधा लोगों को मिलने वाली है. यहां पढ़ें पूरी खबर...