होली की धूम: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत गणमान्य हस्तियों ने दीं शुभकामनाएं

देशभर में होली का त्योहार (Holi festival across the country ) आज हर्षोउल्लास से मनाया जा रहा है. इस पावन अवसर पर एक-दूसरे को बधाइयां देने का सिलसिला जारी है. इसी क्रम में राष्ट्रपति (President Ram Nath Kovind ), प्रधानमंत्री समेत तमाम गणमान्य हस्तियों ने भी देशवासियों को होली की बधाई दी है. यहां पढ़ें पूरी खबरें...

HAPPY HOLI 2022: सीएम जयराम ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई दी

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों (cm jairam thakur on holi ) को होली उत्सव की बधाई दी है. होली का त्योहार रंग खुशहाली और गीत-संगीत के साथ मनाया जाता है. इस त्योहार में हर रंग देश की संस्कृति व परंपरा को बयां करते हैं. ​यहां पढ़ें पूरी खबरें...

रूस के रॉकेट हमले में यूक्रेनी अभिनेत्री ओक्साना श्वेत्स की मौत, सम्मानित कलाकारों में थीं शुमार

कीव में एक आवासीय इमारत पर रूसी रॉकेट हमले में यूक्रेन की अभिनेत्री ओक्साना श्वेत्स(Oksana Shvets) मौत हो गई है. उनके कलाकारों के समूह, यंग थिएटर(Young Thearter) ने उनकी मौत की पुष्टि करते हुए एक बयान जारी किया जिसमें लिखा था कि, 'कीव में एक आवासीय भवन पर रॉकेट हमले के दौरान, यूक्रेन की कलाकार ओक्साना श्वेत्स की मौत हो गई. 'द हॉलीवुड रिपोर्टर' के अनुसार, ओक्साना 67 वर्ष की थीं और उन्हें यूक्रेन के सबसे प्रतिष्ठित कला सम्मानों में से एक, 'यूक्रेन के मेरिटेड आर्टिस्ट अवार्ड' से सम्मानित किया गया था. यहां पढ़ें पूरी खबरें...

सालाना 500 करोड़ बर्बाद करते हैं बंदर व जंगली जानवर, हर बार बनता है चुनावी मुद्दा, लेकिन नहीं निकलता हल

हिमाचल प्रदेश में किसानों के सामने बंदर बड़ी परेशानी बन गए हैं. बंदरों के आतंक से खेती करने में समस्या आने लगी है और कई किसानों ने फैसला ले लिया है कि वे खेती नहीं करेंगे. इस बीच बंदरों का आतंक देखते हुए इन्हें मारने को वैध घोषित कर दिया गया है, लेकिन फिर भी किसान परेशान हैं, क्योंकि (monkey problem in himachal) वे बंदरों के आतंक से बचने के लिए उनकी जान नहीं लेना चाहते. बता दें कि हिमाचल प्रदेश के किसान और बागवान सालाना फसलों-फलों का पांच सौ करोड़ रुपए का नुकसान झेलते हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार कर रही सरकार: सीएम जयराम ठाकुर

प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश स्लम डेवेलर्ज (प्रॉपर्टी राइट्स) एक्ट, 2022 पारित किया गया (Himachal Pradesh Slum Dwellers Act 2022) है. जिसके तहत झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को जमीन का मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा. यह बात वीरवार को झुग्गी वासियों के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने (Jairam on HP Slum Dwellers Act) कही. यहां पढ़ें पूरी खबर...

कश्मीर फाइल्स फिल्म असलियत पर आधारित: मोहित चौहान

मशहूर पार्श्व गायक मोहित चौहान ने विवेक अग्निहोत्री की फिल्म (vivek agnihotri movie) कश्मीर फाइल्स को लेकर कहा कि यह फिल्म असलियत पर आधारित है. मोहित चौहान ने कहा कि हालांकि मैंने अभी यह फिल्म देखी नहीं है, लेकिन मैं इसे देखूंगा जरूर. मोहित चौहान अपने गृह राज्य हिमाचल में कोविड-19 से जुड़ी 3 करोड़ रुपये की सामग्री राज्य सरकार को दान करने आए थे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Himachal Weather Update: फिर करवट बदलेगा मौसम, 19 और 20 मार्च को बारिश -बर्फबारी के आसार

हिमाचल प्रदेश में पारा चढ़ने लगा और मैदानी इलाकों सहित शिमला का तापमान 24 डिग्री पार हो गया. होली पर मौसम साफ रहेगा ,जबकि 19 मार्च से फिर से मौसम करवट बदलेगा (Weather will change in Himachal)और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश होने के आसार है, जबकि कगाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की बात मौसम विभाग ने (snowfall in himachal) कही है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

धर्मशाला-मैक्लोडगंज में रोपवे से बढ़ी पर्यटन उद्योग की उम्मीद, मात्र पांच मिनट में हो रहा सफर

हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी धर्मशाला से (Tourist City Dharamshala) दलाईलामा की नगरी मैक्लोडगंज का नौ किलोमीटर का सफर अब पांच मिनट में हो रहा है. ऐसे में सैलानियों को लंबे जाम से (Dharamsala McLeodganj Ropeway) भी छुटकारा मिला है. रोपवे में हर घंटे 1000 व्यक्तियों को ले जाने की क्षमता है. इस रोपवे का निर्माण इटली की कंपनी ने किया है. रोपवे पर 18 ट्रॉलियां लगाई गई हैं, जिनमें हर एक में आठ लोग बैठ सकते हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

भेड़ पालकों को परमिट रिन्यूअल के लिए नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर: पठानिया

वन मंत्री राकेश पठानिया ने वीरवार को धर्मशाला में हुई हिमाचल प्रदेश वन चरान सलाहकार समिति की 48वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भेड़ बकरियां चराने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से भेड़पालकों को दिए जाने वाले परमिट की वैधता को छह साल कर दिया है इससे पूर्व चरान परमिट तीन सालों के लिए वैध होता था, अब उसे बढ़ाकर छह साल कर दिया है. यहां पढ़ें पूरी खबरें...

28 मार्च को पांवटा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे सीएम जयराम ठाकुर

आगामी 28 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पांवटा विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर (Jairam Thakur tour of Paonta ) होंगे. यह बात ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक के दौरान (Sukhram Choudhary meeting in Paonta) कही. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रवास कार्यक्रम से पांवटा विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को गति मिलेगी. यहां पढ़ें पूरी खबरें...