मंडी जहरीली शराब मामला: मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 7, दो और लोगों ने तोड़ा दम

मंडी में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या 7 तक (seven people died in mandi) पहुंच गई है. जहरीली शराब मामले (sit investigation liquor case mandi) की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन किया है. मामले की गंभीरता को देखते (mandi poisonous liquor case) हुए प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिवार को 8-8 लाख रुपये राहत राशि प्रदान करने की घोषणा की है.

हिमाचल में बढ़ सकती हैं बंदिशें, 24 घंटे में आए कोरोना के 3148 नए मामले, 7 ने तोड़ा दम

हिमाचल में कोरोना संक्रमण के मामले (Corona Infection in himachal) तेजी से बढ़ रहे हैं. ऐसे में हिमाचल सरकार कुछ बंदिशें (Covid Restrictions in himachal)लगा सकती है. बुधवार को प्रदेश में 3148 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 7 लोगों की मौत भी हुई है. प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 3,892 पहुंच गई है. स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने कहा कि अगर लोगों ने कोरोना से बचाव के नियमों का पालन नहीं किया तो मामले इसी गति से बढ़ते जाएंगे और जल्द ही बंदिशे भी बढ़ाना पड़ेगा.

सीएम जयराम ने दी कांगड़ा को करोड़ों की सौगात, 17 विकास परियोजनाओं का धर्मशाला में किया उद्घाटन व शिलान्यास

सीएम जयराम ठाकुर एक दिवसीय दौरे पर कांगड़ा (cm jairam kangra tour) पहुंचे. इस दौरान उन्होंने धर्मशाला से मैक्लोडगंज को जोड़ने वाले रोपवे का उद्धाटन किया. साथ ही, उन्होंने करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात कांगड़ावासियों को दी. सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत पर्यटन की दृष्टि से कम ज्ञात स्थानों को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि ये सभी परियोजनाएं पूरी होने पर दुनिया भर से हिमाचल आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेंगी.

सतलुज नदी में मछली पकड़ने गया था युवक, खुद ही हुआ शिकार

सतलुज नदी में मछली पकड़ने के दौरान एक युवक की (One person died in satlej river) मौत हो गई है. युवक एक शिकारी था और सतलुज नदी में मछलियां पकड़ने गया था. युवक पानी के बीच विस्फोट करके मछलियां पकड़ने की फिराक में था, लेकिन समय पर वह विस्फोटक पदार्थ पानी में नहीं फेंक पाया और उसके हाथ में ही विस्फोट हो गया. जिससे वह बुरी तरह झुलस गया. वहीं, इलाज के दौरान व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई. जबकि इस घटना में घायल एक अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है.

कांग्रेस की तीन सदस्यीय कमेटी ने एचपीयू वीसी से की मुलाकात, NSUI छात्र नेताओं के निष्कासन पर की चर्चा

एनएसयूआई छात्र नेताओं का निष्कासन (HPU NSUI students Suspension Case) वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस की तीन सदस्यीय कमेटी ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने वीसी सिकंदर कुमार से करीब आधे घंटे इस मुद्दे पर चर्चा की. कांग्रेस सचिव सुशांत कपरेट ने कहा कि विश्वविद्यालय में छात्रों को अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठाने का पूर्ण अधिकार है.

फ्री राशन का नियम बदला: जल्द ही हिमाचल के 19 लाख उपभोक्ताओं को ओटीपी के माध्यम से मिलेगा सस्ता राशन

हिमाचल प्रदेश में जल्द ही ओटीपी के जरिए डिपो में राशन मिलेगा. इसके लिए सभी डिपो को एनआईसी से कनेक्ट किया जा रहा है, जिसका लगभग 80 फीसदी कार्य पूरा हो गया है. खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने जानकारी देते हुए कहा कि राशन कार्ड (ration card holders in himachal) को आधार कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है.

बिलासपुर में नशा मुक्ति दवाओं का दुरुपयोग कर रहे युवा: डाॅ. महेंद्र सिंह

मनोचिकित्सक डाॅ. महेंद्र सिंह ने बताया कि बिलासपुर में नशा अपने पांव लगातार पसारता जा रहा है. युवा नशे के चंगुल में फसते जा रहे हैं. वहीं, जब युवाओं को नशे की सामग्री नहीं मिल रही है तो वह इसके विकल्प के रुप में नशा छुड़ाने की (Youth consuming drugs in Bilaspur) दवाइयों पैंटाडाॅल और टामाडाॅल का सेवन कर रहे हैं जिसका उल्टा असर पड़ रहा है.

charas recovered in karsog: सरकारी स्कूल के क्लर्क से 5 किलो 554 ग्राम चरस बरामद, जांच में जुटी पुलिस

मंडी जिला के करसोग में एसआईयू की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. यहां बुधवार को गश्त के दौरान एसआईयू की टीम ने 5 किलो 554 ग्राम चरस बरामद की है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.

अब 5 मिनट में धर्मशाला से मैक्लोडगंज पहुंच सकेंगे सैलानी, सीएम जयराम ने किया स्काई रोपवे का उद्घाटन

धर्मशाला से मैक्लोडगंज तक स्काई रोपवे का मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बुधवार को लोकार्पण (CM jairam inaugurated Sky Ropeway) किया. इस स्काई रोपवे पर कुल 207 करोड़ रुपये खर्च किए गए है. बता दें कि ये रोपवे मैक्लोडगंज की यातायात समस्या को हल करने में सहायक सिद्ध होगा और इससे पर्यटन को और अधिक बढ़ावा (Sky Ropeway in Dharamshala) मिलेगा.

collision between two bikes in Una: ऊना में दो बाइकों की भीषण टक्कर, 4 युवकों की मौत

बुधवार देर शाम को दौलतपुर चौक-मुबारिकपुर-ऊना मुख्य सड़क के अंतर्गत मवाकोहलां में चार युवकों की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मृत्यु का समाचार है. बताया जा रहा है कि (collision between two bikes in Una) मवाकोहलां में रेलवे के ओवरहेड ब्रिज के समीप और तूड़ी के टाल के बिल्कुल सामने ऊक्त रोंगटे खड़ी कर देने वाली घटना हुई. जिसमें दो बाइकें आमने सामने टकरा गई और टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइकों पर सवार चारों युवकों की मौत हो गई.