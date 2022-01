New Year 2022: सीएम जयराम ने प्रदेशवासियों को दी नए साल की शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को नव वर्ष-2022 (happy new year 2022) की शुभकामनाएं (Himachal CM wishes new year)दी है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने शुभकामना संदेश में वर्ष 2022 में प्रदेश के लोगों की खुशहाली और समृद्धि की कामना की है. जयराम ठाकुर ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि लोगों के कड़े परिश्रम और समर्पण से प्रदेश विकास के प्रत्येक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ेगा और वर्ष 2022 में नई ऊंचाइयों को हासिल करेगा.

पर्यटकों से खचाखच भरे रिज मैदान को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने ओमीक्रोन की आड़ में खाली कराया रिज मैदान

नववर्ष की पूर्व संध्या पर पर्यटकों से खचाखच भरी रिज मैदान को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस ने ओमीक्रोन की आड़ में रिज मैदान को खाली करवाया. प्राप्त जानकारी के अनुसार व्यक्ति द्वारा रिज मैदान को बम से उड़ाने की योजना है. इसके बाद शहर के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी. करीब 3 घंटे तक पुलिस ओमीक्रोन के नाम पर ही लोगों को महत्वपूर्ण स्थानों से हटाती रही और असमंजस की स्थिति बनी रहे. जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति ने ये धमकी दी है.

Weather Update Of Himachal Pradesh: हिमाचल में और बढ़ेगी ठंड, आज बारिश और बर्फबारी की संभावना

हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज (Himachal Weather Update) बदलने वाला है. प्रदेश में आज बारिश (rain in hp) और बर्फबारी (snowfall in himachal) होने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक आज शिमला, कुफरी और मनाली समेत कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है.

हिमाचल में प्रशासनिक फेरबदल, 10 आईएएस अधिकारियों के बदले विभाग

प्रदेश सरकार ने 10 आईएएस अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया है. प्रधान सचिव ओंकार चंद शर्मा को राजस्व जैसा अहम महकमा मिला है. भरत खेड़ा को गृह एवं सतर्कता का जिम्मा सौंपा गया है. मुख्य सचिव राम सुभग सिंह के ओएसडी (Administrative reshuffle in Himachal Pradesh) के रूप में शुभ कर्ण सिंह की तैनाती की गई है. वहीं, सरकार ने 3 आईएएस अधिकारी भी पदोन्नत किए हैं, जिसमें देवेश कुमार अब सचिव पद से पदोन्नत होकर प्रधान सचिव बनाए गए हैं.

Junior Office Assistant in Himachal Case: हिमाचल हाईकोर्ट ने दोबारा मेरिट लिस्ट तैयार करने के दिए आदेश

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पदों की भर्तियों को लेकर दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग को आदेश दिए हैं कि वह पोस्ट कोड 556 के विज्ञापन के तहत घोषित सभी पदों को (Junior Office Assistant case in Himachal) पोस्ट कोड 447 के तहत की गई भर्तियों के अनुसार करे व मेरिट लिस्ट पुनः तैयार करे. न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्येन (HP High court on JOA recruitment) वैद्य की खंडपीठ ने पोस्ट कोड 817 में शामिल किए गए पोस्ट कोड 556 के बचे हुए पदों हटाने के आदेश भी दिए.

Nepotism in Himachal BJP: वंशवाद की फसल बोने को आतुर भाजपा नेता, लेकिन आलाकमान पूरा नहीं होने दे रहा अरमान

हिमाचल भाजपा में कई राजनीतिक परिवार, जिनमें प्रेम कुमार धूमल, जेपी नड्डा, महेश्वर सिंह आदि हैं, अपनी अगली पीढ़ी को चुनावी समर में उतारने का इंतजार कर रहे हैं. हिमाचल में वंशवाद की राजनीति (Dynasticism in himachal bjp) का लोकसभा में तो कुछ खास असर नहीं दिखता, लेकिन विधानसभा चुनावों (assembly election in himachal) में हमेशा ही भाजपा के लिए परेशानी का कारण रहा है. उपचुनाव में भाजपा ने वंशवाद को दरकिनार करते हुए यह संदेश दिया कि वर्तमान या पूर्व राजनेता के परिवार जनों को चुनावी मैदान में नहीं उतारा जाएगा. ऐसे में पार्टी के इस रुख से नेताओं को जरूर निराशा हुई.

हिमाचल में किसानों को सौगात! सिंचाई के लिए सौर पंप लगाने पर मिलेगी 80 से 85 प्रतिशत सब्सिडी

हिमाचल में सौर पम्पों (solar pumps in himachal) से सिंचाई के लिए व्यक्तिगत व सामुदायिक स्तर पर मशीनरी लगाने के लिए छोटे किसान 85 फीसदी और मध्यम व बड़े वर्ग के किसान 80 फीसदी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं. कृषि विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि कुछ फर्जी वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन प्रधानमंत्री-कुसुम योजना के नाम पर किसानों से सोलर पंप लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने और पंजीकरण शुल्क और पम्प की कीमत का ऑनलाइन भुगतान करने को कह रहे हैं. ऐसे में प्रदेश के किसान झांसे में न आएं.

कांगड़ा में वैक्सीनेशन की तैयारी: 15 से 18 आयु वर्ग के 65 हजार छात्रों का 3 जनवरी से होगा टीकाकरण

कांगड़ा जिले में 3 जनवरी (Covid vaccination from 3 January) से 15 से 18 साल तक के बच्चों को टीकाकरण शुरू (kangra ready for covid vaccination) होगा. केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद इसके लिए जिले में तैयारियां शुरू कर दी गई है. शिक्षा विभाग के साथ मिलकर स्कूलों में यह टीकाकरण अभियान चलाया (covid vaccine in kangra) जाएगा, जिसके तहत हर बच्चे को टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा.

HP Mukhyamantri Swavalamban Yojana: कुल्लू के अमन ने बॉडी बिल्डिंग के शौक को बनाया आजीविका का जरिया, जिम में 45-50 युवाओं को दे रहे ट्रेनिंग

कुल्लू जिले के आनी उपमंडल के रहने वाले युवा बॉडी बिल्डर अमन अपने बॉडी बिल्डिंग के जुनून (aman giving bodybuilding training) को आजीविका जा जरिया बना लिया है. हिमाचल मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत मदद लेकर अमन ने अपना जिम (kullu bodybuilder aman) शुरू किया है और वे रोजाना 40 से 50 युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं. साथ ही, युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं. मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना (HP Mukhyamantri Swavalamban Yojana) का आरंभ स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए किया गया है. इस योजना को 9 फरवरी 2019 को आरंभ किया गया था.

सिरमौर में कोरोना के 4 नए मामले, जिले में एक्टिव केस 13

सिरमौर जिले में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं. शुक्रवार की बात करें, तो जिला सिरमौर में 4 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं. जहां, पांवटा में बच्चों सहित 2 लोग कोरोना (Corona cases in sirmaur) संक्रमित पाए गए हैं. जानकारी के अनुसार जिला सिरमौर से जांच के लिए 207 सैंपल भेजे गए थे, जिसमें से 203 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 4 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है.