बंद कमरे में मिले महेंद्र सिंह और सुक्खू, क्या बात हुई, क्यों मुलाकात हुई

Himachal Assembly Election 2022 हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर पार्टियों में अदला-बदली कर शह-मात का खेल शुरू हो चुका है. ऐसे में सुदंरनगर में कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह और कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू की बंद mahendra singh thakur and sukhwinder singh meet कमरे में मुलाकात ने सियासत का पारा चढ़ा दिया है.

फिर हिली धरती, शिमला के कोटखाई में भूकंप के झटके

जिला शिमला के कोटखाई में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.8 मापी गई है, जबकि भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर थी. हालांकि, भूकंप से कोई नुकसान नहीं हुआ.

शिमला में आज विकास और रोजगार की गारंटी देगी AAP, भगवंत मान और मनीष सिसोदिया करेंगे ऐलान

bhagwant mann and manish sisodia Himachal Visit विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज शिमला दौरे पर आएंगे. इस दौरान प्रदेश के लोगों को ये गारंटी देंगे कि उनकी सरकार हिमाचल में आई तो विकास, रोजगार के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास किया जाएगा. इस दौरान बागवान और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे.

गुस्साए ग्रामीणों ने झूले में बंधक बनाया PWD कर्मचारियों को

कुल्लू: हिमाचल सरकार प्रदेश हर गांव में सड़कों और पुलों का जाल बिछाने का दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है. शायद यही कारण है कि मजबूरन लोगों को मुखर होना पड़ता है. जब 8 साल बाद शासन -प्रशासन अपने दावों को अमलीजामा नहीं पहनाकर पुल का निर्मान नहीं कर पाया तो गुस्साए लोगों ने लोक निर्माण विभाग के 2 कर्मचारियों को सोलंग नाले को (no bridge on Solang Nala) झूले (रज्जु मार्ग) से पार करते हुए बंधक (Solang Villagers held PWD employees hostage) बना लिया. विभाग के कर्मचारी नदी के बीच में फंस गए. उसके बाद मनाली प्रशासन व पुलिस टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझाया. वहीं, एसडीएम मनाली ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि बुधवार यानि 17 अगस्त को डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग मौके का निरीक्षण करेंगे और समस्या का जल्द समाधान निकाला (PWD employees held hostage on Solang Nala) जाएगा. बता दें कि लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी यहां पर झूले की स्थिति को जांचने के लिए पहुंचे थे.

कांग्रेस ने पवन काजल को कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटाया, चंद्र कुमार को जिम्मा

भाजपा में शामिल होने की चर्चाओं के बीच कांग्रेस ने पवन काजल को कार्यकारी अध्यक्ष पद से को हटा दिया है. वहीं, अब उनकी जगह चंद्र कुमार को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है.

हिमाचल की राजनीति में हलचल, भाजपा में शामिल होंगे कांग्रेस के दो बड़े नेता

Himachal Pradesh Assembly Election, कांग्रेस के दो नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं. इसमें एक कांगड़ा जिले से कांग्रेस के बड़े नेता हैं. दूसरे नेता सोलन जिले से हैं. ये दोनों विधायक भी हैं. सूत्रों के अनुसार दोनों विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं. वहीं, एक बड़े घटनाक्रम के तहत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा के मुखिया सुरेश कश्यप भी मंगलवार देर शाम दिल्ली में हैं.

हिमाचल में आज भी बरसेंगे मेघ, एक क्लिक पर जानें मौसम का हाल

Himachal Weather Update, देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश जारी है. बीते दिनों कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल की बात की जाए तो प्रदेश में आज भी बरसात होगी. मौसम विभाग के मुताबिक 19 अगस्त तक मौसम खराब रहेगा.

हिमाचल में लंपी वायरस के 3022 केस, अब तक 119 पशुओं की मौत

lampi Virus in Himachal, हिमाचल प्रदेश में लंपी वायरस का प्रकोप चिंताजनक हो रहा है. राज्य में अब तक इस वायरस की चपेट में 3022 पशु आ चुके हैं. लंपी वायरस से किसी पशु की मौत होने पर पशुपालक को तीस हजार रुपये मुआवजा दिया जा रहा है. विभाग के डिप्टी डॉयरेक्टर डॉ. अरुण सरकैक के अनुसार मंगलवार को प्रदेश भर में 7 पशुओं की मौत इस वायरस से हुई है.

बिलासपुर पहुंचे अभिनेता मनोज जोशी, युवाओं से की नशे से दूर रहने की अपील

Actor Manoj Joshi in Bilaspur, जाने माने अभिनेता मनोज जोशी हिमाचल के बिलासपुर पहुंचे. जहां उन्होंने चेतना संस्था बिलासपुर और हिमाचल नशा निवारण बोर्ड द्वारा आयोजित जागरूकता शिविर में बतौर मुख्यतिथि शिरकत की. इस दौरान उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने के प्रति जागरूग किया. वहीं, इस दौरान उन्होंने कहा कि वह पहली बार बिलासपुर आए हैं, हालांकि वह शूटिंग के लिए पहले कई बार कुल्लू-मनाली आ चुके हैं. उन्होंने कहा कि हिमाचल का वातावरण उन्हें बेहद पसंद है.

krishna janmashmti 2022 जन्माष्टमी को लेकर क्या आप भी हैं कन्फ्यूज, तो एक क्लिक पर पढ़ें सही तारीख और शुभ मुहूर्त

krishna janmashmti 2022, इस साल रक्षाबंधन की तरह कृष्ण जन्माष्टमी को तारीख को लेकर भी असमंजस की स्थिति है. लोगों को अभी तक साफ-साफ नहीं पता चल पाया है कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 18 अगस्त को है या 19 अगस्त को. कब है जन्माष्टमी जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...