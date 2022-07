Himachal Pilot Mohit Rana Maryred: हिमाचल के मंडी जिले का सपूत मोहित राणा शहीद, कल बाड़मेर में हुआ था MiG-21 क्रैश

राजस्थान के बाड़मेर में क्रैश हुए मिग-21 में हिमाचल के मोहित राणा शहीद (Himachal Pilot Mohit Rana Maryred) हो गए हैं. मोहित मंडी जिले के संधोल के रहने वाले थे. बता दें कि गुरुवार रात को राजस्थान के बाड़मेर में एक मिग-21 विमान क्रैश हुआ था. जिसमें सवार दोनों पायलट शहीद हो गए. पढ़ें पूरी खबर...

भाजपा कोर ग्रुप की बैठक: बगावत रोकने पर हुआ मंथन, जहां दुविधा नहीं वहां मिलेगी हरी झंडी

भाजपा में बगावत रोकना बड़ी समस्या बनती जा रही है. इस समस्या से निपटने के लिए कोर ग्रुप की बैठक में लंबी मंत्रणा (BJP core group meeting in Shimla) हुई. बैठक में कुछ कांग्रेस नेताओं को जहां शामिल करने पर विचार हुआ. वहीं, बागियों को साथ लेकर चलने पर भी चर्चा हुई.

Sundernagar: नौकरी के लिए जाली प्रमाण पत्र बनाने का आरोप, पुलिस ने FIR दर्ज कर शुरू की जांच

सुंदरनगर के गोहर थाना अंतर्गत जाली बेरोजगार प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी हासिल करने का आरोप लगाने का मामला सामने आया (Case registered for fake certificate ) है. शिकायत कर्ता ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि 20 अक्टूबर 2020 को उक्त व्यक्ति का साक्षात्कार भी हुआ था. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

सोलन पुलिस भर्ती का परिणाम घोषित, 91 अभ्यर्थियों का हुआ चयन

सोलन जिले में आयोजित पुलिस भर्ती का परिणाम (solan police recruitment result) घोषित कर दिया गया है. इसमें 91 अभ्यर्थियों को विभिन्न पदों पर भर्ती किया गया है. इस भर्ती के लिए कुल 756 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी. पढ़ें पूरी खबर...

कालका-शिमला रेलवे ट्रैक पर भूस्खलन, 3 घंटे जंगल में खड़ी रही ट्रेन , जानें कितनी ट्रेनें हुई लेट

विश्व धरोहर कालका-शिमला रेलवे (Landslide On World Heritage Kalka Shimla Railway Track) ट्रैक पर वीरवार को भूस्खलन हो गया.इसके चलते शिमला से कालका के लिए निकली ट्रेन को रात 7 बजे करीब जाबली स्टेशन के पास रोकना पड़ा. 3 घंटे की मशक्कत के बाद ट्रैक को फिर शुरू किया गया.

Himachal Seat Scan: सोलन विधानसभा सीट पर एक बार फिर ससुर-दामाद उतर सकते हैं चुनावी मैदान में, जानिए इस साल क्या हैं समीकरण ?

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) से पहले ETV भारत प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों के सूरत-ए-हाल से रू-ब-रू करवा रहा है (himachal seat scan) है. हिमाचल सीट स्कैन में आज हम बात करने जा रहे हैं सोलन विधानसभा क्षेत्र की. वैसे तो इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन चुनाव से पहले ही एक बार फिर से ससुर और दामाद के बीच इस सीट पर जुबानी जंग तेज हो गई है. ऐसे में आज जानेंगे कि इस साल इस सीट पर आखिर चुनावी समीकरण क्या हैं...

जयराम सरकार ने बदला रिवाज, पंजाब से पहले कॉलेज-यूनिवर्सिटी टीचर्स को दिया यूजीसी स्केल

वेतन आदि को लेकर पंजाब पैटर्न फॉलो करने वाले हिमाचल प्रदेश ने (Ugc Pay Scale Approved in HP) राज्य में कॉलेज व यूनिवर्सिटी टीचर्स को यूजीसी स्केल दिया है. इस तरह हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर ने पहली बार रिवाज बदल दिया है. हालांकि पंजाब ने अभी यूजीसी स्केल नहीं दिया है, लेकिन हिमाचल ने पहल कर दी है. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में बागवानों की बकाया राशि का जल्द होगा भुगतान: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर

हिमाचल सेब सीजन-2022 (Apple Season in Himachal) को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने फल उत्पादक संघ और राज्य सरकार के सम्बंधित विभागों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान उन्होंने कहा कि बागवानों के शोषण को रोकने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी. इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत सेब के प्रति किलो खरीद मूल्य को 7.50 से बढ़ाकर 10.50 रुपये किया है. पढ़ें पूरी खबर..

SOLAN: चिकनी खड्ड में फंस गए 5 युवक, ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू, देखे वीडियो

गुरु कुंड की चिकनी खड्ड में 5 युवकों को घूमना महंगा पड़ गया. करीब आधा घंटे तक जिदंगी और मौत के बीच जीवन झूलता रहा. बाद में स्थानीय लोगों ने रस्सी की मदद से बाहर (five youths trapped in the ravine ) निकाला. हिमाचल में लगातार बारिश का दौर जारी है. इसी के चलते नदी-नाले उफान पर हैं. उपमंडल नालागढ़-रामशहर रोड पर गुरु कुंड की चिकनी खड्ड में अचानक जलस्तर बढ़ने के कारण 5 युवक खड्ड में फंस गए.

पांवटा साहिब में नशे के कैप्सूल के साथ एक गिरफ्तार, पुलिस कर रही पूछताछ

पांवटा साहिब की माजरा पुलिस ने नशे के कैप्सूल की खेप के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया (intoxicant capsule in Paonta Sahib )है.पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही कि वह कबसे इस कारोबार में रहकर नशा बेच रहा है.