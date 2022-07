भाजपा विधायक दल की बैठक आज, राष्ट्रपति चुनावों को लेकर दिया जाएगा प्रशिक्षण

भाजपा विधायक दल की बैठक (BJP Legislature Party meeting) आज दोपहर 3 बजे बाद होटल पीटरहॉफ में होगी. बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित भाजपा के अन्य सभी नेता मौजूद रहेंगे. इस दौरान राष्ट्रपति चुनावों के मद्देनजर प्रशिक्षण दिया जाएगा.

कांगड़ा : मनचलों से परेशान हैं सखी केंद्र की महिलाएं, रोज आते हैं बेतुके कॉल्स

प्रदेश के सबसे बडे़ जिले कांगड़ा का वन स्टॉप सेंटर यानी ‘सखी’ केंद्र मनचलों की रडार पर है. यहां रोज सरफिरे PHONE करके महिला स्टाफ को परेशान करते हैं. महिलाओं के पास ऐसे लोगों को समझाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता.

आउटसोर्स सब कमेटी की बैठक आज, अंतिम निर्णय पर पहुंचने की उम्मीद

आउटसोर्स कैबिनेट सब कमेटी की बैठक (Outsourcing Sub Committee meeting) आज जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी. इस बैठक में कई मुद्दों पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है. पढ़ें पूरी खबर...

NIRF रैंकिंग में 29 पायदान और लुढ़का एनआईटी हमीरपुर, 99 से 128 पहुंची रैंक

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर (NIT Hamirpur in NIRF Ranking) नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 की रैंकिंग में 29 पायदान और लुढ़क गया है. राष्ट्रीय स्तर के इस शिक्षण संस्थान की रैंकिंग इस बार 128 नंबर पर पहुंच गई है, जो कि पिछली बार 99 थी. पढ़ें पूरी खबर...

Weather Update of Himachal: जारी रहेगा बारिश का दौर, 19 जुलाई तक अलर्ट, यहां जानें मौसम का हाल

देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से अब लोगों को राहत मिल गई है. देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून (Monsoon in india) अपनी दस्कत दे चुका है. बीते दिनों भी कई राज्यों में जमकर बारिश हुई. जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल की (Himachal Weather Update) बात की जाए तो प्रदेश में अभी बरिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 19 जुलाई तक मौसम खराब रहने के आसार हैं.

OPS को लेकर परिवार के साथ सड़कों पर उतरेंगे कर्मचारी, 17 जुलाई को कुल्लू में होगा प्रदर्शन

पुरानी पेंशन बहाली के लिए जहां एक ओर कर्मचारी संगठन लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं अब कर्मचारियों ने परिवार के साथ सड़कों पर उतरने का मन बना लिया है. कुल्लू में 17 जुलाई को न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ (New Pension Employees Federation Himachal) के बैनर तले सभी कर्मचारी अपने परिवारों के साथ सड़कों पर उतरेंगे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन (Protest against OPS in Kullu) करेंगे. पढ़ें पूरी खबर...

गोबिंद सागर झील में जलमग्न मंदिरों को फिर मिलेगी पहचान, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से 3 चरणों में होगा काम

गोबिंद सागर झील (Gobind Sagar Lake) में समा चुके बिलासपुर के प्राचीन ऐतिहासिक मंदिरों को पुनर्स्थापित किया जाएगा. 1400 करोड़ की इस परियोजका को अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से 3 चरणों में पूरा किया जाएगा.

Covid Update Himachal: हिमाचल में कोरोना के 438 नए मामले आए सामने, 24 घंटे में 2 लोगों की मौत

देश के साथ-साथ हिमाचल में कोरोना (Covid Update Himachal) ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है. प्रदेश में रोजाना कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा (corona cases increase in himachal) है. चिंता की बात यह है कि शुक्रवार को हिमाचल में कोरोना के 438 नए मामले सामने आए हैं, एक दिन में कोरोना संक्रमण से दो लोगों की मौत हुई है.

हिमाचल में कोरोना को लेकर अभी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं, जरूरत के अनुसार उठाए जाएंगे कदम: मुख्य सचिव आरडी धीमान

आरडी धीमान ने हिमाचल सरकार के नए मुख्य सचिव (Himachal government chief secretary RD Dhiman ) का पदभार संभाल लिया है. पद संभालने के बाद अनौपचारिक बात करते हुए आरडी धीमान ने कहा कि हिमाचल में कोरोना को लेकर अभी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर सरकार सजग है.

अफसरशाही पर कमजोर है जयराम की लगाम ?, साढ़े चार साल में 7वें मुख्य सचिव को कमान

गुरुवार को IAS आरडी धीमान हिमाचल के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए. हिमाचल की जयराम सरकार के राज में वो 7वें मुख्य सचिव हैं, जबकि अभी जयराम सरकार का करीब 5 महीने का कार्यकाल (jairam govt appoints seven chief secrataries) बाकी है. सवाल है कि करीब साढ़े चार साल में 7 मुख्य सचिव बनाने की जरूरत क्यों पड़ी ?