Himachal corona update: हिमाचल में फिर डराने लगा कोरोना, 1580 एक्टिव केस, सोलन में नए वैरिएंट बदलाव की आशंका

हिमाचल प्रदेश में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़कर सबको डराना शुरू कर दिया (corona cases increase in himachal) है. स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल प्रदेश में 1580 एक्टिव केस हैं, जिनमें 358 नए केस है. सबसे ज्यादा एक्टिव केस कांगड़ा जिले में 326 हैं.

ऊना पुलिस ने पकड़ी नशे की बड़ी खेप, 1 क्विंटल 36 किलो गांजे के साथ कबाड़ी गिरफ्तार

ऊना पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया (Ganja recovered from scrap shop in Una) है. व्यक्ति से पुलिस को 1 क्विंटल से भी ज्यादा गांजा बरामद हुआ है. आरोपी कबाड़ा का काम करता है और वह काफी समय से कबाड़ की आड़ में ये धंधा कर रहा था. आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पढ़ें पूरी खबर...

Shrikhand Mahadev Yatra 2022: श्रीखंड महादेव यात्रा पर लगा ब्रेक, बाढ़ के चलते 2 गाड़ियां पानी में बही

कुल्लू जिले में बारिश लगातार होने के कारण श्रीखंड महादेव यात्रा को रोका गया (Shrikhand Mahadev Yatra stopped due to rain) है.जानकारी के मुताबिक उपमंडल आनी मे भीम डवारी के पास भारी बारिश के चलते नाले में बाढ़ आ गई. उसके बाद यात्रा को रोका गया. पानी के बहाव में 2 गाड़ियां भी बह गई,लेकिन किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

Ajay Thakur LIVE: हिमाचल कबड्डी एसोसिएशन पर लगे गंभीर आरोप, कबड्डी खिलाड़ी अजय ठाकुर ने कहा 'दलाल'

कबड्डी खिलाड़ी अजय ठाकुर (Kabaddi Player Ajay Thakur) ने हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन (Himachal Kabaddi Association) पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. सोशल मीडिया पर लाइव आकर अजय ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन को दलाल बताया है. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन अब दलालों का अखाड़ा बन गया है. खिलाड़ियों के चयन ले लिए अब सिफारिशों और पैसों की जरूरत पड़ती है, हुनर की नहीं. पढ़ें पूरी खबर...

KINNAUR: बारिश के चलते पागल नाले में फिर आया मलबा, NH-5 अवरुद्ध

किन्नौर के पागल नाले में आज सुबह बारिश के चलते फिर मलबा (Flood In Pagal Nala of Kinnaur) आ गया. सड़क पर मलबा आने से एनएच-5 अवरुद्ध हो गया है. प्रशासन सड़क बहाली के कार्य में जुटा हुआ है. लेकिन मलबा काफी होने के चलते प्रशासन को भी दिक्कतें पेश आ रही हैं. पढ़ें पूरी खबर...

Sub Inspector Taking Bribe: हिमाचल पुलिस का सब इंस्पेक्टर 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

हिमाचल प्रदेश पुलिस के सब इंस्पेक्टर को 50 हजार की रिश्वत लेते (Sub Inspector Taking Bribe) हुए रंगे हाथों गिरफ्तार (Himachal police sub inspector arrested) किया गया है. हिमाचल प्रदेश स्टेट विजिलेंस एंटी करप्शन ब्यूरो (State Vigilance and Anti Corruption Bureau) ने ये कार्रवाई की है. बता दें कि आरोपी सब इंस्पेक्टर ने एक क्रिमिनल केस के इन्वेस्टिगेशन अधिकारी के तौर पर रिश्वत की मांग की थी.

Sawan 2022: देवभूमि हिमाचल में भगवान शिव के कई प्रसिद्ध मंदिर, सावन में यहां भोलेनाथ के दर पर लगता है भक्तों का तांता

सावन माह शिव, शंभु भगवान भोलेनाथ को सबसे अधिक प्रिय है. इस माह में शिव की पूजा के पीछे एक विशेष महत्व छिपा (Worship of Shiva in Sawan) हुआ है. वहीं, देवभूमि हिमाचल में भगवान शिव के कई प्रसिद्ध मंदिर (Sawan 2022 Famous Shiv temple of himachal pradesh) हैं, जहां सावन के महीने में भक्तों का तांता लग रहता है. ऐसे में सावन के पवित्र माह पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं देवभूमि स्थित कुछ प्रसिद्ध शिव मंदिर के बारे में और इन मंदिरों को लेकर क्या मान्यता है...

Weather Update of Himachal: 16 जुलाई तक जारी रहेगा बारिश का दौर, एक क्लिक पर जानें मौसम का हाल

देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से अब लोगों को राहत मिल गई है. देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून (Monsoon in india) अपनी दस्कत दे चुका है. बीते दिनों भी कई राज्यों में जमकर बारिश हुई. जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल की (Himachal Weather Update) बात की जाए तो प्रदेश में अभी बरिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 16 जुलाई तक मौसम खराब रहने के आसार हैं.

कांगड़ा में बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार, CMO ने जताई चिंता, कहा- कोरोना नियमों का पालन करना आवश्यक

कांगड़ा में कोरोना केस बढ़ने को लेकर सीएमओ ने चिंता जाहिर कर कोरोना नियमों का पालन करने की अपील लोगों से की है. वहीं, उन्होंने कहा कि टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत भारत सरकार की टीम कुछ दिन पहले आई थी. टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में जिले को बेहतर बताया गया है. उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए (Press Conference of Kangra CMO ) कहा कि टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में जिले ने बेहतर काम किया है.

मंडी जिला परिषद बैठक: सदस्यों ने लंबित कामों को लेकर जताई नाराजगी, जिला परिषद अध्यक्ष ने ये दिया निर्देश

मंडी जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक बुधवार को आयोजित की (Mandi Zilla Parishad meeting) गई. बैठक में सदस्यों ने काम लंबित होने को लेकर नाराजगी जताई. वहीं, जिला परिषद अध्यक्ष पाल वर्मा ने अधिकारियों को जल्द काम पूरा करने का निर्देश दिया.