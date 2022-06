HP Board 10th Result 2022: हिमाचल बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, टॉप 10 में 77 में से 67 लड़कियां

प्रदेश में दसवीं कक्षा के परिणाम का इंतजार अब खत्म हो गया है. हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड दसवीं कक्षा का रिजल्ट घोषित कर (HP board 10th result 2022) दिया है. इस बार दसवीं कक्षा का रिजल्ट 87.5 प्रतिशत रहा. पढ़ें पूरी खबर..

HIMACHAL WETHER UPDATE: शिमला सहित कई जिलों में बारिश का दौर शुरू, धुंध के आगोश में राजधानी

प्रदेश में मौसम का मिजाज सुबह से बदल गया है. राजधानी सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो रही और धुंध छा (Visibility low in Himachal) गई है. शिमला में धुंध के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई है. वाहन चालकों को सावधानी से वाहन चलाने की सलाह दी गई है.

अर्की में विजिलेंस की रेड, MVI और दलाल होटल से गिरफ्तार, गाड़ियों की पासिंग के नाम पर कर रहे थे रुपया इकट्ठा

अर्की में मंगलवार देर रात विजिलेंस टीम ने होटल बाघल में एक मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (motor vehicle inspector) और एक दलाल को गिरफ्तार किया है. गाड़ियों की पासिंग की एवज में यह रुपया इकट्ठा कर रहे थे. विजिलेंस टीम के अधिकारियों के मुताबिक 5 लाख रुपए से ज्यादा बरामद किया गया है.

फूड कमीशन चेयरमैन और सेक्रेटरी के बीच हाथापाई मामला: पुलिस ने किया मामला दर्ज, आज हो सकती पूछताछ

दो अफसरों के बीच मारपीट के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर (FIR registered in shimla) लिया है. वहीं,आज छोटा थाने की पुलिस दोनों अधिकारियो से पुलिस पूछताछ कर सकती है.

Sex Change in Himachal: आईजीएमसी में आया लिंग परिवर्तन का पहला मामला, आज मिल सकती है मंजूरी

हिमाचल प्रदेश में लिंग बदलने के लिए मंजूरी मांगने का पहला मामला सामने (Sex change operation in Himachal) आया है. यह मंजूरी राज्य का सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी से मांगी गई है और बुधवार को इसके लिए अनुमति भी मिल (case of Sex change in IGMC shimla) सकती है. पढ़ें पूरी खबर..

शिमला से 14 साल की नाबालिग लापता, तलाश में जुटी पुलिस

शिमला शहर में 14 साल की नाबालिग लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने (Minor missing from shimla) आया. परिजनों ने अंदेशा जताया है कि नाबालिक को कोई अज्ञात व्यक्ति किडनैप करके ले गया है. परिजनों में सदर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है. अपनी पहचान गुप्त रखते हुए परिजनों ने शिकायत दी है कि बीते 28 जून को नाबालिक लड़की अपने घर से किसी काम के लिए बाहर गई थी, लेकिन वह देर शाम तक भी घर नहीं लौटी. पढ़ें पूरी खबर...

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल का फेसबुक अकाउंट हैक, साइबल सेल कर रही जांच

सूबे के स्वास्थ्य मंत्री की फेसबुक आईडी हैक हो (Rajiv Saizal Facebook ID Hacked)गई. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर आईडी हैक होने का संशय जताया है.

सीएम जयराम ठाकुर ने भरी सभा में अनिल शर्मा से पूछा, मंडी से भाजपा के 10 विधायक हैं न...

संस्कृति सदन मंडी में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के शुभारंभ को लेकर आयोजित समारोह उस वक्त ठहाकों से गूंज उठा जब सीएम जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन के दौरान भरी सभा में सदर विधायक अनिल शर्मा की तरफ देखते हुए पूछा कि, 'मंडी से भाजपा के 10 ही विधायक हैं न'. पढे़ं पूरी खबर...

हिमफेड कालाअंब और बिलासपुर में खोलेगा पेट्रोल पंप, गोदामों में सीमेंट भी बिकेगा

हिमफेड जल्द ही काला अम्ब व गड़ामोड़ा (बिलासपुर) में पेट्रोल पम्प खोलेगा. जिससे न (Himfed BOD Decisions) केवल हिमफेड अतिरिक्त संसाधन जुटाने में कामयाब रहेगा. हिमफेड के चेयरमैन गणेश दत्त ने कहा कि आने वाले दिनों में हिमफेड के गोदामों में अम्बूजा व अल्ट्राटेक सीमेंट को भी बेचा जाएगा.

पति की तेरहवीं के 1 दिन बाद पत्नी ने की आत्महत्या, भोरंज के अंतर्गत चंबोह गांव का मामला

पति की मौत तेरहवीं के एक दिन बाद पत्नी ने जहरीला (Wife commits suicide after husband death) पदार्थ निगल कर आत्महत्या कर ली है. जानकारी के मुताबिक 14 दिन पूर्व ही हार्ट अटैक पड़ने में महिला के पति करण ठाकुर की मौत हो गई थी. अब महिला ने भी जहरीला पदार्थ निगल कर जान दे दी है. महिला की मौत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है व लाश का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव सौंप दिया है.