पांवटा साहिब में कार और टेम्पो में भिड़ंत, दोनों चालकों की मौत

पांवटा साहिब में मंगलवार-बुधवार की दरम्यानी रात करीब 12:30 बजे NH-07 सैनवाला पुल के पास कार ने नाहन की ओर जा रहे एक टेम्पो को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेम्पो की बॉडी अलग हो गई. टेम्पो में दो व्यक्ति और कार में एक व्यक्ति सवार था. हादसे में दोनों गाड़ियों के चालकों की मृत्यु ( road accident in Paonta Sahib) हो गई.

हिमाचल के लाल राजमाह की विदेशों में मांग, 50 से ज्यादा वैरायटी के राजमाह की होती पैदावार

हिमाचल में पारंपरिक तरीके से उगाए जाने वाले राजमाह देश ही नहीं विदेशों में भी पसंद किए जाते हैं. इन लोकल राजमाह की खासियत यह है कि खाने में बेहद स्वादिष्ट तो होते हैं और जल्दी पक भी जाते हैं. अपने स्वाद के कारण ही पिछले कुछ सालों से ब्राजील और अमेरिका (Brazil and America) सहित कई देशों में लाल राजमाह की भारी मांग है.

हिमाचल के 7 राजकीय ITI में CITC पाठयक्रम होंगे शुरू, जानें कब तक होगा ऑनलाइन आवेदन

हिमाचल के 7 राजकीय आईटीआई में सत्र 2022-23 से सीआईटीएस (क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम) पाठयक्रम आरंभ किए (Craft Instructor Training Scheme) जाएंगे. प्रदेश में वर्तमान में केवल सरकारी क्षेत्र में शिमला में महिलाओं के लिए एक एनएसटीआई और निजी क्षेत्र में प्रागपुर में इलेक्ट्रीशियन के लिए एक सीआईटीएस संस्थान है. अब 7 राजकीय आईटीआई में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थान (आईटीओटी) खोलने को मंजूरी मिल गई (CITS courses will be started in ITI) है.

Mandi Court Decision: नाबालिग बेटी से बलात्कार पर पिता को 20 साल कठोर कारावास की सजा

मंडी की विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट (पॉक्सो) ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के (Mandi Court Decision) आरोपी पिता को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. दुष्कर्म का यह मामला वर्ष 2020 का है.

सिरमौर में तैयार होंगे 5180 वालंटियर, आपदा के समय निभाएंगे फर्स्ट रिस्पांडर की भूमिका

मानसून के दौरान प्राकृतिक आपदाओं (Natural calamities during monsoon) से निपटने के लिए सिरमौर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है. इस संबंध में डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम ने विभिन्न विभागों को उचित दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, ताकि समय रहते सभी आवश्यक प्रबंध पूरे किए जा सके. अहम बात यह है कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए इस बार सिरमौर जिला की 259 पंचायतों में 5180 वालंटियर तैयार किए जाएंगे. यानी प्रत्येक पंचायत में प्रशासन 20 वालंटियर तैयार करेगा, जोकि किसी भी आपदा के समय अपने क्षेत्र में सबसे पहले पहुंच फर्स्ट रिस्पांडर के तौर पर अपनी भूमिका निभाएंगे.

मंडी के प्रगतिशील किसान संजय कुमार ने तैयार की काले गेहूं की फसल, औषधीय गुणों से भरपुर है 'BLACK WHEAT'

समय के बदलाव के साथ हिमाचल प्रदेश के किसान भी अब खेती में खुद से नए प्रयोग करने लगे हैं. किसान अब नई किस्म के फल, सब्जी और फसलों की खेती कर रहे हैं. ऐसा ही एक प्रयोग मंडी जिला की ग्राम पंचायत पलौहटा के प्रगतिशील किसान संजय कुमार द्वारा किया गया है. संजय सकलानी ने मात्र एक नए प्रयोग के तौर पर अपने खेत के छोटे से भाग में काले गेहूं 'ब्लैक वीट' की फसल (Black wheat production in Mandi) को तैयार कर अच्छी उपज प्राप्त की है. पढ़ें पूरी खबर...

BJP Mission Repeat 2022: पन्ना और पंच परमेश्वर सम्मेलनों पर रहेगा फोकस, 32 लाख लोगों तक पहुंचने का टारगेट तय

चुनावी साल में वर्तमान बीजेपी सरकार में अंतिम भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में मंगलवार को पन्ना और पंच के जरिये मिशन रिपीट का संकल्प लिया गया. 2017 के चुनावों में पन्ना सम्मेलनों पर फोक्स दिखी भाजपा की (BJP Mission Repeat 2022 )रणनीति 2022 की सियासी सम्मर में पन्ना प्रमुख और पंचपरमेश्वर पर इर्द-गिर्द नजर आएगी.

Weather Update of Himachal: गर्मी ने बढ़ाया हिमाचल का पारा, 9 जिलों में तापमान 35 डिग्री के पार

देश के कई राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है. हालात ये हैं कि इन राज्यों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है. भीषण गर्मी के साथ-साथ कई हिस्सों में लू के थपेड़ों ने भी लोगों को परेशान कर रखा है. कई राज्यों में मौसम सुहाना बना हुआ है और वहां मानसून दस्तक दे चुका है. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल की बात की जाए तो प्रदेश में पारा लगातार चढ़ रहा है. प्रदेश के मैदानी और निचले भागों में फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार कम (Weather forecast of himachal Pradesh) हैं. मौसम विज्ञान केंद्र ने 20 जून तक प्रदेश में मानसून के प्रवेश करने की संभावना जताई है.

प्रेमी से मिलने शिमला से ऊना पहुंची युवती ने खाया जहर, रेस्टोरेंट के CCTV में घटना कैद

बस स्टैंड ऊना के समीप स्थित एक रेस्टोरेंट में शिमला की 30 वर्षीय युवती ने जहरीला पदार्थ निगल लिया. पीजीआई ले जाते समय युवती की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि युवती जिला ऊना में (girl ate poison in una) अपने प्रेमी से मिलने पहुंची थी. पढ़ें पूरा मामला...

Shimla Summer Festival: 3500 महिलाओं और स्कूली छात्रों ने डाली नाटी, लोकगीतों की ध्वनियों से गूंज उठा रिज मैदान

राजधानी शिमला में चल रहा समर फेस्टिवल (shimla summer festival) का तीसरा दिन महिलाओं के नाम रहा. शिमला के रिज मैदान और माल रोड पर 3500 महिलाओं और स्कूली छात्राओं ने एक साथ पहाड़ी नाटी डाली. रिज और माल रोड पर दिनभर महिलाएं आकर्षक पहाड़ी वेशभूषा में रिज मैदान से लेकर माल रोड तक सामूहिक नाटी करती रही. स दौरान स्थानीय नहीं बल्कि सैलानियों के लिए भी रिज मैदान और माल रोड आकर्षण का केंद्र बना रहा.