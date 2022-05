पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला: नालागढ़ से 4 आरोपी गिरफ्तार:पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में पुलिस ने 4 और आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल (Four arrested from Nalagarh in paper leak case)की है. पुलिस ने 4 आरोपियों को नालागढ़ से गिरफ्तार किया है. अभी तक एसआईटी और जिलों की पुलिस ने कुल 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. इनमें 4 और जोड़ दें तो कुल गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 24 हो गई.यहां पढ़ें खबर..

CM जयराम के दौरों को लेकर पुलिस अलर्ट, एसपी शिमला ने जारी किया निर्देश: गुरपतवंत सिंह पन्नू के धमकी के बाद शिमला पुलिस अलर्ट पर है. शिमला पुलिस एसपी मोनिका भुटुंगरू ने निर्देश जारी किया है कि सीएम जयराम की जिस जगह के लिए मूवमेंट होगी, वहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी (Shimla Police alert)रहेगी. इसके साथ ही सीएम जिस जगह से गाड़ी, हेलीकॉप्टर के माध्यम से जाएंगे, वहां की चेकिंग 2 घंटे पहले शुरू होगी.यहां पढ़ें खबर

घुमारवीं: भतीजे की हत्या मामले में चाची गिरफ्तार, वारदात में इस्तेमाल किया गया दराट भी बरामद: घुमारवीं की ग्राम पंचायत सडयार में हुए हत्याकांड (Uncle kills nephew in Ghumarwin) के आरोपी की पत्नी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पत्नी पर साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है. पहले भी आरोपी की पत्नी से पुलिस द्वारा पूछताछ की गई थी. वहीं, पुलिस ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर हत्या के लिए प्रयोग किए गए दराट को भी अपने कब्जे में ले लिया है.

पांवटा साहिब: युवक पर 3 लोगों ने फेंका तेजाब जैसा पदार्थ, पुलिस ने किया मामला दर्ज:रामपुर घाट में तीन व्यक्तियों के एक युवक पर तेजाब जेसा पदार्थ फेंकने का मामला सामने (Acid attacked in Paonta Sahib)आया है. युवक को गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर किया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. यहां पढ़ें खबर..

पांवटा में मिला उत्तराखंड के व्यक्ति का शव,पुलिस कर रही जांच:राजबन चौकी के अंतर्गत सतौन पुल के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल (dead body found in paonta sahib) गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पहुंची और शब को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई. मिली जानकारी के अनुसार रविवार पांवटा गुमा नेशनल हाईवे -707 पर सतौन पुल के पास सड़क के किनारे स्थानीय लोगों ने एक व्यक्ति का शव देखा. ग्रामीणों ने इसकी सूचना पंचायत के उपप्रधान गुलाब ठाकुर को दी. उपप्रधान गुलाब ठाकुर ने इसकी सूचना राजबन पुलिस को दी.यहां पढ़ें खबर..

जलशक्ति मंत्री का करसोग दौरा: विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया: जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने रविवार को करसोग विधानसभा क्षेत्र में 12 करोड़ रुए से अधिक की विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास (Mahendra Singh visited Karsog) किए. उन्होंने 11 करोड़ की पैनी खड्ड से चवासीगढ़ उठाऊ पेयजल योजना की आधारशिला रखी. इस योजना से ग्राम पंचायत महोग, कुठार,पोखी और नाहवी धार बाग की करीब 6 हजार की आबादी को लाभ मिलेगा. जल शक्ति मंत्री ने महोग में 34 लाख रुपए से निर्मित वन विभाग के विश्राम गृह का उद्घाटन और बागबानी विस्तार केन्द्र महोग का शुभारंभ किया.उन्होंने 73.64 लाख रुपए की लागत से बनने वाली पेयजल योजना शकाहल का भी शिलान्यास किया.यहां पढें खबर.

पुलिस भर्ती पेपर लीक: बिलासपुर में 6 लाख का बिका था प्रश्न पत्र, पिता-पुत्र समेत तीन गिरफ्तार हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा में हुए पेपर लीक मामले में (HP Police Constable Bharti Paper Leak Case) अब तक करीब 20 आरोपितों व छात्रों को एसआईटी ने पकड़ लिया है. इसी कड़ी में एक लीड के आधार पर बिलासपुर में भी एसआईटी की जांच तेज हुई और परत दर परत खुलने लगी. इस मामले में एक छात्र से पूछताछ के बाद छात्र के पिता और उनसे पैसों का लेनदेन करने वाले तीन आरोपितों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है.यहां पढ़ें खबर...

कसौली और सनावर के जंगलों में लगी आग, तीन लोग झुलसे:जिला सोलन के जगलों में आग लगने का सिलसिला लगाता जारी है. रविवार को भी कसौली व सनावर के जगलों में भयंकर आग लग गई. इस कारण स्थानीय लोगों समेत वन संपदा को काफी नुकसान हुआ है. वहीं, जंगल में आग को बुझाते हुए दो कैंट फायर कर्मियों समेत ‌स्थानीय व्यक्ति झुलस गया. इन्हें उपचार के लिए कसौली कैंट अस्पताल लाया गया. जहां से इन सभी को मैक्स अस्पताल चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है. आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है.यहां पढ़ें खबर..

राजस्थान: उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में हिमाचल विधानसभा चुनावों को लेकर हुई चर्चा:शिमला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा राजस्थान के उदयपुर में नव संकल्प चिंतन शिविर में संगठन को मजबूत करने के लिए रोडमैप तैयार किया जा रहा है. इस चिंतन शिविर में हिमाचल से भी 9 बड़े नेता हिस्सा ले रहे हैं. शिविर में हिमाचल विधानसभा चुनावों को लेकर भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई. चिंतन शिविर में (Congress Chintan Shivir in Udaipur) विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की दोबारा सत्ता में वापसी का रोड मैप तैयार किया गया. बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने हाईकमान को इसके बारे में अवगत करवाया. पार्टी में नई जान फूंकने के लिए और कार्यकर्ताओं को चुस्त दुरूस्त करने के लिए रणनीति बनाई गई पढ़ें पूरी खबर...

सिरमौर में जाति भेदभाव मामले में भीम आर्मी ने दर्ज करवाई शिकायत, जांच में जुटी पुलिस: सिरमौर जिले के शिलाई क्षेत्र में हाल ही में एक विवाह समारोह में जाति भेदभाव करने के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. इस संदर्भ में रविवार को भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिला (Sirmaur caste discrimination case) सिरमौर इकाई के अध्यक्ष विपिन कुमार ने शिलाई पुलिस थाना के प्रभारी को एक शिकायत पत्र सौंपा है. पढे़ं पूरी खबर...

