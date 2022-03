'नया भारत' न केवल बड़े सपने देखता है बल्कि लक्ष्य तक पहुंचने का साहस भी दिखाता है: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi ) ने आज 'मन की बात' कार्यक्रम में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों की ऑनलाइन खरीद के पोर्टल से वित्त वर्ष 2021-22 में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के माल एवं सेवाओं की खरीद का उल्लेख करते हुए कहा कि यही तो 'नया भारत' है जो न केवल बड़े सपने देखता है बल्कि उस लक्ष्य तक पहुंचने का साहस भी दिखाता है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

आंध्र प्रदेश: चित्तूर में यात्रियों से भरी बस गिरी खाई में, 8 की मौत, 45 घायल

आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिला के बकारपेटा कनुमा में मदनपल्ले-तिरुपति राजमार्ग (Madanapalle-Tirupati highway at bakarapeta kanuma ) के पास एक निजी बस के खाई में गिरने से आठ लोगों की मौत हो गई और 45 अन्य घायल हो गए. बस में सवार लोग सगाई समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे. पुलिस ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि लगभग 63 यात्रियों को ले जा रही बस तेज गति के कारण पलट गई. यहां पढ़ें पूरी खबर...

केंद्र ने गरीबों को 6 महीने और दी मुफ्त राशन की राहत, सितंबर तक बढ़ाई गरीब कल्याण अन्न योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने कहा कि भारतवर्ष का सामर्थ्य देश के एक-एक नागरिक की शक्ति में समाहित है. इस शक्ति को और मजबूती देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (Prime Minister Garib Kalyan Anna Yojana) को छह महीने और बढ़ाकर सितंबर 2022 तक जारी रखने का निर्णय लिया है. देश के 80 करोड़ से अधिक लोग पहले की तरह इसका लाभ उठा सकेंगे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सीएम जयराम की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश, जानें क्या है पूरा मामला

29 अप्रैल को शिमला में खालिस्तानी झंडे फहराने की धमकी के बाद हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने डीजीपी संजय कुंडू को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए हैं. यह आदेश आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पीएस राणा ने जारी किए हैं. मानवाधिकार आयोग की अदालत ने पुलिस महानिदेशक को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की सुरक्षा से संबंधित हलफनामे के साथ एक विस्तृत जवाब देने के निर्देश दिए हैं. साथ ही आदेश की प्रमाणित प्रति को प्रेषित करने के भी निर्देश दिए हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

किन्नौर में सापनी गांव में आग का तांडव, लाखों का नुकसान

जनजातीय जिला किन्नौर के कल्पा खंड के सापनी गांव में चार मकानों में आग लग (Fire incident in Sapni village Kinnaur) गई. आगजनी के कारण लाखों का नुकसान हुआ (Four houses burnt in Sapni village) है. डीसी किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि रविवार सुबह करीब साढ़े 9 बजे के आसपास सापनी गांव के ग्रामीणों ने उन्हें आगजनी की सूचना (Fire incident in Sapni village) दी. जिसके बाद प्रशासन की ओर से दमकल विभाग को मौके पर भेजा गया. डीसी किन्नौर ने कहा कि नुकसान के आंकलन के बाद पीड़ितों को नियमानुसार फौरी राहत देने को भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

थियेटर्स का थियेटर गेयटी Theater: हरिप्रसाद चौरसिया, शिवकुमार से लेकर अनेक नामी हस्तियों की कला का गवाह शिमला का गेयटी

आज विश्व थियेटर दिवस है. पूरे विश्व में 27 मार्च को 'विश्व रंगमंच दिवस' मनाया जाता है. विश्व थियेटर दिवस पर शिमला स्थित गेयटी थियेटर को याद करना जरूरी है. कला-संस्कृति संसार के अनेक दिग्गजों की जादुई प्रस्तुति का ये थियेटर गवाह रहा है. रंगमंच की दुनिया के बेताज बादशाह स्व. मनोहर सिंह के तो यहां प्राण बसते थे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सुंदरनगर नलवाड़ मेला: सांस्कृतिक संध्या में ठाकुर दास राठी ने लगाई रौनक, जमकर झूमे दर्शक

नलवाड़ मेला सुंदरनगर की पांचवीं सांस्कृतिक संध्या में नाटी किंग ठाकुर दास राठी और पंजाबी गायक प्रभजोत ने बतौर प्रमुख कलाकार कार्यक्रम में शिरकत की और दर्शकों का खूब मनोरंजन (sundernagar nalwar fair 2022) किया. इसके अलावा दिव्यांग छात्रों की ओर से प्रस्तुत फैशन शो ने भी खूब प्रशंसा बटोरी. स्थानीय कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियों से सबको प्रभावित किया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में बढ़ी AAP की सक्रियता, विश्वविद्यालय के कैंपस प्रेसिडेंट रहे हेम सिंह ठाकुर ने थामा 'झाड़ू'

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (himachal pradesh university) के छात्र आंदोलनों के हिस्सा रहे एवं वर्तमान में अधिवक्ता हेमसिंह ठाकुर ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है. हेम सिंह ठाकुर मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के चिऊणी पंचायत से ताल्लुक रखते हैं. हिमाचल प्रदेश आप के प्रभारी एवं दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन व रत्नेश गुप्ता की उपस्थिति में हेमसिंह ठाकुर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का अंग वस्त्र पहनाकर विधिवत रूप से पार्टी में शामिल किया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

AAP की एंट्री से बिखरेंगी BJP-कांग्रेस, किसी को कम न समझें: अनिल शर्मा

हिमाचल में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे-वैसे प्रदेश के दो प्रमुख दलों कांग्रेस और बीजेपी में टिकट के चाहवानों की लिस्ट लंबी होती रहेगी. ऐसे में दोनों पार्टियों में टिकट ना मिलने से नाराज नेता अपना राजनीतिक भविष्य तलाशने के लिए आम आदमी पार्टी व अन्य राजनीतिक दलों का रुख करेंगे. यह कहना है सदर विधायक अनिल शर्मा का. मंडी में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान अनिल शर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश में आने के बाद कांग्रेस और बीजेपी में बहुत बिखराव देखने को मिलेगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सिरमौर: नाइजीरियन व्यक्ति को अदालत ने सुनाई कठोर कारावास की सजा, जानें क्या है पूरा मामला

जिला मुख्यालय नाहन के प्रथम श्रेणी न्यायिक मेजिस्ट्रेट डॉ. पार्थ जैन की अदालत ने अवैध रूप से भारत में रह रहे एक नाइजीरियन व्यक्ति को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. मामले की जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी आरके शर्मा ने बताया कि वर्ष 2021 में पुलिस थाना सदर नाहन के तहत एक नाइजीरियन व्यक्ति को बिना वीजा के अवैध रूप से रहते हुए पकड़ा गया था. यहां पढ़ें पूरी खबर...