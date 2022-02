लखीमपुर हिंसा : केंद्रीय मंत्री के सुपुत्र आशीष मिश्रा को मिली बेल

लखीमपुर हिंसा केस में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को जमानत दी है. इससे पहले लखीमपुर हिंसा केस में उत्तर प्रदेश एसआईटी ने हाल ही में चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में एसआईटी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया था. इतना ही नहीं एसआईटी के मुताबिक, आशीष घटनास्थल पर ही मौजूद था. वहीं एसआईटी ने भी अपनी जांच में लखीमपुर हिंसा में आशीष मिश्रा के हथियार से फायरिंग की पुष्टि की थी. पूरी खबर पढ़ें...

उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जरूरी है :पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सहारनपुर क्षेत्र के लोगों ने ठान लिया है, जो यूपी को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा उसको ही वोट देंगे. जो यूपी को दंगा मुक्त रखेगा, उसे ही वोट देंगे. पीएम मोदी ने आगे कहा, भाजपा सरकार का ये इतिहास है, ये परंपरा है कि भाजपा सरकार जो संकल्प लेती है उसे पूरा करके दिखाती है. ये हमारी ही सरकार है, जिसने गन्ना किसानों को पहले के मुकाबले कई ज्यादा का भुगतान किया है. पूरी खबर पढ़ें...

हमीरपुर में डॉक्टरों की पेन डाउन स्ट्राइक, मरीजों की बढ़ी परेशानी

हिमाचल प्रदेश डॉक्टर एसोसिएशन (himachal pradesh doctors association) के महासचिव डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि वेतन विसंगतियों को लेकर चिकित्सक पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं. एक सप्ताह तक हर रोज 2 घंटे की हड़ताल होगी, यदि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल भी शुरू की जा सकती है. पूरी खबर पढ़ें...

सरकार के खिलाफ डॉक्टरों ने खोला मोर्चा, कुल्लू में पेन डाउन स्ट्राइक

हिमाचल में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज वीरवार को सभी अस्पतालों में डॉक्टरों ने 2 घंटे की प्रदेश व्यापी पेन डाउन स्ट्राइक (Himachal Doctor pen down strike) की. इसी के तहत जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में भी डॉक्टरों ने हड़ताल की. बता दें, डॉक्टरों द्वारा यह स्ट्राइक 17 फरवरी तक आयोजित की (doctor pen down strike in kullu) जाएगी. पूरी खबर पढ़ें...

नाहन: वेतन विसंगतियों के विरोध में चिकित्सकों की पेन डाउन स्ट्राइक, सरकार से की ये मांग

हिमाचल में चिकित्सकों की पेन डाउन स्ट्राइक 10 से 17 फरवरी तक चलेगी. वहीं, अगर सरकार ने चिकित्सकों की मांगें नहीं (HP doctors Pen down strike) मानी तो आंदोलन और तेज होगा. यह बात मेडिकल एसोसिएशन नाहन के पदाधिकारी डॉ. प्रवेश अग्रवाल कही. उन्होंने बताया कि सभी चिकित्सकों के साथ वेतन विसंगतियां सामने आई हैं. चार प्रमुख बिंदुओं पर संघ संयुक्त मोर्चा के साथ खड़ा है. पूरी खबर पढ़ें...

हिमाचल सरकार ने जारी की डीए में 3 फीसदी बढ़ोतरी की अधिसूचना, फरवरी के वेतन में होगा भुगतान

हिमाचल सरकार ने डीए में 3 फीसदी बढ़ोतरी की अधिसूचना (notification of three percent da enhancement) जारी कर दी है. इस अधिसूचना के अनुसार डीए में बढ़ोतरी कर इसे मौजूदा दर 28 से 31 फीसदी कर दिया गया है. यह एक जुलाई 2021 से लागू माना जाएगा. अधिसूचना के अनुसार इस तीन प्रतिशत अतिरिक्त डीए का भुगतान मार्च में फरवरी 2022 के वेतन में नकद किया जाएगा. पूरी खबर पढ़ें...

यूपी विधानसभा चुनाव: हिमाचल के सीएम ने लोगों से की वोट डालने की अपील, बोले: पहले मतदान, फिर जलपान

यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण के चुनाव की शुरुआत आज गुरुवार से पश्चिमी यूपी से हो (UP Assembly Election) चुकी है. ऐसे में हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने ट्वीट कर यूपी की जनता से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील (jairam on up assembly election) की है. पढ़ें पूरी खबर...

पंजाब दौरे पर सीएम जयराम, पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा

हिमाचल के सीएम आज पंजाब (cm jairam on punjab tour) के दौरे पर रहेंगे. सीएम जयराम ठाकुर आज जिला होशियारपुर के दाना मंडी मुकेरियां में जनसभा करेंगे. इसके बाद रामलीला मैदान गढ़शंकर में (cm jairam to address election rallies) जनसभा को संबोधित करेंगे. पढ़ें पूरी खबर...

उपलब्धि! वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की लिस्ट में दर्ज हुई अटल टनल रोहतांग

पर्यटन नगरी मनाली के धंधे में 10000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित अटल टनल रोहतांग को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की लिस्ट में दर्ज कर लिया गया है. वहीं, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने इसके निर्माण के लिए बीआरओ की उपलब्धि के लिए पुरस्कार प्राप्त किया और रक्षा मंत्रालय की ओर से भी इसकी जानकारी दी गई है. तीन अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन किया था और टनल बनने से मनाली और लाहौल-स्पीति की दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई है. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में शराब की सालाना खपत नौ करोड़ बोतलों से अधिक, हर साल 1829 करोड़ की दारू पी जाते हैं लोग

सत्तर लाख की आबादी वाले हिमाचल में शराब पीने वालों की अनुमानित संख्या 15 लाख के आसपास है. शराब पीने का आदी एक इंसान महीने में पांच बोतलें शराब पीता है. एक बोतल का औसत मूल्य 166 रुपये के आस पास बैठता है (थोक मूल्य औसत) इस तरह महीने में 830 और साल में 9960 रुपये की शराब एक व्यक्ति पी जाता है. राज्य में इस समय 2500 के करीब वाइन शॉप्स (Wine shop in himachal) के जरिए शराब की बिक्री होती है. हिमाचल में नई आबकारी नीति (new excise policy in himachal) एक जुलाई 2021 से लागू हो गई है और 31 मार्च, 2022 तक नौ महीने के दौरान नई नीति के तहत शराब बिक्री और सप्लाई का काम होगा. पढ़ें पूरी खबर...