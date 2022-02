खराब मौसम के कारण बिजनौर नहीं पहुंच सके पीएम मोदी, अब वर्चुअली रैली को कर रहे संबोधित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूपी में होने वाली पहली चुनावी रैली रद्द हो गई है. मोदी की ये रैली बिजनौर में होनी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो यहां नहीं आ सके. वहीं, वो रैली को वर्चुअली संबोधित कर रहे हैं. इधर, सभा में मौजूद रहे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जनता ने 5 साल हमारे काम काज को देखा है. डबल इंजन की सरकार ने विकास किया है. पढ़ें पूरी खबर...

रुमित ठाकुर की गिरफ्तारी पर सवर्ण समाज का फूटा गुस्सा, नाहन पुलिस स्टेशन का किया घेराव

देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर (Rumit Thakur arrested) की रिहाई करने की मांग को लेकर संगठन के कार्यकर्ता नाहन पुलिस थाना के बाहर एकत्र होकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं. कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक रुमित सिंह ठाकुर को रिहा नहीं किया जाता है तब तक वह यहां से नहीं हटेंगे. पढ़ें पूरी खबर...

Rock Slide In Kinnaur: करछम के समीप पहाड़ों से कार पर गिरी चट्टान, दो जख्मी

किन्नौर में इन दिनों चट्टान खिसकने का सिलसिला जारी (rock slide in kinnaur) है. ताजा मामले में जिले के करछम इलाके में पहाड़ों से बड़ी चट्टान के खिसकने का मामला सामने आया है. यह चट्टान नेशनल हाईवे 5 पर गिरी है जिसकी चपेट मे एक वाहन भी आया (Rock slide on NH 5) है. चट्टान गिरने से कार सवार दो लोग घायल हो गये. जिन्हें उपचार के लिए स्थानीय लोगों ने जिंदल अस्पताल छोल्टू भर्ती कराया है. पढ़ें पूरी खबर...

कांगड़ा: ऐतिहासिक मधुमक्‍खी अनुसंधान केंद्र हटवास का दौरा करेंगे हिमाचल के राज्यपाल

राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर अपने कांगड़ा जिले के दो दिवसीय दौरे (Himachal Governor Kangra Tour) के दौरान आज सोमवार को सुबह साढ़े दस बजे नगरोटा बगवां में भारत के सबसे पुराने ऐतिहासिक मधुमक्खी पालन शोध केंद्र (Bee Research Center Hatwas) का दौरा करेंगे. वहीं दोपहर 2 बजे पालमपुर से जोगिंदर नगर के लिए रवाना होंगे और करीब 3 बजे हर्बल गार्डन जोगिंदर नगर (Herbal Garden joginder nagar) का निरीक्षण के लिए पहुंचेंगे. पढ़ें पूरी खबर...

Rose Day 2022: रोज डे के साथ शुरू होता है प्रेमियों का उत्सव यानी वेलेंटाइन्स वीक, जानें इसके पीछे की कहानी

भारतीय परंपरा में वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है. इस ऋतु में वृक्षों में नई कोपलें फूटती हैं और आम के वृक्ष बौर से खिल उठते हैं. हर ओर आंखों को सुकून (Rose Day date in 2022) देने वाली हरियाली दिखाई देती है. जैसे प्रकृति ने अपना श्रृंगार कर लिया हो. प्रेमी युगलों को भी यह मौसम खूब भाता है. पाश्चात्य संस्कृति मिलने की इसी ऋतु को वेलेंटाइन्स वीक के रूप में मनाती है. वैलेंटाइन वीक 7 फरवरी से शुरू होता है और 14 फरवरी तक चलता है. 7 फरवरी को हर साल रोज डे मनाया जाता है. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं आखिर रोज डे क्यों मनाया जाता है. और इसके पीछे की कहानी क्या है. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में मौसम फिर बदलेगा करवट, 10 फरवरी तक खराब रहेगा मौसम

हिमाचल में मौसम एक बार फिर से करवट बदलने (Weather update himachal pradesh) वाला है. मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में 7 से 10 फरवरी तक राज्य के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की आशंका जताई है. मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि प्रदेश में 8 फरवरी से ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके असर से बारिश व बर्फबारी होने के आसार हैं. पढ़ें पूरी खबर...

क्रिकेट के नए सितारे राज बावा का हिमाचल कनेक्शन, नाहन में जन्मे और पांवटा में ननिहाल

अंडर-19 वर्ल्ड कप (India U 19 World Cup) के फाइनल मैच में अहम भूमिका निभाने वाले क्रिकेटर राज अंगद बावा (राज बावा) का नाता हिमाचल से भी है. जी हां, क्रिकेट के नए सितारे राज बावा का कनेक्शन हिमाचल (Raj Bawa connection to Himachal) के सिरमौर जिला से है. राज बावा का जन्म 2002 में सिरमौर के नाहन में हुआ था और उनका ननिहाल पांवटा साहिब में है. लेकिन, जन्म के कुछ समय बाद ही राज के पिता सुखविंदर बावा पंजाब चले गए थे. राज बावा का अब यहां कोई घर नहीं है. राज बचपन से ही चंडीगढ़ में परिवार के साथ रहते हैं. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में बर्फबारी से जनजीवन अस्त-व्यस्त, तीन NH सहित 423 सड़कें और 276 बिजली ट्रांसफार्मर बंद

हिमाचल में बर्फबारी के तीसरे भी जनजीवन अस्त-व्यस्त है. प्रदेश के कई हिस्सों में सड़कें अवरुद्ध होने के साथ ही बिजली अभी भी गुल है. बर्फबारी से अवरुद्ध सड़कों (NH closed due to snowfall in Himachal) को खोलने और ठप पड़े ट्रांसफार्मरों को सुचारू करने का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है. पढ़ें पूरी खबर...

मतलब परस्त हो गए हैं अब लोग, विकास पर नहीं देते वोट: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर

रविवार को सिराज के बाखली में आयोजित एक जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिराज के लोगों को आने वाले समय के लिए सचेत होने की नसीहत भी दी. उन्होंने लाहौल स्पीति का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने लाहौल स्पीति की जनता को साढ़े 3 हजार करोड़ की टनल की सौगात दी, लेकिन लाहौल स्पीति की जनता ने उपचुनावों हमें क्या दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि वे भलिभांति समझते हैं कि कितना भी विकास करवा लो आज के दौर में आपको विकास के नाम पर वोट नहीं पडेंगे क्योंकि सतयुग का दौर गया अब कलयुग हावी है. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में जहरीली शराब मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी, 2 दिन में 15 मामले दर्ज

मंडी जहरीली शराब मामले में राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में अवैध शराब कारोबारियों (illegal liquor traders in Himachal) के खिलाफ अभियान जारी है और कारोबारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है. राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त ने बताया कि महज दो दिनों में ही 15 मामले दर्ज (Campaign against illegal liquor traders) हुए हैं और विभाग द्वारा प्रदेश के सभी अधिकृत लाइसेंस विक्रेताओं एवं निर्माण परिसरों का भी निरीक्षण किया जा रहा है. पढ़ें पूरी खबर...

