महात्मा गांधी की पुण्यतिथि: सीएम जयराम सहित कांग्रेस नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि है. 30 जनवरी 1948 की शाम को नाथूराम गोडसे ने बापू की गोली मारकर हत्या कर दी थी. सीएम जयराम ठाकुर (jairam on mahatma gandhi death anniversary) ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है.



शहीद दिवस पर विशेषः बापू पर पहले भी पांच बार हुआ था हमला

आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि (Mahatma Gandhi Death Anniversary 2022) है. हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनायी जाती है. अहिंसा का यह पुजारी 30 जनवरी 1948 काे एक हिंसा का शिकार हाे गया. एक सरफिरे नाथूराम गाेडसे ने उनकी हत्या कर दी. ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी पर 30 जनवरी काे पहली बार हमला किया गया था. इससे पहले भी उन पर साजिशन हमला किया गया था. हर बार वाे बच गये. यहां पर हम आपकाे बताने जा रहे हैं कि गांधी जी पहले भी कब कब हमला किये गये थे.

मंडी कांग्रेस में गुटबाजी! आश्रय शर्मा के समर्थकों ने प्रतिभा सिंह पर बोला हमला

कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह के बयान पर मंडी में सियासी घमासान मचा हुआ है. आश्रय शर्मा समर्थकों ने प्रतिभा सिंह के बयान पर पलटवार किया है. इससे पहले प्रतिभा सिंह के बयान पर आश्रय शर्मा (aashray sharma on pratibha singh) ने भी प्रतिक्रिया दी थी.

सर्दी में जानलेवा बनी कमरे में जलती अंगीठी! सोलन में दम घुटने से रामपुर के 27 वर्षीय युवक की मौत

हिमाचल प्रदेश में लगातार ठंड का प्रकोप जारी है. ऐसे में लोग ठंड से बचने के लिए अंगीठी जलाते हैं. लेकिन इसी अंगीठी ने एक व्यक्ति की (Death By Gas Of Angithi In solan) जान ले ली. दरअसल मामला सोलन जिले से सामने आया है जहां, एक युवक की मौत हो गई है. एएसपी सोलन अशोक वर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस थाना सदर सोलन में सुमन नाम के व्यक्ति ने सूचना दी कि जौणाजी के साथ लगते चढ़ेच गांव में एक व्यक्ति कमरे में मृत पड़ा है.

अटल और मोदी के दूसरे घर हिमाचल में हांफ रही रेल, बजट में मिलते हैं सिर्फ आश्वासन

छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की रेल विस्तार योजनाओं को केंद्र से हमेशा अनदेखा किया जाता रहा है. हैरानी की बात है कि पूर्व पीएम भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते थे. मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी का भी हिमाचल प्रदेश से खास लगाव है, लेकिन रेल सेवाओं के विस्तार (railway expansion in himachal) में हिमाचल को ऊंट के मुंह में जीरे जैसा बजट मिलता आया है.

नग्गर कैसल किला: हिमाचल का एक ऐसा किला जिसमें एक भी कील का नहीं हुआ इस्तेमाल

हिमाचल के पर्यटन स्थल (tourist destination of himachal) दूनिया भर में मशहूर हैं. देश-विदेश से हर साल लाखों सैलानी यहां पहुंचते हैं. कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली से 20 किमी. दूर पर मौजूद नग्गर कैसल किला (naggar kaisal fort) भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं. 16वीं शताब्दी में बने इस किले में एक भी लोहे की कील का इस्तेमाल नहीं हुआ है. इतना ही नहीं, साल 1905 में आए विनाशकारी भूकंप भी इस किले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका. यहां आने वाले सैलानी इसकी निर्माण शैली के दीवाने हैं.

हिमाचल में वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी के समय पक्ष-विपक्ष बन जाते हैं दोस्त! जानिए सीएम समेत विधायकों की कितनी है सैलरी

इन दिनों राज्य के कर्मचारी और सरकार हिमाचल प्रदेश में नए वेतन आयोग की (new pay commission in hp) सिफारिशों को लागू करने के गुणा-भाग में जुटे हैं. कर्मचारी एक स्वर में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग भी जोर-शोर से उठा रहे हैं. निजी सेक्टर में काम करने वाले युवाओं का तर्क है कि सरकारी कर्मियों का वेतन अच्छा-खासा है. वहीं, सरकारी सेक्टर में काम करने वाले इस तर्क के जवाब में कहते हैं कि मेहनत से नौकरी पाई है. ऐसे में इस गुणा-भाग और तर्क-वितर्क के बीच माननीयों के वेतन और पेंशन को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं.

हिमाचल में कोरोना का कहर: बीते 4 हफ्ते में 38,781 केस, 101 लोगों की मौत

हिमाचल में कोरोना के मामले लगातार (covid-19 cases in himachal) बढ़ रहे हैं. खासकर जनवरी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार (corona cases in himachal) डराने वाली है. बीते 4 हफ्तों के आंकड़ों (Corona cases in Himachal in January) पर नजर डालें तो साफ हो जाता है कि कोरोना कैसे हिमाचल में कहर बरपा रहा है.

बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच हिमाचल में स्कूल खुलने चाहिए?

हिमाचल में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 31 जनवरी तक स्कूल बंद रखने का फैसला लिया है. वहीं 31 जनवरी को जयराम कैबिनेट की बैठक भी प्रस्तावित है. कोरोना के मामलों में आ रही कमी को देखते हुए कैबिनेट बैठक में सरकार नौवीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक फरवरी से स्कूल बुलाने पर बड़ा फैसला ले (school opening in Himachal) सकती है. सरकार क्या फैसला लेती है ये तो देखना होगा लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि क्या अभिभावक (parents on school opening in Himachal) अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं या नहीं?

Covid Update of Himachal: हिमाचल में कोरोना से एक दिन में 8 लोगों की मौत, अभी तक प्रदेश में हो चुकी हैं 3969 मौतें

हिमाचल प्रदेश कोरोना के आंकड़े चिंता का कारण बनते जा रहे हैं. प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 1714 नए मामले सामने आए हैं जबकि 2005 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए हैं. प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 9453 है. वहीं, दूसरी ओर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 8 लोगों की मौत हुई है. प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण (Corona Infection in himachal) से 3,969 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, हिमाचल में अब तक 2 लाख 67 हजार 577 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2 लाख 55 हजार 848 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं.